L’effondrement de la circulation de l’océan Atlantique est-il vraiment imminent ? L’histoire des icebergs révèle quelques indices

Les icebergs pourraient-ils perturber le fonctionnement de l'océan Atlantique.

Lorsque les citoyens réfléchissent aux risques du changement climatique, l’idée d'évolutions brusques est plutôt effrayante. Des films comme « Le jour d’après » alimentent cette peur, avec des visions de tempêtes inimaginables et de populations fuyant pour échapper aux changements rapides de températures.

Alors qu'Hollywood prend clairement des libertés avec la vitesse et l'ampleur des catastrophes, plusieurs études récentes ont tiré la sonnette d'alarme sur le fait qu'un courant océanique crucial qui fait circuler la chaleur vers les pays du Nord pourrait s'arrêter au cours de ce siècle, avec des conséquences potentiellement désastreuses.

Ce scénario s’est produit dans le passé, le plus récemment il y a plus de 16 000 ans. Cependant, cela dépend du Groenland qui rejette beaucoup de glace dans l’océan.

Nos nouvelles recherches, publiées dans la revue Science, suggèrent que même si le Groenland perd actuellement d’énormes et inquiétantes quantités de glace, cela pourrait ne pas continuer assez longtemps pour arrêter le courant à lui seul. Un examen plus approfondi des preuves du passé montre pourquoi.

Du sang et de l'eau

Le système du courant atlantique distribue la chaleur et les nutriments à l’échelle mondiale, tout comme le système circulatoire humain distribue la chaleur et les nutriments dans tout le corps.

L’eau chaude des tropiques circule vers le nord le long de la côte atlantique des États-Unis avant de traverser l’Atlantique. À mesure qu’une partie de l’eau chaude s’évapore et que l’eau de surface se refroidit, elle devient plus salée et plus dense. L’eau plus dense coule, et cette eau plus froide et plus dense circule vers le sud en profondeur. Les variations de chaleur et de salinité alimentent le cœur de pompage du système.

Si le système de circulation atlantique s’affaiblissait, cela pourrait conduire à un monde de chaos climatique.

Comment la circulation dans l’océan Atlantique changerait à mesure qu’elle ralentirait. 6ème rapport d'évaluation du GIEC

Les calottes glaciaires sont constituées d’eau douce, de sorte que la libération rapide des icebergs dans l’océan Atlantique peut réduire la salinité de l’océan et ralentir le rythme. Si les eaux de surface ne parviennent plus à s’enfoncer profondément et que la circulation s’effondre, un refroidissement dramatique se produira probablement en Europe et en Amérique du Nord. La forêt tropicale amazonienne et la région africaine du Sahel deviendraient plus sèches, et le réchauffement et la fonte de l’Antarctique s’accéléreraient, le tout en quelques années, voire décennies.

Aujourd’hui, la calotte glaciaire du Groenland fond rapidement et certains scientifiques craignent que le système des courants de l’Atlantique ne se dirige vers un point de bascule climatique au cours de ce siècle. Mais cette inquiétude est-elle justifiée ?

Pour répondre à cette question, nous devons remonter le temps.

Une découverte radioactive

Dans les années 1980, un jeune scientifique nommé Hartmut Heinrich et ses collègues ont extrait une série de carottes de sédiments des fonds marins pour étudier si les déchets nucléaires pouvaient être enfouis en toute sécurité dans les profondeurs de l'Atlantique Nord.

Les carottes de sédiments contiennent l’histoire de tout ce qui s’est accumulé sur cette partie du fond océanique pendant des centaines de milliers d’années. Heinrich a trouvé plusieurs couches contenant de nombreux grains minéraux et fragments de roche provenant de la Terre.

Les grains de sédiments étaient trop gros pour avoir été transportés au milieu de l'océan par le seul vent ou les courants océaniques. Heinrich s'est rendu compte qu'ils avaient dû être amenés là par des icebergs, qui avaient ramassé la roche et les minéraux alors que les icebergs faisaient encore partie des glaciers terrestres.

Les couches contenant le plus de débris rocheux et minéraux, datant d'une époque où les icebergs devaient sortir en force, ont coïncidé avec un fort affaiblissement du système des courants atlantiques. Ces périodes sont désormais connues sous le nom d’événements Heinrich.

En tant que scientifiques paléoclimatiques, nous utilisons des enregistrements naturels tels que des carottes de sédiments pour comprendre le passé. En mesurant les isotopes de l'uranium dans les sédiments, nous avons pu déterminer le taux de dépôt des sédiments laissés par les icebergs. La quantité de débris nous a permis d'estimer la quantité d'eau douce que ces icebergs ont ajoutée à l'océan et de la comparer avec celle d'aujourd'hui pour évaluer si l'histoire pourrait se répéter dans un avenir proche.

Pourquoi un arrêt n’est pas probable de sitôt

Alors, le système des courants atlantiques se dirige-t-il vers un point de bascule climatique en raison de la fonte du Groenland ? Nous pensons que cela est peu probable dans les décennies à venir.

Alors que le Groenland perd actuellement d’énormes volumes de glace – ce qui est comparable à un événement Heinrich de milieu de gamme – la perte de glace ne se poursuivra probablement pas assez longtemps pour arrêter le courant à elle seule.

Les icebergs sont beaucoup plus efficaces pour perturber le courant que l’eau de fonte provenant de l'intérieur des terres, en partie parce qu’ils peuvent transporter de l’eau douce directement vers les endroits où le courant coule. Cependant, le réchauffement futur obligera la calotte glaciaire du Groenland à s'éloigner trop tôt de la côte pour que les icebergs puissent fournir suffisamment d'eau douce.

La perte de glace du Groenland, mesurée à partir des satellites Grace et Grace-FO. NASA

La force de la circulation méridionale de renversement de l’Atlantique, ou AMOC, devrait diminuer de 24 % à 39 % d’ici 2100. D’ici là, la formation d’icebergs du Groenland sera plus proche des événements Heinrich les plus faibles du passé. Les événements de Heinrich, en revanche, ont duré environ 200 ans.

Au lieu des icebergs, ce sont les eaux de fonte qui se déversent dans l’Atlantique qui devraient devenir la principale cause de l’amincissement du Groenland. L'eau de fonte envoie toujours de l'eau douce dans l'océan, mais elle se mélange à l'eau de mer et a tendance à se déplacer le long de la côte plutôt que de rafraîchir directement l'océan comme le font les icebergs à la dérive.

Cela ne veut pas dire que le courant n’est pas en danger

La trajectoire future du système des courants de l’Atlantique sera probablement déterminée par la combinaison de la décélération des icebergs, mais plus efficaces, et de l’accélération du ruissellement de surface, mais moins influent. Cette situation sera aggravée par la hausse des températures à la surface des océans, qui pourrait ralentir davantage le courant.

Ainsi, le cœur de la Terre pourrait encore être en danger, mais l’histoire suggère que le risque n’est pas aussi imminent que certains le craignent.

Dans « Le jour d’après », un ralentissement du système de courant de l'Atlantique a gelé la ville de New York. Sur la base de nos recherches, nous pouvons être rassurés de savoir qu’un tel scénario est peu probable de notre vivant. Néanmoins, des efforts vigoureux pour stopper le changement climatique restent nécessaires pour garantir la protection des générations futures.

Cet article a été publié initialement sur le site The Conversation : cliquez ICI