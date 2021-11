Comment utiliser le pouvoir de la data pour optimiser ses chances de tomber enceinte

De plus en plus d'applications sont dédiées à la grossesse.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Aujourd’hui, il existe une multitude d’applications qui proposent d’aider les femmes à calculer la date de leur ovulation pour maximiser les chances de tomber enceinte. Comment fonctionnent-elles ?

Jérôme Durel : Le principe est simple : c'est un peu la version « technologique » de ce qu'on appelle les « remèdes de grand-mère ». L'application permet de rentrer plusieurs données, et en premier lieu la date des dernières règles, pour calculer les jours d'ovulation probable. Si vous tentez de concevoir ce jour-là, vous maximisez donc a priori vos chances de concevoir. Mais évidemment, il y a toujours une marge d'erreur : des facteurs comme le stress, etc., peuvent influer sur les cycles.

Dispose-t-on d'informations sur le nombre d'utilisatrices de ce genre d'applications ?

Ce sont des applications très téléchargées. Une application comme Flo, par exemple, a été téléchargée par plus de 200 millions de personnes. Et des applications comme celle-là, il y en a des dizaines !

Les résultats semblent tout de même aléatoires. Ces applications sont-elles de nouvelles manières de fournir un service faussement utiles dans le but de récolter des données ?

Il y a toujours un peu des deux. Une application gratuite est financée par la publicité ou la collecte de données, qui sont ensuite revendues. Mais ces applications ont un intérêt : elles permettent d'avoir une estimation de sa fenêtre d'ovulation, permettent de suivre la grossesse, d'avoir des conseils... Quand c'est gratuit, il y a forcément un but mercantile derrière, mais ces applications ont du sens. Si ces applications n'avaient aucun intérêt, elles ne seraient pas autant téléchargées.

D'autres applications peuvent elles venir en aide aux femmes cherchant à tomber enceinte ? Plus largement y-a-t-il désormais des applications pour toutes les étapes des parcours médicaux quels qu'ils soient ?

Il y a une telle quantité d'applications qu'il est difficile de donner des noms ! Citons par exemple Grossesse +, éditée par Philips. Le conseil le plus simple pour trouver une application qui fonctionne est de lire les avis d'utilisateurs : quand ils sont nombreux, c'est un gage de fiabilité. De plus en plus, nous sommes à l'ère du quantified self, avec des milliers d'applications qui permettent de suivre sa santé.

