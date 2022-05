Charlène de Monaco smourit pour son retour, Charlotte Casiraghi grimace; Alessandra Sublet batofolle avec ses ex; Les rois d’Espagne se battent froid; Mélania Trump fait filer Donald droit; Jalil Lespert festicannise sans Laeticia Hallyday

Et aussi , le « fashion-show » des vedettes à Cannes, avec deux mentions spéciales, la première pour Cindy Bruna et sa spectaculaire robe rose en tulle, la seconde, -moins flatteuse, pour Marion Cotillard qui arborait une combinaison short noire , ultra-courte, tellement courte que l’on voyait la moitié de ses fesses pendant la montée des marches …Bref, pas terrible vue de dos .Le passage éclair de Tom Cruise au festival, pour la présentation du film Top Gun 2 , évènement qui a été salué par un passage de la patrouille de France dans le ciel de Cannes. Mais la star ne s’est pas attardée au festival. Tom Cruise était attendu à Londres , pour la première du film en Grande-Bretagne, et c’est aux cotés de Kate, la duchesse de Cambridge, que Tom Cruise a foulé le tapis rouge londonien . Vous le retrouverez dans tous vos « people magazines ». …

///Amber Heard versus Johnny Depp : le grand déballage

Dans le procès en diffamation (- dont on attend le verdict), qui a opposé Johnny Depp et son ex -femme Amber Heard pendant six semaines, le sordide l’a disputé au scabreux. Closer affiche Johnny en gros plan; à coté, en «médaillon» ,Amber en pleurs, et encore dans ce format, Johnny allongé sur une civière pendant le trajet vers l’hôpital pour une main tailladée … par un tesson de bouteille lancée par son ex. En pages intérieures, en autres illustrations, on voit aussi une photo d’Amber, le visage tuméfié .Le mag promet « Des révélations de plus en plus trash » … A longueur de témoignages et d’interrogatoires se succèdent les récits sur les coups qui pleuvaient de part et d’autre, souvent après une forte consommation d’alcool pour Johnny, et de fumettes pour les deux qui ont vécu deux ans d’enfer. Aujourd’hui, chacun accuse l’autre de violences ,- Amber ajoute celles de viol conjugal, et réclame des sommes folles de dédommagement à son adversaire… Cette affaire fait également la une de Gala qui titre : « le procès qui abime son clan ». Le mag questionne: « fallait-il vraiment ouvrir cette boîte de Pandore ? Quid à l'avenir des liens de la star de Pirates des Caraïbes avec la mère de ses enfants, Vanessa Paradis, ou des effets collatéraux sur ses enfants Lily-Rose Depp et Jack 20 ans, tous cités pendant le procès et restés sans réaction officielle» ? Dans cette affaire la famille de Depp a d'ailleurs pris le parti de la discrétion. En 2020 Vanessa Paradis défendait officiellement son ex dans le magazine « The Blast » le qualifiant de « père attentif, généreux et non violent » mais cette fois elle a préféré garder le silence », constate le mag…Elle n’ a pas témoigné pendant le procès.. Pourquoi ? Gala avance une hypothèse : l’acteur « avait un jour qualifié la mère de ses enfants de « française extorqueuse » dans une conversation téléphonique enregistrée .On imagine qu’elle n’a pas dû apprécier.

////Charlène, l’esquisse d’un sourire ///

Chez Point de Vue on respire : « Monaco retrouve sa princesse », annonce le mag , avec une photo de la princesse esquissant un pale sourire .PdV revient sur la longue absence de Charlène sur ses ennuis de santé et son retour progressif sur le devant de la scène, avec « un agenda restreint » . Le mag n’oublie pas de mentionner que le frère de Charlène « un de ses soutiens les plus solides », a obtenu la nationalité monégasque, et glisse, sans en avoir l’air, que « Sur le Rocher les visages se ferment à l’évocation des allégations récentes de certains journaux qui ont fait état d'un contrat de 12 millions euros concédé par Albert en échange d'une forme de « service minimum » princier garanti par son épouse . Des suppositions que le Palais refuse de commenter et que la plupart des monégasques jugent blessantes »… Point de Vue n'avait pas encore eu connaissance de l’ interview que la princesse a accordé à Monaco Matin pour mettre les points sur les « i », et tenter de lever les doutes :« Mon état de santé est encore fragile et je ne veux pas aller trop vite. Le chemin a été long, difficile et si douloureux», déclare-t-elle, et précise : «Aujourd’hui je me sens plus sereine». Les monégasques en ont eu ldémonstration lors de « Fashion week » locale où Charlène, qui porte désormais les cheveux très courts, teints couleur platine, était cette fois tout sourire en compagnie de sa fille Gabriella . La photo était sur le site web de Paris-Match. Mais n’allez pas croire que le retour de Charlène s’est passé tranquillou dans la famille Grimaldi : si l’on en croit Public qui affiche Charlotte Casiraghi, au bord de la piscine de l’hôtel du Cap-Eden-Roc, la mine boudeuse en couverture, il y aurait actuellement une « Grave crise familiale « à Monaco. On comprend, en lisant l’article, aux tournures alambiquées, que Charlotte qui a préféré séjourner à l’hôtel plutôt qu’à Monaco pendant le festival (- c’est beaucoup moins loin !) et sa mère Caroline se sont beaucoup dévouées « pour les petits princes pendant l’absence de Charlène , mais qu’« à son retour, Charlène a voulu reprendre la main et les tenir loin de ses enfants ». C’est une source bien informée et anonyme qui le confie au mag. D’où cette « grave crise familiale «sur laquelle on ne nous en apprend pas davantage …

///Juan Carlos, séjour express en Espagne ///

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la visite de l’ex-roi Juan Carlos dans son ancien royaume, n’a pas plongé son fils et successeur dans le bonheur. L’ancien souverain, qui vit en exil à Abu Dabi , « a le mal du pays », écrit Match qui a fait appel à sa biographe officielle, Laurence Debray pour couvrir ce déplacement éclair dans son pays . Juan Carlos « qui a régularisé sa situation fiscale », a saisi l’occasion d’une régate dans laquelle concourait son bateau, pour effectuer ce voyage privé dans son pays : très privé, puisqu’il a été hébergé par des amis et non pas dans une résidence officielle. A sa descente d’avion, c’est une de ses filles l’infante Elena qui s’est jetée dans ses bras. Il a également pu embrasser un de ses petits fils qui participait à un match de handball ( photo dans Point de Vue), mais on n’a vu aucune image des brèves retrouvailles de l’ancien souverain avec son épouse, la reine Sofia, ni de la visite à son fils, le roi FelipeVI … Quelques jours plus tôt, lorsque ce dernier est venu à Abu Dabi pour présenter ses condoléances à l ‘occasion du décès du cheikh Kalifa Ben Zayed, « il s’est contenté d’un simple coup de fil à son père , lui signalant sa présence sans prendre la peine de lui rendre visite L'émotion et le sens de la famille n’effleure guerre ce chef d'Etat de 54 ans, corseté par le devoir et la prudence », cingle Match. Plus diplomate, Point de Vue écrit que « Felipe VI doit se montrer extrêmement prudent et ménager une opinion publique qui ne semble pas encore prête à pardonner au père de la démocratie espagnole ».

///Mélania, le retour ?///

Qui a dit que Mélania Trump n’était qu’une potiche et qu’elle ne s’intéressait pas à la carrière de son mari ? L’ancienne première dame est en train de démontrer le contraire. Elle a accordé une interview à Fox News. Gala raconte qu’elle a sérieusement taclé la présidence Biden, déplorant la pénurie de lait maternel aux Etats-Unis, et critiquant l’action de celle qui lui a succédé à la Maison Blanche, Jill Biden : elle reproche à l’épouse du président lui reprochant de ne pas poursuivre son action pour lutter contre le cyber-harcèlement des jeunes . Melania, femme de tête ? Ceux qui la connaissent en sont convaincus, …voire qu’ « elle mène Donald Trump à la baguette et il est aux petits soins avec elle ». La preuve ? « Lorsqu’elle tapote sur son poignet pour lui montrer qu’il est l’heure de quitter un lieu, il s’exécute », affirme Gala qui se réfère au témoignage d’une mystérieuse personnalité politique française qui a pu l’observer lors de chacun de ses passages dans l’Hexagone». Mais le mag nous apprend aussi que Mélania n’a pas rencontré le succès dans le business depuis son départ de la Maison Blanche . On ne peut pas tout avoir … Elle a déjà la beauté et l’amour …

////Laeticia a la seulette à L.A.

Closer nous l’apprend « en exclu » … Laeticia Hallyday « ne va pas mieux » …Elle souffre « d’arthrite goutteuse », ce qui signifie que la veuve de Johnny fait des crises de goutte, très douloureuses …et que cette maladie chronique l’oblige à « suivre un traitement et un régime alimentaire très contraignants ». Et ce n’est pas tout : « la mère de Jade et Joy vit d’autant plus ùmal ces contraintes qu’elle ne peut pas compter sur le précieux soutien de son compagnon, Jalil Lespert, venu à Cannes pour le célèbre festival ». Voilà pourquoi son moral serait « au plus bas »..Franchement , cela ne se voit pas sur les photos paparazzées à L.A . où Laeticia fait ses courses …

///Alessandra fait du bateau //

Voici se passionne pour la vie privée d’Alessandra Sublet . La bientôt ex- partenaire de Nicolas Canteloup, profite de la vie en compagnie de l’un de ses ex, Jordan…Une « relation loin des conventions », titre le mag, décidément très à cheval sur les principes . Avec force photos à l’appui, le mag nous montre la belle brune en bateau ( à moteur) avec Jordan, son ancien compagnon.Ils sont allés se baigner au large de Cannes … Retour de flamme ? « entreneux ce n’est plus de l’amour, plutôt une belle amitié »…d’après « un proche »…qiui précise qu’ « Alessandra reste toujours proche de ses ex, et même si l'amour s'est envolé elle continue à les voir énormément ». C’est aussi le cas de Clément le père de ses enfants .. Autrement dit, Alessandra est une femme libre …

Sachez encore, mais on va en reparler , que Harry et Meghan qui se sont vus retoquer leur projets de documentaires par Netflix, passent au stade « téléréalité » ; le couple a laissé les caméras de Netflix pénétrer dans leur intimité ..Chocking, non ?