Elisabeth Borne, beaucoup de bruit pour rien ?

Elisabeth Borne lors de la cérémonie de passation de pouvoirs dans la cour de l'Hôtel Matignon. Paris, le 16 mai 2022

Les politiques et les journalistes se sont passionnés pour le jeu des pronostics du « qui sera quoi ? » autour de l’identité tant attendue du remplaçant de Jean Castex. Les Français quant à eux se sont montrés plus patients sur les réseaux, et attendaient surtout de savoir si le challenge posé par Edith Cresson dans le JDD du 15 mai allait être relevé. En cela l’annonce du choix par Emmanuel Macron d’Elisabeth Borne comme Première ministre a reçu un accueil globalement positif sur l’ensemble des conversations analysées. Une annonce majoritairement saluée dans un premier temps. Pour autant, aucune véritable dynamique n’a été observée ensuite (à peine 350 000 messages en 2 jours), et le constat d’un faible engagement face à cette nomination est clair, comme l’illustrent les commentaires circonscrits au cercle des journalistes et consultants politiques bien connus. « Une femme à Matignon » reste finalement la principale remarque des français. Un symbole attendu et salué.

Pour beaucoup, Elisabeth Borne demeure une inconnue. Dans l’ensemble, l’opinion s’interroge sur son parcours comme sur sa personnalité (les tendances de recherche sur les plateformes révèlent une réelle curiosité).

Pour ceux qui déclarent la connaître, la majorité de leurs messages pointent « le changement dans la continuité », et « une femme certes, mais une femme qui était déjà là et qui n’a rien fait pour le changement climatique ». Finalement, la nouvelle locataire de Matignon ne déclenche pas de réel engouement, et son nom se retrouve souvent détourné à travers le jeu de mots #BorneOut.

Comme le révèle notre Index #LEGISLATIVES2022 depuis plusieurs semaines, la dynamique de campagne reste la propriété de Jean Luc Mélenchon, qui continue de s’inviter dans les commentaires de l’actualité. Son message d’une hypothétique nomination en tant que Premier ministre reste le plus repris avec 31 200 interactions sur les 7 derniers jours. Critiqué, raillé ou attendu, son mot d’ordre à l’attention de la récente union de la gauche fonctionne encore et toujours, tout comme sa marque de fabrique consistant à occuper le terrain et tenir l’actualité sur l’ensemble des médias, On et Off.







