Charlène de Monaco se cache à l’hôpital, la mère du fils illégitime d’Albert parade en Une de Match; Laeticia Hallyday recueille un enfant de Jalil; HerToo : Karine Viard a la main baladeuse; Kanye West & Kim Kardashian virent SM

Unes des hebdos People

Cette semaine l’actu People est inattendue !



Karine Viard a mis une main aux fesses à une journaliste. Quoi ? L’actrice montait les marches du festival d’Angoulême. Devant elle, une jeune femme. Et clac ! une fessée bien sonore, « Je n’ai pas pu résister à ces belles fesses ! » Et elle a même demandé si elle pouvait recommencer. C’est brillant, n’est-ce pas ? Quelle transgression dans la dénonciation ! Ce geste excusé pendant tant d’années chez certains messieurs libidineux parait si incongru dans ce contexte ! Et voilà tout le mouvement #metoo éclairé et renforcé par l’absurde ! Mais ? Et si c’était juste un dérapage incontrôlé ? Closer et les quotidiens qui se sont fait l’écho de l’affaire rapportent en tout cas que la propriétaire du derrière n’a pas apprécié et ça, ca ne change pas.



Laeticia Hallyday a accueilli un nouvel ado dans sa maison : le fils de Jalil Lespert. A 13 ans, Aliosha a fait le choix de suivre son père à Los Angeles et va faire sa rentrée au Lycée Français. Il devrait être dans la même classe que sa future soeur par alliance, Joy. Et même si son visage est flouté sur toutes les photos, Closer nous prie de croire qu’il est détendu et souriant.

De son côté, Laeticia a choisi d'importer l’intégralité du bureau de Johnny dans sa nouvelle maison. La veuve du chanteur est restée fidèle à leur décorateur historique en lui confiant le chantier de Pacific Palissades. Le bureau sera donc recréé et l’ambiance sera résolument aux têtes de mort et aux guitares.



La situation à Monaco se Parker-Bowlise. Alors que Charlène se débat, dérape et fuit en Afrique du Sud, l’ex du Prince Albert, Nicole Coste s’offre la Une de Paris Match et une interview exclusive. La mère du fils ainé du souverain y expose ses valeurs et clame sa bienveillance, sa charité, sa douceur. L’ancienne hôtesse de l’air reconvertie dans le stylisme à Londres en profite pour revisiter tous ses accros avec la presse et se présenter sous son meilleur jour. On lui reproche d’avoir révélé l’existence d’Alexandre en pleine période du deuil du Prince Rainier ? Pardon, elle ne connaissait pas cette règle des trois mois. Madame a fait un esclandre au palais réclamant de voir Albert immédiatement ? Pas du tout, un homme l’effrayait en la suivant depuis 3 jours et elle demandait protection. Elle a voulu se comparer à Grace de Monaco, imitant une des poses de l’actrice ? Pas du tout, c’est une photographe qui l’a poussée. Bref, une femme en or, qui de surcroit accepterait bien volontiers toutes les missions de bénévolats qu’on voudrait lui proposer et déclare son amour au Rocher : « Mon nom est systématiquement associé à celui de Monaco, donc autant qu’on en dise du bien et que cela me reflète ». Vous voyez où ça mène ? Elle est la relation historiquement stable du monarque, après le bal de la croix rouge cet été, elle est gentiment mais sûrement replacée dans le tableau, elle n’aime pas être comparée à Charlène qu’elle trouve godiche (« je ne la comprends pas, mais ça ne me regarde pas ») et tacle subrepticement sa jalousie (« elle a changé mon fils de chambre, profitant de l’absence de son père pour l’installer dans l’aile des employés »), elle est joie, légèreté, apaisement ! Ca ne vous rappelle rien ?? Comme en Angleterre, la maitresse Camilla n’avait jamais quitté le coeur du Prince Charles, provoquant la tristesse et la révolte de Lady Di ! Et aujourd’hui, c’est elle qui se pavane au bras du Prince ! Si cette histoire se répète, au moins vous ne tomberez pas des nues !



Le groupe mythique Abba a annoncé son retour après 40 ans de silence. Les Suédois ont fait paraitre deux chansons en avant première, une ballade mièvre « I still have faith in you » et « Don’t shut me down », nettement plus « abbaesque » qui va définitivement tourner en boucle, préparez-vous. Björn, Anni-Frid, Agnetha, et Benny démarreront aussi une tournée au printemps prochain. Mais à plus de 70 ans, les filles ne voulaient plus se montrer en public, ce sont donc 4 hologrammes d’eux jeunes, fringuants et en costume vintage qui feront le job.



Benjamin Biolay se promène avec sa fille secrète à Paris et ça lui va bien. Le chanteur révélait son existence, il y a quelques mois, dans une interview : sa petite Louise est née et vit en Argentine avec sa maman depuis 2 ans. La pandémie les avait longtemps tenu séparés mais Voici révèle en Une les clichés des retrouvailles. L’ex de Chiara Mastroianni habituellement si taciturne est aux anges et parait super motivé pour faire le tour de Paris en famille, du Jardin des Plantes à l’aquarium du Trocadéro. Papa gâteau !



Kanye West a tendu un piège à Kim Kardashian. Selon Public, le rappeur a manoeuvré pour l’humilier sur scène, devant des centaines de fans venus valider son nouveau disque. D’abord, il l’a charmée : pendant des semaines, il l’a courtisée, invitée à déjeuner, couverte de compliments. Puis il lui a demandé de participer à son show, comme un hommage à ce qu’ils ont été. Flattée, elle accepte de faire une apparition à la fin du concert. La mise en scène aurait déjà du la faire tiquer mais bon : elle devait enfiler une robe de mariée et s’avancer sur scène, pour « rejouer l’un des évènements marquants de la vie du chanteur »… Sauf que ce jour là, il y avait là aussi deux affreux jojos, le chanteur trash Marylin Manson, accusé de viol et de séquestration par plusieurs femmes et un rappeur, DaBaby, homophobe et raciste. Des personnalités aux antipodes des valeurs que prônent KK. Ajoutez les paroles explicites de ses dernières chansons : « t’as fait un choix de merde » « la vie de célibataire est plutôt cool », et la coupe devrait être pleine. Pourtant d’après Closer, l’opération séduction initiale aurait peut être malgré tout porté ses fruits, rapprochant les ex durablement.



Si vous avez envie de vous agacer : le nourrisson qui apparait nu sur la couverture de l’album mythique de Nirvana demande des dommages et intérêts pour exposition pédo-pornographique de sa personne. "C’est un peu sinistre de me dire qu’autant de gens m’ont vu nu. J’ai l’impression d’être la plus grande porno star de la planète." Mais… Quoi ? Mais… comment ? Les mots manquent. C’est sûr, ca doit être d’autant plus dur qu’à l’époque, ses parents n’avaient touché que 200 dollars pour le cliché et qu’aucun document officiel ne lui a permis de réclamer plus d’argent depuis que « Nevermind » s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, l’un des gros succès mondiaux. Pauvre petit.



Louane s’est fait blackboulée de chez Dior à Saint-Tropez. Motif : Elton John était déjà ans la place en train de rafler tout le stock. Résultat, elle fait grise mine sur tous ses clichés de vacances, publiés par Public. On y apprend que c’est aussi parce que la relation avec son homme et père de leur fille n’est pas au beau fixe. Elle-même assure qu’elle peut provoquer des engueulades monumentales pour des broutilles. Mais rassurez-vous, Closer pour sa part, nous informe que malgré tout, l’actrice et chanteuse serait déjà prête pour avoir un deuxième enfant avec ce même compagnon.



Anna Wintour a été grillée en train de sourire, sans ses lunettes noires. La réfrigérante directrice de Vogue déjeunait à Rome, avec son nouvel amoureux, l’acteur britannique, Bill Nighy, (rockeur has-been dans Love Actually, entre autre). Les deux tourtereaux ont beaucoup de points communs : 71 ans tous les deux, anglais, ils sortent de relations longues et ont un sens inné du style. Mais Paris Match nous apprend quand même, que si Madame est une stakhanoviste du travail, Monsieur adore se lever à midi pour écouter en boucle les Stones ou Bob Dylan. Un mode de vie qui déride le « Diable » de la mode en tout cas !



Qui peut offrir un savon à Johnny Depp ? L’ex de Vanessa Paradis fait peur à voir. Le cheveu gras, les couches de vêtements superposées, écharpe autour du cou et/ou sur la tête, casquette de Gavroche vissée par dessus, l’acteur ne semble pas se laver souvent… Il sillonne l’Europe, errant de festival en festival, alors que depuis ses déboires judiciaires avec Amber Heard, l’Amérique le boycotte selon ses propres dires. Si vous voulez faire un geste, ce week-end, c’est à Deauville, au festival du film américain que vous pourrez lui proposer une douche.



Tels des coucous, William et Kate veulent expulser le Prince Andrew de sa maison près de Windsor. L’héritier de la couronne d’Angleterre et sa femme en ont marre de vivre à 200 kilomètres de la ville, et souhaite officiellement se rapprocher de la Reine. Voici croit savoir qu’ils lorgnent même sur le Royal Lodge, la demeure gigantesque habitée par leur oncle depuis près de 20 ans. Les 30 pièces avaient alors été rénovées à grand frais, et un bail accordé pour 75 ans. Même si le Prince est en disgrâce, la tache ne s’annonce pas facile, donc !



Et voici déjà les dernières infos façon tapas « para compartir » : La fille de Bernard Tapie sort une chanson (bof) en hommage à son père, « Le phoenix ». Jean-Louis Debré va jouer sur scène l’adaptation de l’un de ses ouvrages, consacré à des portraits de femmes.

Jenifer part enregistrer son neuvième album à Londres, pour trouver un son authentique « dans un studio mythique ».

Cyril Hanouna a déjà revendu sa villa californienne. Deux mois seulement après avoir versé l’argent, le présentateur a rendu les clés (et fait une plus value de 300 000 euros au passage). Motif : pas le temps d’y aller.

Tom Cruise, que Public dit métamorphosé par l’amour, n’est pas récompensé pour sa gentillesse, la voiture de son garde du corps a été volée et tous les bagages de la star avec.