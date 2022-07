James-Webb : les premières images ouvrent une nouvelle ère de l'astronomie ; Des ingrédients de base à la vie détectés au centre de la Voie lactée

Les premières images du télescope James-Webb ouvrent une nouvelle ère de l'astronomie. Des ingrédients de base à la vie ont été détectés au centre de la Voie lactée.

James-Webb : les premières images ouvrent une nouvelle ère de l'astronomie

Plus de 20 ans après le feu vert donné à la réalisation du James-Webb, alors appelé Next Generation Space Telescope, les trois agences spatiales partenaires du projet ont rendu publiques les premières images de cet observatoire hors norme. Sans surprise, ces images nous révèlent l'Univers comme on ne l'a jamais vu. Le télescope spatial James-Webb ouvre une nouvelle fenêtre sur l'Univers et une nouvelle ère en astronomie débute.

Des ingrédients de base à la vie détectés au centre de la Voie lactée

En analysant les données recueillies par deux télescopes espagnols, une équipe internationale de chercheurs a identifié des nitriles au sein du nuage moléculaire G+0.693-0.027, près du centre de la Voie lactée. Ces molécules organiques, constituantes des molécules d'ARN, abonderaient dans l'Univers.

Revivez la présentation historique des premières images de James-Webb

Les premières images tant attendues de James-Webb, le télescope spatial le plus performant jamais lancé, ont été enfin dévoilées ce mardi 12 juillet 2022. Retour sur ce moment qui restera dans l'histoire à travers notre live spécial avec 2 invités du Goddard Space Center de la Nasa.

Taiwan a lancé une fusée hybride !

Quelle sera la prochaine nation à pouvoir s'élancer dans l'aventure spatiale ? La 12e puissance spatiale de l'histoire pourrait bien être Taïwan qui teste depuis plus de dix ans des prototypes de fusée. Le dernier test en date réalisé il y a quelques jours impliquait une très rare technologie : la propulsion au lithergol.

L'histoire de la mystérieuse roche martienne « Black beauty » vient d'être révélée

En 2011, de mystérieux fragments provenant d'une roche inconnue qui s'était écrasée sur Terre il y a des milliards d'années étaient découverts dans le désert occidental du Sahara, au Maroc. Aujourd'hui, des chercheurs viennent tout juste de dévoiler l'histoire de sa création.

