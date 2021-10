Jalil Lespert batifole en Hongrie mais pas avec Laeticia Hallyday; Paris Hilton se fiance encore & en kitsch; Le fils de Bernard Arnault se marie devant un parterre de stars bling; Vianney devient papa; Sophie Davant & William Leymergie se voient beaucoup

Vianney papa, Laeticia Hallyday jalouse, en une de Public, Paul et Jean-Paul Belondo pour Paris Match, et Charlène en couv de Gala.

De l’amour, du kitsch, du couple in leuuuve, du bonheur : cette semaine, chez les People, on dirait la Saint Valentin avant l’heure.



Jalil Lespert batifole en Hongrie et ce n’est pas avec sa régulière. L’amoureux soi-disant transi de Laeticia Hallyday s’affiche collé-collé avec une actrice australienne de 33 ans. Ok, ils sont collègues de tournage dans un pays étranger. Ok, c’est l’acteur lui-même qui poste des photos sur Instagram, mais à l’autre bout du tuyau la veuve de Johnny doit bouillir : la miss s’affiche régulièrement sur les réseaux dans le costume de la « fille lubrique », c’est dire tenue très (très) légère + moue boudeuse + oeil torve et poses aguicheuses. Et sur les photos avec Jalil, habillés et à l’extérieur, précisons-le tout de même, les deux boute-en-train paraissent bien complices. « Hi hi, Jal, tu me fais rire… Et mes jambes, tu les aimes mes jambes ? Parce que j'ai mis une toute petite jupe, pour que tu puisses me donner ton avis… ». Selon Public, Laeticia restée en Californie, est au bout du rouleau, affichant une mine triste quand elle sort de chez elle. On la comprend.



Vianney est papa ! Le chanteur a lui même pudiquement annoncé la nouvelle, ce mardi, sur Instagram, en reprenant le texte de sa chanson « Beau Papa » : « Et si l’averse nous touche toi & moi, on la traverse à 2, à 3… à 4.(…) La maman et notre petit bonhomme vont bien ». Cette légende s’inscrit sous la photo d’un morceau de tissu brodé représentant 3 girafes suivant un petit zèbre. Il ne communique pas le prénom pour l’instant, et demande à ses fans de « nous gardez l’intimité de ces instants » et les en remercie. Restons intimes alors. Et congrats quand même !



Céline Dion annule son retour à Las Vegas : la chanteuse est malade. Dans Closer on apprend que des spasmes imprévisibles l’empêchent de se rendre aux répétitions, alors que la star devait reprendre ses concerts en résidence dans l’un des palace de la ville. Et Public en rajoute, indiquant qu’elle souffre aussi depuis longtemps de fragilité des cordes vocales, de l’oreille interne et d’une dégénérescence de la vision. Ca fait beaucoup ! La diva vise tout de même le mois de Février pour pouvoir remonter sur scène.



Sophie Davant annonçait il y a peu avoir trouvé l’amour et Closer pense savoir avec qui : William Leymergie. Selon le mag, les deux présentateurs qui ont trusté les matinées de France 2 pendant des décennies, aurait conclu en début d’été. Photos et infos à l’appui, le reportage montre le couple marcher bras dessus-bras dessous dans les rues de paris, et se retrouver soir après soir, chez lui, ou au resto. Promenade aux Puces, et sortie à deux pour l’anniversaire d’une collègue (Caroline Margeridon en l’occurence), les tourtereaux ne se cacheraient pas. Une amitié interprétée par l’hebdo ou vraie romance qui commence ? Hâte de savoir !



Omar Sy est un grand romantique. Pour les 42 ans de sa femme, il lui a offert les deux capitales mondiales de l’Amour : Paris et Venise. En France d’abord, ce fut nuit au Palace avec caviar, roses et macarons en room service, face à la tour Eiffel, puis direction l’Italie à bord de l’Orient Express. Le voyage a duré deux jours et une nuit, et pour se distraire : un petit diner mitonné par Jean Imbert, en compagnie de Pharell Williams. Bon, évidemment, on se demande ce que l’acteur organisera pour les 45 ans, mais ça pince un peu aussi, quand de mon côté, je n’arrive plus à me souvenir du dernier cadeau que j’ai fait à mon mari. Ah, si, un « Bon Pour » des billets de théâtre peut-être…



Tiens, mais, en feuilletant Closer, on comprend que la destination "Venise" n’était pas tout à fait fortuite ! Omar Sy, Jean Imbert et Pharell Williams se rendaient, en fait, au mariage le plus VIP de l’année : celui du fils de Bernard Arnault ! Là-bas, ce beau monde a retrouvé Beyonce, Jay-Z, David Guetta et même Kanye West. Du bon gros bling bling, pour un mariage pourtant chicissime, entre le deuxième fils du patron d’LVMH, Alexandre, et Geraldine Guyot, créatrice de bijoux. Chacun avait rangé ses dread locks et affuté son chignon dans un effort collectif de sobriété et d’élégance. The French way of doing it ?



De l’Amouuuurrrr encore, en guimauve dégoulinante cette fois, avec la demande en mariage faite par Travis Barker à l’ainée des Kardashian : une plage, en Californie, un coeur dessiner au sol par des milliers de roses rouges, des bougies allumées en plein jour dans d’immenses photophores et un diamant à 1 million de dollars. Le futur époux est un charmant batteur de rock inaudible, au crâne rasé dont l’intégralité du corps est tatoué - d’ailleurs, il a du chercher longtemps avant de pouvoir trouver un spot où graver le prénom de sa douce. A côté du drapeau à damier sur sa gorge ? Du coeur gravé par sa fille sur sa cuisse ? Ou plutôt sous « Shannah » et « Melissa », ses deux premières femmes ? Nous ne saurons pas. Après quelques années d’amitié et une idylle de 9 mois, Kourtney a dit oui. La décision d’ailleurs fait enrager son ex, nous précise Voici, qui lui, malgré 9 ans de vie commune et 3 enfants s’est toujours pris une veste.



Paris Hilton elle, est en plein préparatifs. La date de son mariage avec Carter Reum n’est pas encore publique, mais la richissime influenceuse a enterré sa vie de jeune fille à Las Vegas, ces jours-ci. Là aussi, l’évènement coche toutes les cases du kitsch ! Entourée de sa famille, Paris a pensé à tout dans les moindres détails, et surtout, tout calibré pour les posts Instagram. Il y a d’abord eu le cocktail, en robe rose bonbon avec une écharpe façon Miss floquée « Future mariée » tandis que sa mère portait «Mère de la mariée» sur sa robe bleue - clic ! tu likes. Ensuite, il y a eu la « Pool party », avec maillots de bain coordonnés pour tous les participants. Celui de la fiancée, blanc, bien sûr, disait « Epouse pour la vie » - clic ! Tu likes. Puis il y a eu la soirée en boite, en robe à paillettes blanches, serre-tête diamant en oreilles de chat et sa mère derrière les platines - clic ! Tu likes. Et enfin une salve de «goodies», comme des lunettes de soleil pailletées et customisées « Elle a dit oui » - clic ! Tu likes, et des canettes de vin (oui, des canettes en alu) à l’effigie de Paris, marquée « Cul sec pour la fête » - là, la photo existe aussi, mais en tant que français, non, clic, tu ne likes pas… Ajoutez à cela en fond lumineux, les écrans géants de la ville qui clignotaient « Paris et Carter pour toujours » et vous obtenez une surdose massive de kitch et une douleur occulaire persistante ! Heureusement pour les futurs mariés, un magazine américain nous apprend qu’il y a quelques semaines, le couple avait déjà célébré ses fiançailles, mais en toute discrétion dans l’arrière salle d’un club new-yorkais, avec un cercle réduit d’amis intimes. Loin des selfies, donc.



Et Kanye West, lui n’a pas attendu un nouveau mariage pour changer de nom. Le rappeur milliardaire a très officiellement modifié son patronyme et choisi une forme particulièrement courte. A partir de maintenant, la justice américaine lui permet de ne s’appeler plus que Ye. Pas de nom de famille, pas d’autres prénoms. Juste Ye. Pourquoi ? Difficile de savoir. Il évoque des raisons personnelles. Peut-être qu’il les partage avec « . » . Vous ne connaissez pas « . » ? Et bien, c’est le nouveau pseudo choisit par Christine and the Queens. Enfin Chris. Enfin, non, Rahim qui était le dernier essai d'Heloïse Letissier dans le civil. Mais devant le tollé déclenché sur Internet, elle a opté, sans doute dans l’urgence, pour « . » Mais la chanteuse n’a pas dit si ça se prononçait. « Et tout de suite, découvrez le nouveau titre de Point ! ». Bof, pas super…



La belle-mère de Scarlett Johansson est une vipère. La mégère a tenté de faire changer le prénom de son petit-fils, né en Aout. « Vous êtes sûrs de vous ? Le choix est définitif ? Pourquoi ne pas l’appelez Cosimo, avec un « I » et non Cosmo ? Au moins, c’est un vrai prénom et vous pourrez toujours utiliser Cosmo comme surnom… » La soeur spirituelle de Tatie Danielle a même qualifié Cosmo de « prénom hippie ». On est pourtant loin de Scout Larue, fille de Demi Moore et Bruce Willis, Psalm et Saint chez les West ou encore « K » chez Philippe Starck…



Madonna « folle de la messe » la semaine dernière, Mère Supérieure austère cette semaine et c’est sa propre fille qui balance. Lourdes Ciccone Leon s’est confiée récemment à un magazine américain : selon elle, sa mère était une maniaque de la discipline : pas d’écrans, pas de junk food, pas de gros mots. Et même si elle reconnait de bonnes intentions et des principes d’éducation qui lui ont évité de partir en vrille, étiquetée enfant de star, la petite (qui vient d’avoir 25 ans) a eu besoin de prendre l’air dès sa sortie du Lycée et de « s’en séparer complètement ». Coupure de cordon propre, nette et déjà cautérisée - bien joué.



Et la boite de chocolats panachés pour finir : A 95 ans, la Reine Elisabeth a fait sa toute première apparition publique avec une canne pour l’aider à marcher. Et par ailleurs, ses médecins lui ont conseillé de ne plus boire d’alcool. Il faut dire que, selon Voici, la souveraine s’autorisait un dry martini, une coupe de champagne un verre de vin par jour… Lady Gaga porte un boa fabriqué en billets de 100 dollars dans un jet… et poste la photo sur Internet. Martin Lamotte 74 ans, s’est remarié. La proche conseillère -heum heum- d’Eric Zemmour, Sarah Knafo aurait été la petite amie de Louis Sarkozy quand elle avait 20 ans. Sean Penn est à nouveau célibataire : l’acteur s’est fait larguer 15 mois après son mariage avec Leila George, une jeune trentenaire américaine. Et Roselyne Bachelot est une Gameuse : la ministre de la culture a avoué jouer « un petit peu » et avoir commencé avec donjons et dragons.

