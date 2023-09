Charlène de Monaco se raccroche au sport, Laeticia Hallyday au bras d’un (nouveau) jeunot; Cher ressort son toy boy, Camilla échappe à la piqûre à Bordeaux; Charlotte Gainsbourg demande Yvan en mariage, Hugh Jackman divorce

Unes des hebdos People

La Reine Camilla a subi une attaque en règle… de guêpe, alors qu’elle s’entretenait avecun élu local, la souveraine a vu l’insecte se précipiter sur elle. Et en bonne britannique pour qui les gentle people ne courent jamais, elle a gardé son flegme, même si elle a prestement levé la main pour chasser l’intruse. C’était la dernière étape du voyage officielle en France, bien rempli après un diner fastueux, une partie de ping-pong et un trip en tramway.

Charlène de Monaco refuse de parler de l’éléphant. En couverture de Gala, la Princesse assène que « rien n’est plus important que d’être entourée et aimée ». Ah oui ? Je suis sûre qu’elle est contre la guerre et pour l’abolition des violences. L’interview exclusive est tout aussi fadasse : le sport tient une place centrale dans sa vie, la visite éclair dans son pays natal, l’Afrique du Sud, était « incroyable », gningningnin et à part ça ? Les problèmes mentaux, la vie de souverain en 2023, les problèmes conjugaux ? Elle préfère ne pas en parler. Tu m’étonnes.

Laeticia Hallyday a-t-elle retrouvé un boy-friend ou juste la capacité d’employer quelqu’un ? Public, toujours joueur, présente en une, un certain « Vincent » comme étant le nouveau Jalil auprès de Laeticia. Mais au fil des pages, les présentations sont un peu plus précises, et le lecteur comprend que le jeune homme (35 ans) qui marche à côté de la veuve de Johnny dans les rues de Los Angeles n’est autre que son assistant… Certes, c’est le fils d’un musicien de Johnny, mais de là à les fiancer…

Adriana Karembeu et le rappeur Stomy Bugsy : c’est une affaire qui roule ! C’est la paparazzade de Voici, cette semaine. Ils sont en couverture et si le magazine annonce « une histoire secrète », c’est surtout parce que la mannequin-présentatrice TV crie partout qu’elle est célibataire et fière de l’être. Bon. Au regard des photos, elle ment. Et d’après les infos recueillies par le mag, elle ment même carrément : ils s’enlacent, s’embrassent, roucoulent librement comme cet été et maintenant, ils habitent même sous le même toit quand elle vient à Paris. Ouh la menteuse, elle est amoureuse !

Nouveau scandale pour Kanye West en Italie. Le rappeur et surtout sa femme ont provoqué un mouvement de foule dans les rues étroites de la capitale toscane, tout ça parce que l’ex de Kim Kardashian a décidé que c’était l’heure pour sa femme de prendre la pose. Il s’est pris pour un photographe, pendant que Madame avait encore sorti le grand jeu, enfin plutôt, le tout petit mini-riquiqui, puisqu’elle était en body couleur chair et en collant. Les badauds s’en sont donné à cœur joie.

Et puis, Kanye West n’oublie pas son pays natal, quand il s’agit de faire parler de lui : il a voulu transformer une villa de bord de mer en bunker, ses employés ont dit non. Et ils se sont fait virés comme des malotrus. L’un des ouvriers a même porté plainte : pas de salaire, 16H de travail quotidien, obligation de dormir sur place sans eau ni électricité… Le rappeur bipolaire avait pour ambition de faire un refuge antiatomique « pour se mettre à l’abri des Clinton et des Kardashian ». Pas d’escalier, pas de cuisine, pas de mur, pas de salle de bain, seulement des toboggans, des bougies et des plantes. Bienvenu à la maison. FLORENCE

Charlotte Gainsbourg a demandé Yvan Attal en mariage. Quoi ? L’acteur raconte qu’elle s’est mise à genou, comme ça, en plein paix, et que « c’est sorti d’un coup ». Et il faut dire que c’est plus qu’inattendu, tant le couple le plus célèbre du cinéma français a déjà passé 30 ans ensemble et que l’unique fille de Serge a plusieurs répété qu’elle n’était pas intéressée. Le couple a tout de même eu trois enfants et tourné plusieurs films l’une sous la houlette de l’autre. La date n’est pas encore connue, mais ça promet.

Elle, elle a choisi une date : la princesse Märtha Louise de Norvège a enfin annoncé son mariage avec Durek Verett, gourou controversé mi-homme, mi-lézard selon ses propres dires, alors qu’ils avaient repoussé l’union à maintes reprises. Ce sera à la toute fin aout, l’année prochaine, au sud-ouest de la Norvège, au bord d’un fjord. Mouais. Un conseil, Princesse, ne vendez pas la peau du reptile avant de l’avoir épousé…

Cher ressort son toyboy du placard. On pensait l’amourette terminée, depuis l’annonce de la rupture, il y a quatre mois, mais revoilà Alexander Edwards, 37 ans, pendu au bras de la star. Ils sont apparus collés serrés pour aller diner avec des amis au resto. Voici trouve qu’on « a connu des séparations moins chaleureuses ».

Closer imagine Monica Belluci fiancée à Tim Burton. Ce serait chouette, c’est sûr, mais la preuve est mince : mes confrères ont cru deviner sur son annulaire gauche, un anneau « qui ressemble à une bague de fiançailles ». Et ils nous le montrent en zoom XXL et XXflou : pas très convainquant, même si l’actrice et le réalisateur américain sont en couple depuis un peu moins d’un an et que la météo est au beau fixe.

Une autre rumeur d’engagement bruisse dans vos hebdos People et elle concerne Adele. La chanteuse a fait allusion à « son mari » alors qu’elle expliquait à une fan qu’elle ne pouvait pas l’épouser, parce qu’elle était hétéro et que « son mari », donc, était dans la salle ce soir. Est-ce à dire qu’elle est vraiment passée devant Monsieur le Maire avec Paul Rich, son compagnon depuis deux et demi ? Mystère.

David Beckham, très amoureux luis aussi, a trouvé une petite place sur sa main pour rendre hommage à sa femme, Victoria, épousée il y a plus de 20 ans : le footballeur a choisi de s’offrir un tatouage « Posh », qu’il a placé sur la première phalange de son majeur gauche. Il y a quelques jours, Cruz, leur fils de 18 ans, a fait la même chose, mais son bras.

Hugh Jackman est célibataire : le couple qu’il formait avec sa femme, Deborah Lee, depuis 27 ans a demandé le divorce. Closer évoque les rumeurs sur l’homosexualité de l’acteur comme prétexte et les proches ne se disent pas étonnés : ils étaient devenus « collocs’ » depuis plusieurs mois déjà. Les ex vont devoir se partager un gros gâteau de 290 millions d’euros, constitué de pas mal de bicoques aux quatre coins du monde.

Timothée Chalamet est en fond d’écran sur le téléphone Kylie Jenner. L’acteur franco-américain a beau dire que ce n’est pas sérieux, de son côté, la petite sœur de Kim Kardashian a passé la cinquième : elle a déclaré qu’il était tout à fait le genre d’homme avec qui elle voulait être et qu’elle se voyait très bien porter son bébé. Holà, tout doux bijou !

La Maison Balmain s’est fait chourrer la moitié de sa collection à quelques jours des défilés. Le camion qui transportait les créations d’Olivier Rousteing a été braqué alors qu’il quittait l’aéroport, il y a quelques jours. Une cinquantaine de tenues sont perdues mais pas question d’annuler le show dans quelques jours. Le jeune directeur artistique a indiqué que son équipe avait déjà été missionnée pour tout refaire.

L’ex de Katy Perry est accusé d’agressions sexuelles. Russel Brand, 48 ans, humoriste et présentateur télé britannique fait l’objet d’une enquête d’envergure conduite par trois médias anglais. Déjà précédé d’une bien mauvaise réputation de mufle, quatre plaintes pour viols sont à présent enregistrées, dont une émanant d’une jeune femme qui avait 16 ans au moment des faits. Marié à la chanteuse américaine entre 2010 et 2011, il avait demandé le divorce par texto, le soir du Nouvel An et ne lui a jamais plus adressé la parole après. Et puis dès 2006, bien avant #Metoo, la petite sœur de Kylie Minogue l’avait déjà publiquement qualifié de « vil prédateur, complètement fou ».

Jared Leto escalade un immeuble en claquette. C’est désormais une habitude pour l’acteur américain de 51 ans : grimper sur des façades à mains nues, sans raison. Pour la deuxième fois, il s’est lancé dans l’ascension du mur en pierre de taille d’un hôtel à Berlin, mais cette fois, il ne portait que des claquettes (oui, avec chaussettes en plus ) affreuses, en plastique, bleues électriques à motif tête de mort. Même s’il pratique l’escalade comme hobby, il faudrait voir à rester prudent avec ce genre de folie, Sylvain Tesson pourra confirmer.

Et pour finir, avant d’aller au marché : chez les têtes couronnées aussi, les filles chipent les robes de leurs mères. Aux Pays-Bas, la Princesse Alexia a arboré une robe couture pour l’inauguration d’un bateau à son nom que sa mère avait porté une fois, il y a quatre ans. Un peu light pour parler de recyclage vertueux, mais y a de l’idée, non ? Brigitte Macron et la Reine Camilla ont joué au ping-pong à Saint-Denis. Katy Perry a vendu les droits d’auteurs de 5 de ses albums pour 210 millions d’euros. Elle avait besoin de refaire le toit ? Mallaury Nataf, la reine de la série « le Miel et des Abeilles » va mieux : un temps SDF, elle a retrouvé un toit et l’envie de travailler.

