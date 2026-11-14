POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Public", "Closer" et "Voici".
See image caption

REVUE DE PRESSE PEOPLE

14 novembre 2026

Florence Foresti & Alex Kominek se désertent, Céline Dion larmoie; Paris Match vole au-dessus du nid de coucous Delon; Louane & Jenifer refont leur vie; Avril Lavigne accouche, Kanye West revoit ses enfants; Jennifer Lopez affleckise son nouveau boyfriend

Charles III fête ses 78 ans, Máxima prête serment en uniforme et Céline Dion ressort les images de son retour sur scène. Pendant qu’Avril Lavigne présente sa fille en grenouillère léopard, Rosalie van Breemen revient sur ses années avec Alain Delon.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

18 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Revue de Presse People , Céline Dion , Kylie Jenner , Jennifer Lopez , Ben Affleck , Metallica , Laeticia Hallyday , louane , Jenifer , Kanye West , Kendall Jenner , Claudia Schiffer , Jacob Elordi , Sophie Marceau , Bruce Willis , Russell Brand , Hailey Bieber , Avril Lavigne , Eva Longoria , Florence Foresti , Dakota Johnson , Machine Gun Kelly , Johny Depp , star academy , Alain Delon , Meghan Markle , Princesse Amalia , Thomas Markle , Charlène de Monaco , Charles III

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Mega El Niño vs Vortex polaire : le match qui risque de faire de l’hiver 2026/2027 une saison différente de tout ce que nous avons connu récemment
2LFI utilisé par les services russes pour provoquer le chaos en France ? Ce que révèlent les emails du GRU hackés par les cyber activistes d’InformNapalm
3BFM vs Jordan Bardella : le vrai du faux sur le nombre d’immigrés arrivés en France depuis 2017
4Paris met en garde Berlin : vos missiles pourraient déclencher une guerre nucléaire par accident
5Florence Foresti & Alex Kominek se désertent, Céline Dion larmoie; Paris Match vole au-dessus du nid de coucous Delon; Louane & Jenifer refont leur vie; Avril Lavigne accouche, Kanye West revoit ses enfants; Jennifer Lopez affleckise son nouveau boyfriend
6Guerre en Ukraine : une fuite révèle l’ampleur des morts russes
7Grand oral des candidats sur le service public : le nombre de fonctionnaires, un faux problème ?