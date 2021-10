Découverte de la plus ancienne représentation de fantôme au monde ; Les ondes gravitationnelles des trous noirs supermassifs peut-être découvertes grâce aux pulsars ?

Les ondes gravitationnelles des trous noirs supermassifs peut-être découvertes grâce aux pulsars ?

Et aussi : Une éruption solaire monstre suivie d'un tsunami vient d'être observée à la surface du Soleil ; Blue Origin et Sierra Space vont lancer des stations spatiales privées ; L'être humain pourrait coloniser Proxima du Centaure en 2254 et atteindre une civilisation extraterrestre « intelligente » en 2383

Découverte de la plus ancienne représentation de fantôme au monde

Une tablette babylonienne datant d'il y a 3.500 ans a révélé ses gravures qui comprennent la plus ancienne représentation connue d'un fantôme. Cette tablette présente également des inscriptions qui sont en quelque sorte un mode d'emploi à l'usage des vivants pour renvoyer les fantômes dans l'au-delà.

Les ondes gravitationnelles des trous noirs supermassifs peut-être découvertes grâce aux pulsars ?

Il existe probablement un fond cosmologique chaotique d'ondes gravitationnelles provenant de diverses sources, en particulier les trous noirs supermassifs binaires. Une astuce ingénieuse pour les détecter, en ayant observé avec plusieurs radiotélescopes comme celui d'Arecibo et celui de Nançais des dizaines de pulsars dans la Voie lactée pendant plus d'une décennie, commence peut-être à payer. C'est ce qu'explique à nouveau et récemment une collaboration scientifique européenne impliquant des chercheurs de l'Observatoire de Paris - PSL, du CNRS et de l'Université d'Orléans.

Une éruption solaire monstre suivie d'un tsunami vient d'être observée à la surface du Soleil

Il y avait longtemps que l'on n'avait pas vu aussi belle et spectaculaire éruption solaire. La matière éjectée avec fureur par notre Étoile se dirige à présent vers la Terre et son champ magnétique qu'elle devrait chatouiller dès demain.

Blue Origin et Sierra Space vont lancer des stations spatiales privées

Bien que la Nasa et ses partenaires, dont l'ESA, aient décidé d'utiliser la Station spatiale internationale au moins jusqu'en 2030, l'utilité d'un complexe orbital n'est plus à démontrer - même s'il peut être critiquable. Aux États-Unis, plusieurs projets de station spatiale privée ont été dévoilés et tous devraient bénéficier d'un financement de la Nasa pour amorcer leur développement.

L'être humain pourrait coloniser Proxima du Centaure en 2254 et atteindre une civilisation extraterrestre « intelligente » en 2383

Persuadés que la civilisation humaine court à sa perte, des chercheurs de la Nasa ont calculé la date probable de colonisation de différentes planètes du Système solaire et au-delà, en fonction de la puissance logicielle nécessaire pour y parvenir. L'Homme pourrait ainsi atteindre une lune de Jupiter en 2076 et le système Trappist-1 en 2290.

