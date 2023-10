iCloud va-t-il se transformer assez pour devenir une appli que vous aurez envie d’utiliser ?

Plusieurs applications, comme celle dédiée aux photos ou celle consacrée aux mails devraient recevoir un coup de pinceau.

Atlantico : L'iCloud fait peau neuve ! Plusieurs applications, comme celle dédiée aux photos ou celle consacrée aux mails devraient recevoir un coup de pinceau. Quelles sont les nouveautés auxquelles il faut s'attendre, exactement ?

Gilles Dounès : Il s'agit de nouveautés accessibles depuis l'application Web d'iCloud, à l'adresse iCloud.com ; elles concernent l'interface générale de l'application, et l'ergonomie générale qui avait vieilli et qui donc avait besoin d'être rafraîchie. Mais c’est également le cas des applications comme Mail, Photos, Notes ou les Rappels. Tous bénéficient d'une intégration plus étroite avec les différents logiciels présents sur le Mac, l'iPhone ou l'iPad de l'utilisateur, même si pour bénéficier de toutes ses dimensions directement sur les appls de l'iPhone, de l'iPad ou du Mac il faudra avoir installé Sonoma, iPhone OS 17 ou iPadOS 17 c’est-à-dire disposer d'une machine mise sur le marché pour la première fois en 2018, ou ultérieurement, ou bien d'un iMac de 2019.

Concrètement, Apple propose un large accès au contenu sauvegardé en ligne, application par application : Mail, Notes, Photos, Calendrier, mais également les applications de sa suite bureautique : Pages, Numbers et Keynote et le contenu de son Cloud, directement à partir de sa page d'accueil qui peut être personnalisée. Les informations y sont présentées dans des « tuiles », dont les utilisateurs de Windows connaissent bien le principe, et dont le contenu peut être personnalisé ou faire l'objet de modifications. Les notifications et les invitations sont désormais paramétrables tous azimuts.

En ce qui concerne le courrier, on peut désormais attacher des pièces jointes ou des photos directement depuis l'application Web, ou annuler l’envoi comme c'était déjà le cas sur les OS précédents. Pour le Calendrier, on peut contrôler l'adresse e-mail que les autres participants voient dans les invitations.

Pour Notes, il est possible de créer des dossiers partagés avec d'autres personnes, et de créer des notes liées extrêmement aisément, à la volée, en tapant >> , ou bien le raccourci Commande + K pour ajouter un lien. La recherche a également été améliorée.

Enfin, les Rappels sont désormais aisément personnalisables.

Dans quelle mesure ces nouveautés peuvent-elles bouleverser l'utilisation réelle que les utilisateurs d'iCloud peuvent faire de l'application ? Faut-il s'attendre à faire appel quotidiennement à ces nouvelles fonctionnalités ou s'agit-il, au contraire, d'un coup d'épée dans l'eau ?

Depuis deux ou trois ans, Apple améliore avec chaque version de ses OS l'intégration du Mac avec l'iPhone et l'iPad, des améliorations dont les utilisateurs d'ordinateurs sous Windows, bien souvent professionnels, sont exclus par définition. Les utilisateurs de PC sous Windows ont ainsi de plus en plus facilement accès à leur contenu généré sous iOS ou iPadOS, et inversement, depuis leur poste de travail principal.

Même si Microsoft a bien su allumer un contre-feu avec sa version de Windows de type Surface, à destination des PC avec un écran détachable, les versions pro de l'iPhone et désormais de l'iPad font un véritable carton en entreprise. Avec un effet important : les salariés qui ont goûté la simplicité de utilisation de iOS et de iPadOS sont également demandeurs de la philosophie qui préside à la conception et au développement des produits conçu par la marque à la Pomme. D'autant que ceux-ci sont bien souvent des clients d’Apple à titre personnel, parfois depuis leurs années d'études puisque les parts de marché de la marque à la Pomme dans le Supérieur sont traditionnellement très fortes, à la différence du Primaire et du Secondaire.

Les salariés sont désormais de plus en plus demandeurs de Mac au travail, et ce alors que la place du télétravail se développe à la suite du tabou levé pendant le confinement consécutif à la pandémie de COVID-19. Et si les responsables des achats IT sont d'autant moins résistants au déploiement du Mac dans leur entreprise, c’est qu'ils sont 76 % à s’être déclarés conscients que Mac OS X était la solution la plus sûre désormais sur le marché, selon une étude publiée il y a quelques jours par le Cabinet IDC. 47 % des sociétés interrogées y déclaraient qu'elles étaient susceptibles d'augmenter le nombre de Macs dans leur parc informatique, précisément pour des raisons de sécurité.

Des outils de déploiement et de gestion de flotte à distance comme Jamf ou Scalefusion existent en effet, avec des salariés chez eux ou sur le terrain beaucoup plus autonomes de manière générale que sur un PC sous Windows. Et il y a d'ores et déjà des effets : la part de marché de MacOS parmi les systèmes d'exploitation les plus utilisés dans le monde est passée de 15,32 % en 2022 à 21,38 % en 2023 .

Il y a donc bien un « moment Apple » autour du Mac. D’une part sous l’effet du bon comportement des machines Apple Silicon qui se comportent comme un bouchon de liège, quelque soit les creux et les vagues du marché du neuf ; et d’autre part de la façon dont Apple tire son épingle du jeu sur le marché de l'occasion et du reconditionné, comme en témoigne la progression constante de ses résultats dans le secteur des services.

Et la firme de Cupertino semble bien décidée à profiter de cette véritable planche d’appel pour faire grimper encore davantage ses résultats.

Quels devraient être, après l'application, les principaux points forts et les principaux défauts d'iCloud ?

Ce n'est pour l’heure qu’un premier pas, même s'il pourrait être significatif. Même si Apple a eu il y a plus de 20 ans une première intuition de ce qui pouvait se passer dans ce qui n'était pas encore le Cloud avec Dotmac (.Mac), d'autres comme, Microsoft et Google ont depuis longtemps construit de véritables forteresses, avec des solutions comme Azure ou Google Drive. Microsoft campe fermement sur le marché des entreprises en ayant transféré dans le Nuage sa suite Office, solidement arrimée à Windows. Google s’était efforcée de faire de même sur le marché de l'éducation Primaire et Secondaire (K-12), avec ses Google Docs et ses Chromebooks.

Ce sont ces deux places fortes vraisemblablement en ligne de mire chez Apple, même si la firme de Cupertino manque encore de la solution complète qui pourrait les faire tomber définitivement. Il n'empêche : le donjon Windows a commencé à se déliter quelque peu sous l'effet de la désaffection croissante de ses utilisateurs, et même de ses défenseurs, tandis que le Chromebook a vu ses parts de marché reculer pendant 7 trimestres sur 8 au cours des deux dernières années. C’est pourtant lui qui avait fait obstacle à l’iPad et empêché Apple de reprendre sa place de n°1 sur le marché du K12 aux Etat-Unis. Il y a là des parts de marché à regagner.

L'arrivée sur le marché des nouvelles puces M3 chez Apple, mais également des nouvelles gravures chez Intel ou AMD, devrait contribuer à redynamiser en 2014 un marché du PC quelque peu atone. Reste à savoir si Apple, qui a plusieurs fers au feu avec également son casque Vision Pro, sa voiture autonome et l'ensemble de ses appareils comme les différents Mac, l'iPhone, l’Apple Watch, l'iPad et quelques autres avec les OS qui vont avec, va se tenir cette fois à son intuition…