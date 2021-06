L'Europe va partir à l'assaut de Vénus avec la mission EnVision ; Un système de comptage pour Néandertal gravé sur un os ?

EnVision, le prochain orbiteur de l'ESA, prendra la destination de Vénus.

L'Europe va partir à l'assaut de Vénus avec la mission EnVision

EnVision sera le prochain orbiteur de l'ESA, à destination de Vénus qui offrira une vue globale de la planète depuis son noyau interne jusqu'à la haute atmosphère. L'objectif est de comprendre comment et pourquoi Vénus et la Terre ont évolué si différemment. L'histoire de Vénus, cette planète jumelle de la Terre, peut-elle nous éclairer sur le futur sort de la Terre ?

Un système de comptage pour Néandertal gravé sur un os ?

Quand et comment l'Homme a-t-il commencé à compter au cours de son évolution ? Des marques taillées dans un os trouvé dans les années 1970 près d'Angoulême suggèrent que cette invention a changé notre histoire bien plus tôt qu'on ne le pense !

L'ESA prépare l'après-Artemis avec ces concepts d'habitations lunaires

Le Cabinet d'architectes Skidmore, Owings & Merrill, basé à Chicago, a profité de la 17e Exposition internationale d'architecture de Venise, en Italie, pour présenter le concept de base lunaire qu'il avait proposé à l'Agence spatiale européenne. Les explications de Piero Messina, chargé de stratégie au sein des services du DG de l'ESA.

Une source d'ondes gravitationnelles énigmatique pourrait être une étoile à quarks

Le 14 août 2019, les détecteurs Ligo et Virgo ont mis en évidence l'arrivée des ondes gravitationnelles produites par une source distante de 780 millions d'années-lumière de la Voie lactée et baptisée GW190814. Provient-elle de la collision d'un trou noir stellaire avec la plus massive étoile à neutrons connue ou le plus petit trou noir connu ? Dans le premier cas, on pourrait être en présence d'une mythique étoile à quarks étranges.

Perseverance commence ses recherches d'anciennes traces de vie sur Mars

Perseverance. Cela fait maintenant près de quatre mois que nous suivons ses aventures sur le sol de Mars. Et les équipes de la Nasa viennent de confirmer que le rover vient de commencer la phase scientifique de sa mission. Une mission qui l'emmène à la découverte du cratère Jezero et surtout, à la recherche de signes d'une vie passée.

