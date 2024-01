Charlotte Gainsbourg ne veut plus se marier, Voici voit Charlotte Casiraghi divorcer, Le Monde Albert de Monaco arroser des millions; Brad Pitt s’envoie 100.000€ dans la face; Kylie Jenner tyrannise Timothée Chalamet; Carole Bouquet pète de la faïence

Unes des hebdos People du vendredi 26 janvier 2024

L’ainé de Céline Dion est un tyran domestique. Selon Closer, René Charles a changé de vie : il a quitté son amour de jeunesse et s’est mis à travailler auprès de sa mère. Agent d’artiste, manageur, intendant, le jeune adulte de 23 ans est même devenu Nounou. Pour occuper ses dix doigts et éviter de jouer au Poker, il régente le quotidien de ses petits frères à la schlague : les ados de 13 ans n’ont pas le droit d’avoir de compte TikTok, pas question de sortir seuls ou d’intégrer le club de foot local et pas question non plus d’aller au collège et de se mélanger aux autres gamins. Ils resteront à la maison, suivi par un percepteur. Non mais.

Charlotte Casiraghi plaque son mari. Selon Voici, la fille Caroline de Monaco aurait quitté Dimitri Rassam depuis quelques semaines après une énième dispute. Une petite vanne aurait dégénéré après Noël en engueulade homérique, il aurait claqué la porte, elle aurait hurlé « c’est fini ! » Depuis, plus de son, plus d’image : le producteur et l’égérie de Chanel ne communiqueraient plus que laconiquement par SMS. Dans les rues, paparazzée par Voici, elle est seule, l’air préoccupé. Elle réfléchit sans doute à la réorganisation de son quotidien, même si une gentille source balance au mag que son mariage a toujours été compliqué et que depuis le succès de « D’Artagnan » au ciné, le fils de Carole Bouquet, accro au boulot n’est qu’un coup de vent à la maison. Mieux seule que mal accompagnée ?

Charlène de Monaco a les poches trouées : dès qu’elle met une piécette dedans, pouf, elle disparait. C’est le constat d’une enquête révélée par le journal Le Monde : toutes les dépenses de la Princesse ont été scrupuleusement notées dans un petit carnet par le comptable, depuis son arrivée au Palais. 1 million pour la déco de son bureau, 77.000 euros demandés en liquide, 965.000 euros pour une location en Corse pendant 2 mois et demi, 665.000 pour le baptême des jumeaux… Toutes les rallonges demandées étaient acceptées par Albert et le nombre de bénéficiaires donne le le tournis (et on apparemment passablement agacé ledit comptable) : en plus des membres de la famille royale, les frères de la Princesse, les ainés du Prince et même son ex Nicole Coste palpent allègrement et régulièrement.

Laura Smet fuit Laeticia Hallyday; Jazmin Grimaldi mâratrise Charlène de Monaco; Adèle Exarchopoulos tâte François Civil, Audrey Fleurot, le téton de son mari; Dominique Tapie voit Bernard réincarné en cèpe; Kim Kardashian fond, Ben Affleck muflise

Tom Cruise goute aux balades incognito avec sa douce. Oui, pour Paris Match, c’est acté, l’acteur qui boucle sur ses « Missions Impossibles » est en couple avec Elsina Kharyova. Pour elle, il aurait même « renoncé à sa vie de star recluse » et ils arpentent les marchés bondés de Londres portant une simple casquette et des lunettes de soleil. Une apparente simplicité qui ne cache pas un train de vie absurde : diner en amoureux à 600 euros, dont tout un étage était privatisé pour que les perdreaux de l’année puissent se regarder dans le blanc des yeux ou petit bain dans une piscine intérieure de 2500 mètres carrées, la russe voit les choses en grands (et/ou en cher).

Timothée Chalamet, fliqué comme un malfrat. Son flirt, Kylie Jenner, la plus jeune du clan Kardashian, est jalouse comme un pou et ça ne passe pas avec le temps. D’abord, elle lui a interdit tous contacts avec ses ex, même celles avec qui il était resté en bon terme comme Lily-Rose Depp. Ensuite, elle a voulu avoir les codes de son téléphone. Et maintenant, elle imposerait qu’il n’adresse plus la parole à d’autres femmes. Et lui, patate, il dit amen à tout parce qu’« il tient à la préserver » peut-on lire dans Public.

George Clooney a souhaité en direct live une bonne année aux habitants de Brignoles : la star américaine s’est rendue au pot de nouvel an de la Mairie « pour la grande amitié qu’il a avec Didier », le Maire, donc.

Brad Pitt s’est fait tiré et la nouvelle fait le tour de la toile. Une comparaison entre deux apparitions de l’acteur est devenue virale ses derniers jours : l’acteur photographié à 4 ans d’intervalle montre que soit il vieillit à rebours comme son personnage dans Benjamin Button, soit il fait régulièrement de la chirurgie esthétique et a opté récemment pour un bon vieux lifting à 100.000 dollars. Des médecins ont même été engagé pour donner leur diagnostic. Sur la plus ancienne photo, l’acteur porte clairement les signes classiques de son âge comme les paupières tombantes ou les rides de sourire. Sur la plus récente, c’est simple, il a 30 ans : le menton, les joues, tout défie la gravité. Et l’arrière de ses oreilles porteraient indubitablement selon les experts les traces du bistouri. Alors, oui, la réponse est évidente et il serait sympa de refiler les coordonnées de son doc aux copines, parce que c’est du bien bel ouvrage.

Mariah Carey se fait tèj pour Noël; Babeth Lemoine & Bertrand Chameroy nidifient; Brad Pitt gagne sa carte senior, Victoria Beckham de l'argent pour la 1ère fois; Pamela Anderson fait sa lessive au rosé; Ralf Schumacher donne des nouvelles de Michael

Britney Spears n’a plus le droit de rentrer au Four Seasons de Los Angeles. Pourquoi ? Parce que les clients en ont ras le bol de voir ses miches et l’ont fait interdire de séjour. La chanteuse exhibitionniste ne se contente pas de se montrer quasiment nue sur Instagram. Elle envahissait aussi régulièrement les abords de la piscine du palace, ne portant qu’un tout petit itsi bikini.

Carole Bouquet s’est cassée la margoulette dans sa salle de bain : bilan 30 points de suture, de la faïence cassée et une représentation au théâtre effectuée quand même mais intégralement allongée.

Finalement Alain Delon aurait toute sa tête, mais un cancer depuis 4 ans. Ce sont en résumé, les dernières nouvelles des échanges judiciarisés de la famille de l’acteur. Je vous épargne qui à dis quoi sur qui et quand, c’est trop compliqué.

C’est qui Chlorraine ? Lorraine était le surnom que portait Camilla Parker Bowlesquand elle n’était « que » la maitresse de Charles d’Angleterre et qu’il n’était pas question qu’elle l’épouse. Selon Gala, ces amis faisaient ainsi un clin d’œil complice au mot Reine en anglais. Elle trouvait ça très drôle, le Roi non.

Au passage, aucune nouvelles de la Princesse Kate et de son état de santé n’a encore fuité.

Julio Iglesias s’est fait toper à la douane de République Dominicaine. Non pas pour possession de drogue, mais pour 42 kilos de nourriture planqués dans ses bagages. Des fruits rouges, des épinards, des tomates, des champignons et même de la viande. Il parait même que, voyageant fréquemment entre les Bahamas et Punta Cana, le chanteur ferait fréquemment transité ses denrées périssables mais cette fois les douanes ont décidé de saisir la marchandise pour éviter toute propagation de bactéries potentiellement dangereuses pour les espèces locales. Lui a été relâché.

Laeticia Hallyday &Marc Lavoine s'envoient en mer en Thaïlande; Madonna carimémérise, Stéphanie de Monaco surmamounise; la reine du Danemark abdique pour… sa belle-fille; Alessandra Sublet n'a pas froid aux …; Karine Le Marchand fait la gueule à Maurice

Charlotte Gainsbourg n’est plus très sûre de vouloir se marier. C’est ce qu’a révélé son compagnon depuis 30 ans, Yvan Attal. « Un jour, elle met un genou en terre, le lendemain, elle me dit non, je n’en peux plus, elle me rend dingue » a-t’il joué, faussement exaspéré, sur le plateau de Léa Salamé.

Et pour finir, avant le déjeuner, attention pas après vu ce qui suit : Linda Lemay aurait « bu la sueur de Johnny Hallyday » tellement elle en était fan. Et là, ils font quoi agglutinés comme ça ? Au stade, Brigitte Macron a passé tout un match à se faire expliquer les règles du rugby par Albert de Monaco. Pour préparer un rôle et voir ce que ça faisait, Benoit Magimel a volontairement pris une balle, un petit calibre dans un gilet pare-balle. Quelle dévotion ! Vincent Cassel officialise : il a emmené sa petite-amie sur les front-rows de la fashion week à Paris : en français, ils ont assisté en couple à un évènement public, les défilés couture à Paris. Pour ses 6 ans, Chigaco West, la deuxième fille de Kim Kardashian a eu un podium pour défiler avec ses copines. Stéphane Bern a refusé de rentrer au gouvernement, malgré la main tendue d’Emmanuel Macron.Mais aussi : René-Charles Dion paternalise ses petits frères,

Tom Cruise lâche l’ombre pour sa belle; Britney Spears se fait virer pour seins nus et Julio Iglésias, arreté à la douane pour fruits rouges

Adriana Karembeu plaque Stomy Bugsy, Natalie Portman demande le divorce; Charlène de Monaco est décroissante du dressing, Meghan Markle réduite au travail forcé; Flavie Flamant a la fesse joyeuse, la Reine Camilla n'a pas froid aux yeux