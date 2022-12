Exploration spatiale : l'année 2023 s'annonce palpitante ! ; Notre Univers brille vraiment plus qu’il ne devrait

Une maquette du lanceur Ariane 6, dont le premier vol pourrait avoir lieu en 2023.

Et aussi : Ondes gravitationnelles : peut-on détecter un vaisseau extraterrestre fonçant dans la Voie lactée ? ; InSight tire sa révérence ; Deux nouvelles superterres potentiellement habitables autour d'une naine rouge

Exploration spatiale : l'année 2023 s'annonce palpitante !

De Starship à Ariane 6 et de Juice à Psyche, sans oublier Euclid et les premières missions commerciales sur la Lune, l’année 2023 s’annonce passionnante. C'est également au cours de cette année que l'Agence spatiale européenne décidera de se doter de son propre programme de vols habités. Découvrez nos choix des principaux événements astronautiques qui marqueront cette nouvelle année.

Notre Univers brille vraiment plus qu’il ne devrait

Imaginez que vous puissiez éteindre toutes les étoiles de notre Voie lactée. Vous « verriez » alors le reste de notre Univers briller de mille feux. Plutôt de deux à trois mille feux, avancent aujourd’hui des astronomes. Ils confirment en effet que notre Univers est plus lumineux que le laissent supposer les étoiles que nous lui connaissons.

Ondes gravitationnelles : peut-on détecter un vaisseau extraterrestre fonçant dans la Voie lactée ?

Le programme Optical/LaserSeti se propose de détecter des technosignatures de civilisations E.T dans le visible, notamment sous forme d'impulsions laser pour la propulsion. Ne pourrait-on pas envisager aussi dans le même but la détection d'ondes gravitationnelles peut-être émises par des vaisseaux interstellaires ? La réponse est oui pour des artefacts de grandes masses selon un groupe de physiciens pour qui Ligo et Virgo sont déjà en mesure de partir à leur chasse.

InSight tire sa révérence

Ce lundi, la Nasa a annoncé avoir perdu le contact avec la sonde InSight, qui explore la planète Mars depuis 2018.

Deux nouvelles superterres potentiellement habitables autour d'une naine rouge

Situées à environ 15 années-lumière, deux nouvelles superterres viennent d'être découvertes par une équipe d'astronomes. Orbitant autour d'une étoile naine rouge, elles se situent dans la zone d'habitabilité et sont de bons candidats pour une étude atmosphérique poussée !

