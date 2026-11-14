REVUE DE PRESSE PEOPLE
14 novembre 2026
Florence Foresti & Alex Kominek se désertent, Céline Dion larmoie; Paris Match vole au-dessus du nid de coucous Delon; Louane & Jenifer refont leur vie; Avril Lavigne accouche, Kanye West revoit ses enfants; Jennifer Lopez affleckise son nouveau boyfriend
Charles III fête ses 78 ans, Máxima prête serment en uniforme et Céline Dion ressort les images de son retour sur scène. Pendant qu’Avril Lavigne présente sa fille en grenouillère léopard, Rosalie van Breemen revient sur ses années avec Alain Delon.
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MOTS-CLESRevue de Presse People , Céline Dion , Kylie Jenner , Jennifer Lopez , Ben Affleck , Metallica , Laeticia Hallyday , louane , Jenifer , Kanye West , Kendall Jenner , Claudia Schiffer , Jacob Elordi , Sophie Marceau , Bruce Willis , Russell Brand , Hailey Bieber , Avril Lavigne , Eva Longoria , Florence Foresti , Dakota Johnson , Machine Gun Kelly , Johny Depp , star academy , Alain Delon , Meghan Markle , Princesse Amalia , Thomas Markle , Charlène de Monaco , Charles III
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.