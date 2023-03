L’inquiétant retour des massacres ethniques par les armées de certains États d’Afrique de l’Ouest

Des soldats des FAMA du Mali.

Depuis 2015, plus de 3.000 civils peuls ont été tués au Mali et au Burkina Faso. En s'associant aux milices qui ciblent les civils peuls, les forces des Etats d'Afrique de l'Ouest risquent de déclencher un conflit plus large.

Atlantico : Selon plusieurs sources que vous citez, l'ethnie peule a été particulièrement visée ces derniers temps. Combien ont-ils été ciblés ? Pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché ces tueries ethniques ?

James Courtright : Le ciblage des civils peuls par les forces de sécurité et les milices ethniques dans le centre du Mali et le nord du Burkina Faso n'est pas un phénomène nouveau. Dès 2015 dans le centre du Mali et 2016 dans le nord du Burkina Faso, lorsque les djihadistes ont émergé dans ces zones, les militaires ont réagi en commettant des exactions contre les communautés Fulani-Peul. Amnesty international et Humans Rights Watch ont documenté qu'à la suite d'embuscades et d'attaques contre l'armée et la police, et les forces de sécurité, ne sachant pas qui a commis l'attaque, se rendaient dans la communauté peule la plus proche et arrêtaient 10 à 15 personnes qui ne devaient plus jamais être revues, ou retrouvé mort quelques jours plus tard. La situation est devenue particulièrement mauvaise, en termes de meurtres ethniques, en 2018-2019, au Mali. A l'époque, les forces de sécurité n'étaient pas vraiment présentes sur le terrain dans le centre du Mali, il y avait un sentiment général d'insécurité qui a conduit les communautés locales à s'armer, les groupes de défense, les milices ethniques, à savoir les Dan Na Ambassagou, Dozo et autres. Certains de ces groupes ont effectivement protégé leurs communautés. Mais d'autres ont utilisé le contexte de la « guerre contre le terrorisme » pour s'emparer des terres et des ressources des Peuls. Elle a conduit à plusieurs massacres qui ont inquiété les observateurs quant au nettoyage ethnique. Il y a eu ensuite une petite accalmie, une diminution des tueries en 2020-2021, puisque les djihadistes et les communautés locales ont signé entre eux des accords de paix temporaires. Et les militaires sont restés en défense. Mais fin 2021, le Mali a lancé une opération pour reprendre Mopti et Ségou. Cette opération a été caractérisée par des violations généralisées des droits de l'homme qui ont ciblé plusieurs communautés, mais de manière disproportionnée les Peuls. Dans de nombreux cas, les forces de sécurité travaillent aux côtés des milices ethniques, avec le soutien du groupe Wagner. Pendant ce temps, au Burkina Faso, l'opération a été mise en avant par le recrutement renouvelé des « volontaires pour la défense de la patrie » (VDP), auxiliaires civils de l'armée. Certains protègent leurs communautés, d'autres attaquent simplement leurs voisins, en particulier les Peuls, en prétendant qu'ils soutiennent les djihadistes, ce qui est faux. En 2022, les Peuls représentaient la moitié de tous les civils tués par les militaires et les milices ethniques au Burkina Faso et au Mali, malgré le fait qu'ils représentent environ 8 à 10 % de la population au Burkina Faso et 15 % de la population au Mali.

Les militaires nationaux s'associent aux milices ethniques locales pour ces meurtres. C'est nouveau ? Quelle est la raison ?

Le partenariat entre les armées nationales et les milices locales n'est pas nouveau. Le gouvernement malien, et le gouvernement français d'ailleurs, ont une longue histoire de partenariat avec les milices locales. Certaines de ces milices ont été accusées d'actes horribles dans le nord du Mali et cela crée en quelque sorte des précédents pour ce qui se passe actuellement. J'ai entendu beaucoup de rapports sur les militaires maliens et Wagner opérant aux côtés de Dan Na Ambassagou ou des Dozo dans le centre du Mali. Wagner ne parle pas la langue ; ils doivent s'associer à quelqu'un qui le fait. Ces milices ethniques sont peut-être faibles sur le plan militaire, mais elles disposent de renseignements locaux. Ils utilisent leur partenaire le plus fort pour faire avancer leur agenda local. Cela se produit dans de nombreuses guerres civiles. On m'a dit qu'ils se servaient des « toubakobe » – des Blancs – pour faire ce qu'ils voulaient faire sur le terrain.

Vous mettez en garde contre le risque d'un conflit plus large après ces tueries ethniques. Quel type de conflit doit-on craindre ?

Le vrai danger est le mensonge sur le fait que les Peuls soutiennent les djihadistes. C'est complètement faux mais c'est devenu une idée répandue au Mali et au Burkina Faso. Le risque est qu'elle se propage au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Ghana où vivent de petites communautés peules marginalisées. Le problème est que, s'il y a une attaque terroriste dans ces endroits, si les militaires ou la population croient que les Peuls les soutiennent, ils les cibleront pour les maltraiter.

D'où vient ce mensonge ?

Les insurgés viennent de tous les groupes ethniques, mais au tout début, ils ont recruté des personnes dans une sous-section marginalisée très spécifique de la communauté peule. Et il faut bien comprendre que les Peuls ne sont pas homogènes. Ils ont des différences linguistiques, des moyens de subsistance différents. D'une certaine manière, il y a plus de différences au sein des Peuls qu'avec leurs voisins. Et parmi les premières victimes des djihadistes, il y avait des Peuls qui ont tenu tête aux djihadistes.

Existe-t-il d'autres minorités ethniques ciblées par les militaires, comme les Peuls ?

Les militaires ont tué de nombreux civils d'autres ethnies, mais pas à la même échelle. Comme je l'ai dit, l'année dernière, les Peuls représentaient plus de la moitié de tous les civils tués par les militaires et les milices ethniques au Burkina Faso et au Mali. Dans le centre du Mali et le nord du Burkina Faso, ils sont particulièrement ciblés. Mais depuis ses problèmes hyperlocaux, dans d'autres endroits, différentes communautés sont ciblées par d'autres personnes. Par exemple, des insurgés associés à Al-Qaida ont pris pour cible des communautés Dogon et tué des dizaines de personnes dans le centre du Mali. Il y a également eu des attaques horribles contre des civils Dawashak dans le nord du Mali, autour de Gao, par des groupes affiliés à l'État islamique. Mais je n'ai pas connaissance d'autres minorités ciblées par les militaires à l'échelle des Peuls.