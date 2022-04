Débat Macron Le Pen ou le match de la suffisance contre l’insuffisance

Marine Le Pen et Emmanuel Macron lors du débat du second tour à la présidentielle.

Le très attendu débat entre les deux finalistes a été largement suivi et commenté en ligne, avec plus d’1 million de messages entre 20h et minuit, mais il n’a finalement pas déchainé les esprits. Les Français ont plutôt apprécié le ton du débat, jugé calme et respectueux, bien différent de celui de 2017, au point que les deux protagonistes se sont autocongratulés. 3h de débat et pas de sortie de route, pas de dérapage notable hormis quelques petites phrases et expressions qui ont amusés les internautes. #Ripoliné #Finito #GérardMajax #Rabougrissement du côté du président candidat, #ClimatoSeptique du côté de celui de la candidate du Rassemblement National.

Malgré une posture offensive assumée, les attaques d’Emmanuel Macron ont finalement peu fait réagir mais lui ont conféré une certaine supériorité sur la maitrise des dossiers. Il a été jugé plus crédible pour les Français que Marine Le Pen mais il a aussi souvent été perçu comme condescendant, arrogant et professoral, et ce dès le début du débat. D’un côté une candidate qui joue sur la proximité et l’empathie avec les français, quitte à paraître simpliste, et de l’autre un candidat très techno et s’appuyant très souvent sur la réalité des chiffres et des données économiques, quitte à paraître donneur de leçon. Une approche qui avait comme objectif de la faire passer comme incompétente.

Marine Le Pen a finalement été jugée meilleure que en 2017 mais si elle ne s’est pas « écroulée » elle n’a été ni rassurante, ni convaincante. Sur les réseaux sociaux on pouvait clairement lire qu’aucun « hésitant » ne prendra le risque de changer. Même si le Président n’est pas apprécié il est le plus rassurant.

Nouveauté du cru 2022 est le fait que le débat ait également été relayé sur Twitch avec des commentaires en live. 280 000 personnes ont donc regardé et ont commenté les petites phrases et les attaques. Ils ont globalement trouvé Marine Le Pen en retrait et ont regretté qu’elle n’attaque pas plus le bilan et les propositions du président. Ils ont trouvé qu’elle était en position d’infériorité en particulier sur le sujet de l’Ukraine et la Russie. Sujet sur lequel Emmanuel Macron a été jugé offensif et efficace : « vous à votre banquier quand vous parlez à Poutine ». Une sortie d’autant plus appréciée et saluée que le tweet imprimé de Marine Le Pen a été relayé en masse …. Et est devenu un « meme » incontournable.

