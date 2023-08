Closer voit Laeticia Hallyday quitter Jalil Lespert et Natalie Portman séparée de Benjamin Millepied; Emmanuel Macron papi-poulise, Brigitte, mamy-bibise; Rihanna &Emily Ratajkowski lancent la mode du salfie; Beyonce pousse royalement Madonna à l’Ehpad

Une des hebdos People

Mais aussi, massages et patins : le programme cliente de Karine Ferri &Yoan Gourcuf en vacances; Jennifer Lopez travaille même à la plage; les Beckham sont au calme au Canada, Sarah Ferguson a baptisé ses seins et Tori Spelling est SDF

Laeticia Hallyday, célibataire ! « Avec Jalil, c’est fini » titre Closer. Des photos de la veuve de Johnny étendue seule sur la plage de Saint-Barth viennent illustrer la grande nouvelle du jour, que l’hebdo semble connaitre avant tout le monde et peut-être même l’intéressé : Laeticia « s’apprête à mettre fin à une relation qui s’est délitée ces derniers mois ». L’acteur-réalisateur ne la rejoindra pas de l’été et son fils, qui vient de passer un an au Lycée français de Los Angeles est définitivement rentré au bercail. On dirait bien, en effet que tous les voyants sont allumés. Laeticia n’a pas pour autant l’air abattu. Elle a fait la fête pour l’anniversaire de ses filles, monte sur un paddle avec la plus jeune et sourit en prenant des bains de soleil. Soulagée ?

Mamibibi à la plage. C’est au tour de Gala de faire sa Une sur le couple présidentiel en vacances. Cette fois, finis les tête-à-tête, toute la smala a débarqué. Mamibibi ? C’est le nom de grand-mère de Brigitte Macron et Daddi, celui de son mari. Et pour ne pas s’ennuyer avec la famille, ils ont tout prévu ! des pique-niques, des sorties en mer et le fameux diner-pizza au resto. Les photos d’Emmanuel Macron sont affables, cadrées, il tient un enfant par la main, mange une glace sur la plage du village, sourit dans son polo sombre. Un vrai Kennedy.

Et bien sûr, il y a toujours un paquet de People pour prendre ses vacances en même temps que vous. Alors, ouvrez l’œil, car peut-être allez-vous les croiser sur les mêmes plages que vous :

Après Miami, Kylian Mbappé profite de la Sardaigne avec des copines aux maillots trop petits. La nuit au night club, la journée au bord de la piscine. Voilà qui ressemble un peu plus à des vacances que ses parties de Jenga géant aux Etats-Unis.

À Lire Aussi

Albert &Charlène de Monaco ne fêtent pas leur anniv de mariage, Natalie Portman sort sans son alliance; Ricky Martin quitte son mari, Rihanna son job, Céline Dion Vegas; Britney Spears se prend une gifle Victor-wembanyamesque; Jay-Z &Beyoncé jouent au Uno

Karine Ferri et Yoann Gourcuff sont collés par le sable et le sel, dans le sud de la France. Trois mois après la naissance de leur troisième enfant, l’ex footballeur et la présentatrice vivent leur meilleure vie et Voici s’en régale en Une. A voir les massages et les galoches sur le pont du bateau, être parents leur donne des ailes. Et des idées.

Jennifer Lopez et Ben Affleck se font remarquer en Italie. Alors que l’acteur était tout à la joie de retrouver ses enfants et son ex-femme sur le tarmac de Florence, sa femme, elle, se faisait dorer la pilule sur la côte amalfitaine en l’attendant. Jamais au repos, la méga star se fait shooter sous toutes les coutures, même (et surtout) en bikini. Ainsi, elle est sûre d’avoir du bon matériel pour poster.

Matt Pokora et Christina Millan donnent tout en méditerranée et n’en finissent plus de poster des photos avec les copains. Public documente leur break façon teenagers : les gosses ont été laissés à la grand-mère, en avant la fiesta ! Après la virée avec Tony Parker, les photos à 15, les langues qui se tirent et les doigts en forme de V, c’est soirée Tacos avec Jean Roch. Du lourd.

Les Beckham, eux, ont d’abord choisi la sérénité du Canada pour passer des vacances saines, tranquillou. Posh s’est même essayée au ski nautique sur un lac et semble avoir pratiqué toute sa vie. Les deux derniers, Cruz, 18 ans et Harper, 12 ans étaient du voyage et sur les posts Instagram, pas de moue boudeuse d’ados mal dégrossis, mais du surf et des joues roses.

Le Salfie, nouvelle tendance sur Internet : comprenez « Selfie d'allaitement » - Brelfie en anglais, où comment les stars font la promo décomplexée de l’allaitement. En français, ça pourrait donner l’allaitfie ou l’alfie. Rihanna a ouvert le bal en se postant parfaitement maquillée et coiffée, griffes toutes de blancs peintes, son fils de 17 mois accroché à ses boobs. Le Daily Mail a ainsi trouvé sa meilleure excuse pour en montrer des kilomètres et passent en revue tous les People qui se sont prêtées au jeu récemment, d’Emily Ratajkowski au mannequin Ashley Graham qui « après des semaines de larmes, a enfin trouvé la position pour nourrir ses jumeaux en même temps ». En résumé, beaucoup de chair pas très ferme, des grosses têtes de nourrissons goulus, des cernes et du soutif de grossesse. Non, pas vraiment mignon.

À Lire Aussi

Kim Kardashian, Emily Ratajkowski &Tom Brady ont un lien troub(p)le, Leo DiCaprio &Gigi Hadid, un truc à cacher; Public voit Guillaume Canet &Marion Cotillard back in love, Laeticia Hallyday &Jalil Lespert bien refroidis; Madonna refuse d’être ressuscitée

Toujours pas de traitement pour Céline Dion. Sa sœur Claudette a doné des nouvelles dans un quotidien québécois. Les chercheurs et l’institut de pointe n’ont rien donné. Les spasmes continuent et le moral est en berne même si elle continue le sport pour « se maintenir en forme ».

L’anniversaire de Meghan fait flop. La duchesse de Sussex rêvait d’être la reine de la soirée et selon Voici, personne n’a fait attention à elle. Le Prince Harry et sa femme avaient pourtant choisi un resto bien en vue, où ils auraient dû être paparazzé comme il faut. Ils en ont fait des caisses, « surjouant le bonheur conjugal », mais personne n’est venu demander un selfie, et aucune star n’a passé un coup de fil. Heureusement, la veille, l’actrice avait été voir Barbie entre copines et siroter des cocktails dans un Palace.

Beyonce paye le train ! Alors qu’à Washington, son concert avait pris deux heures de retard en raison d’intempéries, la chanteuse a signé un chèque de 100.000 dollars pour être sure que les transports fonctionnent encore à la sortie et que son public puisse sagement rentrer chez lui. Et au même rayon largesse de stars, après avoir engrangé des bénéfices records sur sa tournée (plus d’un milliard d’euros) Taylor Swift a octroyé la même somme, 100.000 dollars, à chacun de ses chauffeurs de bus, soit une prime exceptionnelle de près de 50 millions au total.

Benjamin Millepied et Natalie Portman sont officiellement séparés selon un US Weekly. Closer semble verser de l’eau au moulin et montre l’actrice américaine « sans Benjamin », le 4 Aout, jour de leur anniversaire de mariage. L’égérie de Dior participait seule, donc, à un festival de cinéma en Australie où elle applaudissait tout sourire de ses mains débarassées d’alliance.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco réapparaît aux chandelles, Shakira change de champion; Gérard Depardieu se soulage sur une auto, Joe Biden sur un pliant; Les enfants de Madonna veulent la vieille-damiser; Britney Spears sort les chiens, Kim Kardashian fait la stroung

Charlotte de Turckheim, Grand-Mère au cube. Ses trois filles auront des bébés cette année, et même des jumeaux. La comédienne a droit à un bel article dans Gala où l’on peut voir son cadre de vie en Provence et son mari depuis 12 ans, un certain Zaman. Une sorte de maison du bonheur où poussent les tomates, les oignons et les courgettes. Et les bébés donc.

Tori Spelling vit dans un mobil-home avec ses 5 enfants. Fille de l’un des plus gros producteur de série US, actrice dans la série culte des années 90, Beverly Hills, Tori Spelling n’en finit plus de toucher le fond. Alors que la fortune familiale est estimée à plus de 600 millions de dollars, elle a mis plusieurs années à quitter son mari, notamment en raison du coût que représentait le divorce et maintenant, elle a du quitté sa maison, infestée de « moisissures extrêmes ». Ruinée, l’interprète de Donna Martin qui avait l’habitude de dépenser 100.000 dollars par mois pour ses frais courants, continue de refuser l’aide de sa mère et préfère voir son quotidien comme « des mini-vacances » en attendant la désinfection.

Et pour finir avec un gaspacho aux fraises, de passage en Normandie, Harry Styles s’est fait tirer le portrait par David Hockney. Bella Hadid est atteinte de la maladie de Lyme, cette infection transmise par les tiques. La mannequin de 26 ans a dévoilé des photos d’elle en plein traitement alors qu’elle ne défile plus depuis un an. Eric Ciotti, Nicolas Dupont-Aignan et Christian Estrosi sont allés voir le concert de Mylène Farmer sur la Riviera. Et Madonna, pour sa première sortie officielle depuis ses pépins de santé, elle, a choisi le spectacle de Beyonce avec ses trois filles : la queen B a souhaité rendre hommage à "Reine-Mère, Madonna nous vous aimons", une façon déguisée de lui signifier que son temps est passé ?. Sandra Bullock est veuve ; son compagnon, Bryan Randall est mort à 57 ans de la maladie de Charcot. Derek et Eric sont les prénoms que Sarah Ferguson a donné à ses seins.

À Lire Aussi

Charlène & Albert de Monaco se remixent; Emmanuel Macron se tom-cruisise, Brigitte se sous-marimotorise; Ben Affleck sèche l’anniversaire de J-LO; Marion Cotillard s’empapillotte à la bière; Margot Robbie organise une cocktouze; Johnny Depp éthylo-comate