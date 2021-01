Kanye gay ? La mère de Kim jette de l'huile sur le feu du divorce West-Kardashian; Laeticia Hallyday &Jalil se séparent (pour 3 mois); Mme Griveaux se retape; Christine & the Queens exhibe son derrière au Mexique, Bob Sinclar met une carotte dans le sien

Télé, réalité ou télé-réalité ? Cette semaine, aussi incroyables qu’elles paraissent, toutes les nouvelles People sont l’une, l’autre ou bien un mélange des deux, mais une chose est sûre, elles ont bien lieu dans la vraie vie !

Vraie vie et vrai abus : Jalil et Laeticia se séparent… pour trois mois. Ces petits coquins de la rédaction de Closer ont décidé de jouer avec nos nerfs. Entre Jalil Lespert et Laeticia Hallyday, il s’agit d’une séparation subie, et non voulue… ouf ! La veuve du chanteur doit retourner à Los Angeles où elle s’est installée avec ses filles. Problème : en raison de la pandémie, l’amoureux Jalil Lespert n’a pas eu le droit de monter dans l’avion. Closer liste pourtant tous les (bons) arguments que l’acteur a opposé aux autorités : avancer sur le biopic de Johnny, faire des repérages pour son prochain film, un rôle en préparation là-bas. Rien à faire ! Les autorités ne lui ont pas permis d’entrer sur le territoire américain. Sa demande de rejoindre Laeticia sera réexaminée le 31 Mars. Rude. La réponse sera positive, en tout cas Jalil l’espère. (oui bon, hé !)

Hein ? Comment ? Les autorités ? Restriction de quoi ? Madonna n’entend rien, c’est l’âge. Dans Voici et dans Closer, on apprend que la superstar s’est envolée le 24 Décembre pour un voyage en jet privé, à travers le monde, se moquant royalement des masques, du gel et des frontières. Après un premier stop à Londres pour choper le variant anglais, euh non pardon, son fils Rocco qui vit là-bas, direction l’Égypte, le Malawi et le Kenya. Quarantaine ? Isolement ? Pff, c’est pour les nuls. Voici énumère les activités sur place : « visite d’orphelinat, photos avec les Maasaï, thé dans la savane ». Trois semaines d’un voyage enchanteur à voir les photos : cheveux roses, looks improbables, boyfriend de 26 ans accroché au bras. Sur l’une d’elle, on dirait même que l’interprète de « Like A Virgin » sourit. C’est ça, la vraie vie de Madonna.

Ceux qui ne sont pas prêts de sourire à nouveau, ni dans la vraie vie, ni à la télé, ce sont les Kimye. Chaque semaine livre désormais son lot de nouvelles infos sur le divorce de l’année, toujours non officiel… Les coups partent dans tous les sens, et nos hebdos sont aux premières loges :

Public entame fort, en insinuant que Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian, pilote la campagne de bad Buzz dirigée contre son gendre. La momageur aurait par exemple lancé des rumeurs persistantes selon lesquelles Kanye West aurait eu des aventures avec au moins deux influenceurs gays.

Closer ensuite, nous apprend que Kanye West n’a pas levé le petit doigt pour récupérer sa femme, et surtout, plus sinistre, il n’aurait que faire de ses enfants, seule North, sa fille ainée, aurait de l’importance pour lui.

Une vision heureusement contrecarrée par Voici, selon qui le rappeur tiendrait à négocier une garde partagée.



En ce qui concerne Kim, tous les hebdos tombent d’accord : elle est ultra-déterminée pour obtenir la garde exclusive des quatre enfants. Dans cet étalage, il est aussi à noter une inflexion, certes encore légère, de trajectoire pour la bimbo : elle est de plus en plus souvent décrite comme passionnée de droit, impliquée dans la proposition de réformes carcérales, ce qui laisse présager une « Poshade », à venir incessamment sous peu. Une quoi ? Une POSHADE : Comme Victoria/Posh Spice Beckham en son temps, Kim, reine de la futilité, pourrait bien modifier son image et devenir intello et pointue. Public verse un peu d’eau à ce moulin en nous présentant le nouvel homme de sa vie : Van Jones, un souriant quinqua, présentateur télé et ancien conseiller de Barack Obama pour l’environnement. « Il la trouve brillante et extrêmement persévérante» souffle «une source». Intello, et pointue, on vous dit…

Chez nous, en France, le fruit de notre télé-réalité parait un peu moins glamour : cette semaine, ce sont des candidats « des vacances des Anges » qui se sont retrouvés au coeur d’une bagarre générale à la Réunion, impliquant, un Maire, des mères et des enfants.

Public et Closer reviennent sur cette rixe qui a fait annuler le tournage prévu ce mois-ci dans le département.

Rappel rapide des faits : quelques membres de l’émission déjeunent, en terrasse, dans leur hôtel. Le palace étant un établissement de choix dans la région, s’y trouvent également le Maire de la commune et sa famille réunie pour un anniversaire. Une assistante de la production fait le tour des tables pour demander qu’aucune photo ne soit prise des « Anges ». Que cette demande soit légitime ou non, qu’elle ait été faite aimablement ou sur un ton autoritaire irritant à des locaux attablés qui n’avaient rien demandé, nous n’en saurons rien, toujours est-il qu’à partir de là, la tension monte d’un cran puis c’est la foire d’empoigne et les coups pleuvent. Joé Bedier, le maire a promptement demandé (et obtenu) l’expulsion de l’équipe du territoire réunionnais. Jean-Luc Mélenchon ainsi que le ministre des Outre-mer ont apporté leur soutien à l’édile, évoquant « l’agression » subie.

Bon. Mais pour verser de l’huile sur le feu, et évoquer - pardon, hein !, la présomption d’innocence, disons que depuis, les versions de l’autre clan sont tombées et qu’une video montrant le fils du maire, assenant uppercuts, low-kicks et autre manchettes à un homme à terre, serait gardée pour preuve par les avocats… Bon alors ? C’est qui qu’a commencé ?

A la lecture de cet épisode, on serait presque nostalgique de la « Star’Ac », non ? Au moins, ce programme, pionnier de la télé-réalité, avait fait émerger de réels talents. Le premier d’entre tous, Jenifer a fait bien du chemin depuis. La chanteuse est en une de Voici, car le mag tient à nous faire savoir qu’elle se porte bien ! Enceinte de 5 mois, elle enchaîne les rendez-vous pros, comme par exemple, cette semaine, l’enregistrement du concert annuel des Enfoirés, auxquels elle participe depuis 18 ans. Et elle peut compter sur le soutien de Ambroise Fieschi bien présent sur ces clichés du bonheur : le mari, restaurateur, donc chômeur forcé, l’accompagne partout, tirant la trottinette du petit ou partageant un sandwich à midi…

Un épisode de télé-hallucinée à présent : Afida Turner renonce à se présenter aux présidentielles en 2022. Parce que oui oui, pendant la crise des Gilets Jaunes, cette -heum, laissez-moi me souvenir un instant… ah, oui, ça y est, ex-candidate de télé-réalité (le Loft 2), avait annoncé très sérieusement vouloir succéder à Emmanuel Macron. « We need some balls » avait-elle twitté, en guise d’annonce, en dessous d’une photo d’elle, allongée sur un canapé, vêtue d’une robe plus que décolletée sur ses bonnets M. En utilisant le même réseau social, l’ex-belle fille de Tina Turner a indiqué : « Suite aux élections volées de Donald Trump, j’ai décidé de ne plus me présenter, étant désormais dégoutée de la politique ». Le bon Dieu existe alors, en fait ?

A la télé maintenant, la nouvelle émission de Karine Le Marchand est un bide. Les audiences sont décevantes, et les critiques fusent de toute part. Le pitch en un mot : « Opération renaissance » propose de suivre la transformation drastique de 10 personnes atteintes d’obésité morbide, transformation passant notamment par la case « amincissement ». La présentatrice est accusée de grossophobie et un collectif estime même qu’elle n’est pas légitime pour parler du sujet, n’étant pas elle-même concernée. Heureusement, la présentatrice de « l’Amour est dans le pré » a déjoué avec humour, cet argument qui gangrène désormais tous les débats : « Alors, je ne présente que des émissions sur les Noirs qui habitent le 16ème arrondissement de Paris ? » .

Télé encore, rubrique « C’était mieux avant » : Public et Closer nous annonce le retour de « Sex and the City » pour une 7ème saison. Carrie Bradshaw et ses deux copines, Charlotte et Miranda rempilent pour 10 épisodes. Kim Catrall qui incarnait la super trash Samantha, brouillée avec l’équipe, aurait refusé cette suite - faisant à l’occasion une croix sur un cachet de un million de dollars pas épisode.

Le tout premier volet avait été tourné en 1998, quand Bill Clinton était président, qu’à la radio passaient « la tribu de Dana » et «My heart will go on» de Céline Dion et que je perdais tout le temps au serpent sur mon Nokia. Ouch !

Dans la vraie vie, Madame Griveaux pardonne tout. Enfin, plus exactement, elle a réussi à passer l’éponge. En promo pour la sortie de son livre, l’avocate Julia Minkowski est sortie du silence à propos de l’infidélité de son mari. Ainsi, Closer nous raconte : « Il a choisi sa famille ». C’est l’argument qui a convaincue Madame de rester. « Il a mis fin la campagne (des municipales). Il a voulu nous protéger ». Ensuite, elle ne cache pas qu’il a fallu gérer la tempête dans l’intimité, mais elle estime que leurs trois enfants ont pu ainsi être préservés. Une leçon de vie très réaliste !

Si vous vous posiez la question, Emmanuel Philibert de Savoie et Clotilde Courau sont toujours ensemble. Ils n’habitent plus dans la même ville, elle à paris, lui à Monaco, mais après 18 ans de mariage, leur couple est « une forte amitié, une complicité et un désir de vérité ». Gala consacre une longue interview au prince-entrepreneur qui s’est lancé dans la pizza, en ouvrant un traiteur italien à Los Angeles, baptisé « Prince of Venice ». On y apprend que c’est grâce à Johnny qu’il a eu cette idée : le chanteur voulait manger des pâtes à l’ail et au piment, mais pas moyen d’en trouver dans les rues de LA, aucun food truck n’était dédié à la cuisine italienne. Le monarque sans royaume a réparé ça. « Johnny était mon ami. Je l’adorais ». Ben, nous aussi.

Et puis, encore dans la vraie vie, Alain Delon va bien ! Pour faire taire de folles rumeurs, le fils, Anthony, a publié un tendre cliché de ses parents, ensemble, prenant le thé, Nathalie en chaussettes… « Amour indefectible, 53 ans plus tard » dit la légende du cliché à retrouver dans Gala et Closer. L’acteur mythique a 85 ans, il a le sourire et porte toujours beau !

Pour finir, dans la réalité, en photo ou en messe-basse : Camille Cottin va jouer aux US avec Lady Gaga dans un film sur la famille Gucci. Après le kayak avec Michelle, Barack Obama s’essaie, seul, au « Standing Paddle » à Hawaï, et c’est encore mieux. L’ex de Britney Spears, Jason Alexander a participé à l’invasion du Capitol. Sur Instagram, le DJ Bob Sinclar publie une photo de lui, une carotte dans les fesses, tandis que Chris(tine and the Queens) montrent les siennes, sur une plage mexicaine. Natalie Portman s’est installée en Australie pour son travail, entraînant son français de mari, le chorégraphe Benjamin Millepied et leurs deux enfants. La source principale d’infos de Mazarine Pingeot est Facebook. Et enfin, un mini quizz : qui est « Ma lionne » pour Jean Castex ? Réponse la semaine prochaine !