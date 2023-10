Des scientifiques décryptent les émotions des poules : « c’est un grand bond en avant pour la science » ; Des monstres de l'Odyssée aux chocs sismiques : les dangers du détroit de Messine sont bien réels !

Des scientifiques décryptent les émotions des poules

Des scientifiques décryptent les émotions des poules : « c’est un grand bond en avant pour la science »

Déchiffrer les émotions des poules grâce à leurs vocalisations est désormais envisageable grâce à une percée majeure d’une intelligence artificielle. Des chercheurs de l'Université de Tokyo ont développé un système innovant capable d'interpréter avec précision les états émotionnels des gallinacés.

Des monstres de l'Odyssée aux chocs sismiques : les dangers du détroit de Messine sont bien réels !

Il y a des endroits qui n’ont pas bonne réputation. C’est le cas du détroit de Messine, qui sépare la Sicile de l’Italie. Repaires de monstres marins dans la mythologie, c’est aujourd’hui un passage toujours redouté pour les navigateurs en raison de très forts courants. Un danger dont l’origine est tectonique.

Ce que le télescope James-Webb nous apprend sur cette exoplanète potentiellement habitable

Les astronomes ont identifié plus de 5 500 exoplanètes. Mais certaines ont tendance à attirer l'attention un peu plus que d’autres. C’est le cas de celles du système planétaire voisin Trappist-1. Et le télescope spatial James-Webb vient de livrer de nouvelles données sur l’atmosphère de la plus proche de son étoile naine rouge, Trappist-1b. Voici ce qu'elles nous disent.

Comment nos croyances secrètes façonnent notre vision de la réalité : la vérité sur les biais cognitifs

Des chercheurs en psychologie proposent un nouveau modèle pour comprendre la multitude de biais cognitifs mis en évidence expérimentalement en laboratoire pour la plupart. Ils pourraient tous — ou presque — être dérivés de croyances fondamentales et de traitement de l'information congruents avec ces croyances.

Les galaxies nées juste après le big bang créent la discorde chez les astrophysiciens

Lien entre vieillissement et cancer : l'Institut Curie fait une percée majeure !

Le vieillissement entraîne progressivement un dysfonctionnement du système immunitaire dû à la perte de l'intégrité génomique de ses cellules et favorise un risque accru de maladies dont les cancers. Cibler alors le vieillissement plutôt que ses conséquences serait, selon une étude, une stratégie plus avantageuse pour abaisser la morbidité chez les personnes âgées. Des chercheurs ont étudié les mécanismes qui fragilisent l’ADN et ont observé les effets d'une déficience en protéines lamine A/C sur les tumeurs pulmonaires.

