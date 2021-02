Comment vendre ses vêtements sur Internet même si vous êtes un parfait néophyte

achats de vêtements consommation revente sur Internet Vinted Ebay Le Bon Coin

Atlantico.fr : Sur quelle plateforme est-il le plus pratique de vendre ses vêtements ?

Vincent Pons : Entre leboncoin, videdressing.com ou bien Vinted en passant par Ebay, il est parfois difficile de s’y retrouver. Bien choisir son lieu de vente est pourtant très important. Pour vendre au plus vite une large gamme de vêtements, il faut se rendre directement sur Vinted. La start-up estonienne avec plus de 12 millions d’utilisateurs est le site de vente de vêtements en ligne en France et en Europe. Si vous vous lancez dans cette activité, vous ne pouvez pas passer à côté.

Néanmoins, les pièces griffées de grandes marques et de seconde mains trouveront leur public sur Etsy et Maison Seconde, un vide-dressing d’influenceurs. Les montres, elles, auront plus de succès et se vendront au meilleur prix sur Ebay qui rassemble une communauté importante de collectionneurs.

Les plus fainéants d’entre nous, ceux qui ont le moins envie de mettre d’annonces, seront heureux d’apprendre qu’il existe un site qui reprend vos pièces et vous les rachète. Sur Onceagain, il suffit de se rendre sur un simulateur, de renseigner les vêtements dont on veut se débarrasser et la marque nous dit s'ils sont repris oui ou non. Il est important de savoir que toutes les marques ne sont pas reprises comme les marques de distributeurs.

Lors de la mise en vente, comment bien optimiser les photos ?

Il y a plusieurs manières de présenter son vêtement, il est possible de se faire prendre en photo avec le vêtement par une personne tierce ou de se capturer en selfie. Si vous ne voulez pas vous mettre en scène sur l’annonce, mettez l’objet sur un cintre et travaillez le cliché pour le mettre en valeur. Certains choisiront la photo à plat mais n’hésitez pas à la prendre de haut afin de ne pas déformer l’article.

Après la photo principale, faites quelques images montrant ce qui fait la particularité de votre modèle, choisissez des détails comme la matière, s'il y a des broderies, des motifs ou des boutons spécifiques. Pour les accessoires comme les chaussures, sac, bijoux… accompagnez l’objet de son sac ou pochon fournis lors de l’achat. Selon les marques, cela peut être très important.

Vendeur de chaussures ! Pensez bien à montrer l’état de la semelle retournée, l’acheteur sera rassuré de savoir qu’il n’y a aucun trou sous cette dernière.

Que dire dans la description ?

Il faut rester simple et être honnête. Les éléments les plus importants à inscrire sont : la marque, la taille, la couleur, la matière, la saisonnalité du vêtement, son état et la date de l’achat. Pour certains produits, il ne faut pas hésiter à réaffirmer son authenticité et à parler du certificat. Parlez aussi de votre expérience avec la pièce et décrire ce que vous en avez pensé.

Comment fixer son prix ?

Surtout ne vous emballez pas, ce n’est pas le lieu où le faire. Les acheteurs sont ici pour faire de bonnes affaires. Regardez bien le prix d’achat et l’état de votre vêtement et établissez un prix suite à cela. Pour les rassurer, indiquez le prix d’achat sur votre description, cela prouvera votre bonne foi.