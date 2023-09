Guerre en Ukraine : la mer noire, nouvel enjeu du conflit ?

Jean Radvanyi est un géographe et géopolitologue français, professeur émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), spécialiste du Caucase, de la Russie et de l'espace postsoviétique. Il a créé l'Observatoire des États postsoviétiques à l'Inalco et été le directeur du Centre d'études franco-russe de Moscou de 2008 à 2012. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur la Russie, le Caucase et le cinéma russe et soviétique. Il a notamment publié en 2023 : "Russie, un vertige de puissance".