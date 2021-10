Cette semaine, il est beaucoup question de couple et de rimes en « é ».

Britney libérée, délivrée ! Le père le pop star a été destitué de son rôle de tuteur, sur ordre de la justice américaine. Il n’a plus le droit de s’immiscer dans la vie privée de sa fille alors qu’un nouveau documentaire produit par le très sérieux New York Times révélait cette semaine que Jamie Spears avait mis le téléphone de sa fille sur écoute, notammanent pour entendre les conversations avec ses avocats. Il aurait même été jusqu’à installer des caméras dans sa chambre à coucher pour maintenir la pression. Libérée de la tutelle, donc, mais a priori, pas des procédures judiciaires.

Vincent Cassel chérit sa famille recomposée. Et pour une fois, c’est à Paris que l’acteur s’est fait paparazzer plutôt qu’au Brésil, en maillot. Dans Et pour une fois, c’est à Paris que l’acteur s’est fait paparazzer plutôt qu’au Brésil, en maillot. Dans Voici , l’acteur de 54 ans est en jean-chemise-baskets et court après sa petite dernière dans les jardins des tuileries, alors que sa famille au complet est attablée pour un anniversaire. L’ex Monica Belluci, et l’actuelle, Tina Kunakey, 24 ans s’entendent à merveille, les grandes filles, Deva et Léonie s’occupent de la petite. « C’est très joyeux » confie un proche. Le secret de longévité de Vincent Cassel ? « Un couple, quand on a envie que ça marche… ça marche ». Ah, il vient toujurs au bon moment, avec ses pains et ses croissants… Encore une belle journée pleine de joies simples pour l’ami Ricoré.

Linda Evangelista se dit défigurée. L'une des top les reconnues des années 90, aux cotés de Carla Bruni, Claudia Schieffer ou Naomi Campbell se terrait ces dernières années, refusant de montrer son visage, et évidemment de s'exposer aux côtés de ses ex-collègues alors que pour elles, le travail continuent. Et elle a décidé de s'expliquer, via Instagram : une opération de chirurgie ratée l'a plongée dans une profonde dépression. Gala Public et Closer rentre des les détails de la procédure qui aurait dû lui faire retrouvé l'ovale du visage de ses 20 ans, et qui à la place, lui en a donné 30. En vrai ? Aucune cicatrice à la Frankenstein, mais une femme bien portante, le visage rond, lisse, joli, qui vous rappelle vaguement quelqu'un. La mannequin a résolu de lancer une procédure judiciaire contre le laboratoire qui ne l'avait pas informée des risques et demande plus de 40 millions d'euros de dommage.

James Bond est un garçon rangé. Alors que sort enfin ! la semaine prochaine le prochain volet de la saga James Bond, Gala choisi de faire le portrait de la femme de Daniel Craig. Rachel Weisz est une actrice comme lui et adore être « Madame Craig, c’est le nom qui figure sur mon chéquier, sur mon passeport. » Mais c’est à peu près toutes les révélations à retenir, tant le couple tient a rester secret. Unis il y a 10 ans, ils sont parents d’une petite fille de 3 ans, dont le public ignore le prénom. La discrétion ? Ca, c’est un tuyau de longévité crédible.

Discrétion et sincérité = partenaire accroché(e). C’est l’équation qu’il faudrait expliquer à Tom Cruise. Lui et sa petite amie, Hailey Atwell, sa partenaire dans le dernier Mission Impossible, ont « un agenda trop chargé pour rester ensemble". C’est en tout cas ce que l’équipe de l’acteur a annoncé. A peine affichés ensemble cette année à Wimbledon, qu’ils ont déjà « décidé de rester amis » et de le faire savoir. Et nous qui pensions bêtement que ça ne collait pas entre eux, non, c’est juste une question d’organisation !

La femme d’Éric Zemmour refuse de divorcer. Selon Closer, l’avocate Mylène Chichportich n’ignorait rien de la liaison de son mari avec sa conseillère, et lui a signifié qu’elle refusait le divorce qu’il demandait. Tout au plus acceptait-elle d’acter la séparation de corps. Et vu que Eric Zemmour a déjà quitté la maison, ce n’est pas difficile à faire. Imaginons un instant l’affiche sur l’Elysée, si… « Après, « si tu reviens j’annule tout », « Demain, apporte les croissants, en venant », venez voir le nouveau vaudeville en vogue : « Cherchez ma maîtresse, elle est dans le bureau de ma femme ».

Charlène, à Monaco n’est pas encore rentrée. Souvenez-vous, le Prince Albert croisait les doigts pour que sa femme revienne en septembre. Mais que nenni. Encore. Gala titre sur cette « guerre des nerfs » au sein de la famille princière, et fait essentiellement du neuf avec du vieux, en revenant sur le déroulé depuis le départ de la princesse, en mars dernier, appuyant sur la version officielle : infection ORL carabinée et multiples opérations. Public de son côté, clame en Une, connaitre les vraies raisons du départ de Charlène, mais avance la même théorie que les autres : la princesse de Monaco n’aurait jamais trouvé sa place sur le rocher. Principale responsable ? Caroline qui, jalouse de se faire évincer du premier plan de la Principauté, aurait développé des relations réfrigérantes avec la nageuse.

Angelina Jolie n’est pas dispo pour diner. L’ex de Brad Pitt a à nouveau eu un rencard avec le chanteur canadien, The weeknd. Closer nous raconte qu’ils sont arrivés séparément dans un resto italien de Los Angeles, se sont installés dans un salon privé, à l’abri des regards, donc. Puis sont repartis ensemble vers son domicile à lui. S’agit-il toujours de rendez-vous de travail ? Dans Voici et dans Public, on apprend que le champs de mine entre Angie et Brad pourraient se déplacer : après la garde des enfants, la garde de « Miraval », ce domaine viticole provençale où le couple s’était marié. Brad Pitt vient de porter plainte car Madame aurait tenté de vendre ses parts en douce, cherchant « à s’approprier la somme de travail, d’énergie et d’argent que lui même a investi » selon les avocats de Monsieur. Le domaine est estimé à 140 millions d’euros.

Harry et Meghan ne sont pas alignés. Ils prônent l’écologie et la sobriété, mais ils ont tout lâché à New-York. C’est ce que Gala et Public ont choisi de mettre en avant après le passage remarqué des Sussex sur la scène du concert «Global Citizen". Parfait de complicité, leur discours était bien appris, mais il a été facile de dresser une liste des boulettes : Meghan a montré 6 tenues pour 3 jours de voyage, dont un manteau à plus de 3000 euros. Des centaines de milliers d’euros de bijoux pendus aux oreilles ou au cou, elle a lu son propre livre à des enfants défaforisés de Harlem. Deux 4X4 assuraient les transports et un jet privé les attendait sur le tarmac pour rentrer à la maison, de l’autre coté du pays. N’est pas Greta Thunberg qui veut, que voulez-vous. Et comble de filouterie pour Voici, le couple travaillerait en douce son auto-promo, se baladant constamment talonnés par une discrète équipe, micro cravate ultra discret, pour engranger de la matière à documentaire.

Le Jury de « The Voice » à couteaux tirés. Et c’est même tendu entre Zazie et Jenifer. La première aurait demandé à l’autre de se taire, avec un « chhhhuuttt » bien sonore et fâché, alors que l’interprète de « Au soleil » parlait pendant une prestation. Selon Public, la gagnante de la première Star’Ac était la seule femme jusqu’en 2015 et aurait mal vécu l’arrivée d’une « concurrente ». Le cinquième juré recruté cette année, Patrick Fiori ne servirait qu’à ça : mettre du liant entre les clans qui se partagent les fauteuils rouges, comme une vulgaire crème fraiche. Sympa.

Et pour finir en beauté : Ronaldo a refait ses cartons une semaine à peine après avoir emménagé à la campagne, dans le comté de Chester. Motif ? Un troupeau de moutons dérangeait son sommeil. Lionel Messi, lui, s’est installé à Neuilly. La nouvelle star du PSG loue une maison pour 20.000 euros par mois. Camille Combal et sa compagne attendent un enfant pour le printemps. Les parents de Kilian Mbappé divorcent. Serait-ce l’explication de son comportement de sale gosse, ces deniers temps ? Will Smith, lui est marié depuis 25 ans, mais il avoue volontiers vivre une union libre. « Le mariage ne doit pas être une prison ». (Vincent Cassel est d’accord, peut-être ?) Le spectacle de Loana à Paris est annulé pour des raisons techniques. Son partenaire, le sosie d’Elvis, Eryl Prayer a tenu à rassurer sur l’état de la starlette pour éviter toute rumeur : « Elle va très bien, elle est en bonne santé ».