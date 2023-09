De plus en plus d’éléments suggèrent que les éoliennes en mer provoquent de nombreuses morts chez les baleines

Selon Michael Shellenberger, la responsabilité des éoliennes dans la mort inhabituelle de baleines est évidente.

Selon Michael Shellenberger, la responsabilité des éoliennes dans la mort inhabituelle de baleines est évidente. Et il en profite pour accuser le gouvernement, les associations de défense de l'environnement et les journalistes.

Michael Shellenberger est un militant écologiste américain. Fondateur de l'association Environmental Progress et du think tank Breakthrough Institute, il se réclame de l'écomodernisme dont il est l'un des signataires du manifeste.

Atlantico : Pendant longtemps, le gouvernement américain, les journalistes et même certains scientifiques ont affirmé que l'industrie éolienne ne tuait pas les baleines. Il s'avère que ce n'est pas vrai. Savons-nous vraiment à quel point la situation est grave ? Combien de baleines sont menacées par cette industrie ?

Michael Shellenberger : Oui, nous le savons. Nous assistons à un massacre inhabituel de baleines. C'est ce qu'on appelle officiellement un "événement de mortalité inhabituel". Tout le monde, y compris le gouvernement, reconnaît que de nombreuses baleines meurent, ainsi que de nombreux dauphins et cétacés. Ce n'est pas une seule espèce qui est menacée par l'industrie éolienne. Cependant, nous sommes très inquiets pour une espèce en particulier, la baleine franche de l'Atlantique Nord. Il s'agit d'une petite baleine, en danger critique d'extinction, dont il ne reste que 340 individus dans le monde entier. La règle générale est que s'il y a moins de 1000 individus dans une population, cette population est en danger critique d'extinction et on ne peut pas se permettre d'en perdre d'autres. Nous sommes déjà en danger.

Comment l'industrie éolienne menace-t-elle les baleines ?

L'industrie éolienne tue les baleines par plusieurs mécanismes. Le premier est qu'elle utilise des sonars pour cartographier le fond de l'océan et que ces sonars - nous les avons mesurés - sont bien supérieurs à la limite légale. Nous savons que l'utilisation de ces sonars entraîne la séparation de nombreuses mères de leurs baleineaux. Dans ce cas, ils utilisent généralement le sonar pour se retrouver, mais un baleineau séparé de sa mère risque de mourir.

La deuxième façon dont l'industrie éolienne tue les baleines est en les poussant vers les voies maritimes les plus fréquentées, là où se trouvent les bateaux. Cela est encore une fois dû à l'utilisation de sonars.

Enfin, il y a également un trafic maritime supplémentaire là où il n'y en avait pas avant l'essor de l'industrie éolienne.

Qui est à blâmer ? L'industrie éolienne seule ? Le gouvernement ?

Nous pensons que trois groupes de personnes sont responsables.

Tout d'abord, le gouvernement. Il est important de rappeler que les États-Unis ont des politiques environnementales parmi les plus fortes au monde, en particulier pour protéger les espèces menacées. Nous disposons de lois supplémentaires visant strictement à protéger les mammifères marins et de multiples agences responsables de la protection de toutes les espèces. Toutes ces agences ont été corrompues par la politique et la politique elle-même a été corrompue par l'idéologie et l'argent.

Le deuxième groupe est celui des défenseurs de l'environnement. En 2021, tous les grands groupes de protection de l'environnement ont envoyé une lettre ouverte signée par leurs propres scientifiques, déclarant qu'aucune activité supplémentaire ne devait avoir lieu dans les eaux en raison de l'état critique de la baleine franche de l'Atlantique Nord. Ils savent donc parfaitement ce que disent les scientifiques. Et pourtant, ces mêmes groupes environnementaux ont décidé de soutenir le projet de l'industrie éolienne. Ils ont décidé d'ignorer tout ce que nous savons sur la situation. C'est assez dérangeant.

Le troisième groupe est celui des journalistes. Ils ne se comportent pas comme des journalistes, mais comme des propagandistes. Traditionnellement, les journalistes sont très sceptiques à l'égard des entreprises qui dégradent l'environnement, mais ici, ils ont tous complètement adhéré à la propagande.

L'argent et l'idéologie sont les moteurs de l'échec de ces trois groupes.

Vous avez déclaré sur Twitter qu'il s'agissait du "plus grand scandale environnemental" au monde. Comment se fait-il qu'on n'en parle pas plus ?

C'est à cause d'années et d'années de propagande. C'est incroyable, les gens ont été conditionnés par ces gigantesques éoliennes. En réalité, il n'est pas nécessaire d'être un scientifique pour se rendre compte de la taille de ces éoliennes lorsque l'eau est si peu profonde. Elles ont déjà un tel impact sur la côte est que tout le monde sait que l'ajout d'un impact supplémentaire pourrait être dévastateur.

Mais j'avoue que même moi, je suis choqué par le comportement... horrible des gens. Cela me rend très triste et en colère. C'est vraiment choquant.

Comment pouvons-nous fournir de l'énergie propre et protéger la vie animale, y compris les baleines ?

Il existe une alternative : des centrales nucléaires ont été fermées à New York, dans le New Jersey et dans le Massachussetts. Elles fournissaient plus d'énergie que toutes les éoliennes réunies. Le nucléaire est la meilleure solution.