Minute Tech

Comment les objets connectés affectent votre vie privée, même s’ils ne vous appartiennent pas

Au procès d’Alex Murdaugh, accusé du meurtre de sa femme et de son fils, les témoins les plus décisifs n’étaient ni humains, ni experts. Un chien, une voiture, trois téléphones et une montagne de données ont suffi à retracer ses moindres faits et gestes. Tous issus de l’Internet des objets (IoT), ces dispositifs connectés collectent en continu des informations sur nous — et sur ceux qui nous entourent. Frigos intelligents, compteurs d’eau, bagues de sommeil, voitures connectées, drones ou enceintes vocales : derrière le confort technologique, c’est une surveillance silencieuse, omniprésente et souvent incontrôlable qui s’installe. Ce texte, fondé sur les travaux d’un juriste américain, alerte sur l’absence de garanties juridiques solides, la fusion des données entre appareils, et les dangers que l’intelligence artificielle fait peser sur une vie privée déjà bien entamée. Ce n’est plus une fiction : ce que vous faites, ce que vous dites, et même ce que vous ignorez être observé… est désormais enregistré.