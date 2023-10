Charlène de Monaco rugbyse, Stéphanie balise; Céline Dion retrouve le moral, Madonna le perd; Taylor Swift devient milliardaire, Stéphane Plaza veut sauver ses millions; Fabien Galthié se pubi-aère; Laura Smet attend son 2nd, Meryl Strip son divorce

Unes des hebdos People

OUI ! C’est un grand OUI, Fabien Galthié et Helena Noguerra à poil, en couverture de Voici, en vacances, sur la plage ! Ils ont 50 ans, ils sont magnifiques, leurs rires éclatants nous donnent du peps, la pêche, de l’espoir pour nos vieux jours ! Et ils n’ont même pas choisi une plage des Bahamas pour se laisser aller, mais la Manche ! 15 degrés dehors comme dedans, le couple a été saisi d’une envie de baignade imprévue, traduction : sans maillot. La chair est fraiche, la chair est tendre, la chair est belle. Youpi

Au premier coup d’œil sur la Une de Closer, « Brad Pitt : Révélations Accablantes » on s’attendait à un bon gros costard taillé en laine doublé de kevlar, de quoi tenir dans le grand nord jusqu’à la saison prochaine. Mais en fait, on est plutôt sur un modèle aérien en soie sauvage… Les « révélations » sortent d’un livre à paraitre, « une enquête fouillée » sur la part d’ombre de l’acteur le plus sexy de sa génération et des autres. Le portrait est à charge, mais pas si lourd que ça. Certes, il a fait une grosse colère, bourré, dans un jet qui a mis un terme à sa relation familiale, mais les autres exergues sont plus légères : Angelina Jolie avait un « pauvre petit » bureau de 20 m2 à Miraval, quand lui avait une maxi suite de 80 d’où il pouvait se doucher en regardant tout son domaine. Et puis, il aurait mis une artiste plasticienne sur la paille en ne payant que la moitié de ces factures. Il aurait aussi « manipulé » sa communication du temps de Jennifer Aniston, laissant paraitre petit à petit qu’il était dépité de ne pas avoir d’enfant et ce afin de mieux faire avaler qu’il la quitte. Mouais ! ça parait capillotracté, pas très réaliste.

À Lire Aussi

Sophie Marceau déprime, Britney Spears délire; Brigitte Macron royal-cancane, Stéphane Plaza se Pierre-Palmadise; Céline Dion ne supporte plus sa famille, Kourtney Kardashian saoule ses sœurs; Clara Luciani accouche, Rihanna strassise ses enfants

A Monaco, chacun sort dans son coin. Charlène de Monaco était à Paris pour suivre son pays natal, l’Afrique du sud au rugby. Magnifique et ultra-motivée, les poings levés, elle a fait sensation dans les tribunes. Sur le rocher, les « Caroline » rassemblaient leur clan, - Charlotte Casiraghi, Dimitri Rassam + belle-maman Carole Bouquet pour les 60 ans d’une asso. Et enfin, Albert et Stéphanie, eux, font garderie avec la jeune garde – les enfants de la Princesse Stéphanie notamment, au bal des 100 ans du Prince Rainier. En une de Point de Vue, le frère et la sœur apparaissent complices et souriants, ravie de partager un peu de spotlights ensemble. Si ça va à tout le monde !

Laura Smet attend un deuxième enfant. C’est du moins ce que Public a su déceler sous le grand imperméable qui couvre l’actrice dans les rues de Paris. Apparemment, il est déjà prévu qu’elle ne parte pas en tournée avec sa troupe pour « Le Principe d’Incertitude » - c’est Elodie Frégé qui va la remplacer. La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye s’était dit transformé par sa première maternité. Léo, trois ans, a donc de la palce a faire dans sa chambre !

Les mémoires de Britney Spears sont encore partout cette semaine. Après la vie amoureuse, ce sont les relations parentales qui font la une. Le père, Jamie Spears ne semble pas avoir usurpé son image du bourreau des 13 ans de tutelle. Dès les premiers jours, il s’est installé chez sa fille, a installé son bureau à la place du bar, l’a regardé droit dans les yeux et lui a balancé « A partir de maintenant, Britney Spears, c’est moi ! » Et apparemment, il n’a pas menti : ce qu’elle mangeait, qui elle voyait, quels messages elle envoyait, quels médicaments elle prenait : tout passait par lui. Et puis d’autres langues se délient, du coup, toujours plus glaçantes : un animateur radio s’est souvenu qu’à cette période, il avait interviewé la pop star et une femme (le courageux ne veut pas donner de nom, mais laisse de gros indices pour faire deviner la mère )lui murmurait toutes ses réponses à l’oreille. « Britney semblait sa captive ». Tout est dit ?

À Lire Aussi

Britney Spears célibatifole en Polynésie, Laeticia Hallyday célibade-tripe à L.A; Kanye West interdit à Bianca de parler; Madonna shake son c. pour son fils, Sharon Stone dédicace sa ch., Bruce Springsteen a un ulcère et Ed Sheeran fait creuser sa tombe

Madonna va-t-elle faire une Céline Dion et arrêter tous ses concerts ? La mégastar, alors sur scène en Belgique, a balancé une petite bombe « Je ne me sens pas très bien en ce moment. » La voix était un peu brisée, on aurait presque pu croire qu’elle allait pleurer. La chanteuse a fini son show sans faiblir, mais ce n’est pas très rassurant pour les 70 dates restantes…

Céline Dion, de son côté, fait savoir qu’elle a un moral d’acier et qu’elle veut revenir ! Le cancer, l’isolement ? Que des rumeurs. La chanteuse assure à travers l’une de ses sœurs qu’elle respecte à la lettre ce que lui disent ses médecins pour maximiser ses chances de guérison. Bonne élève un jour, bonne élève toujours !

Kim Kardashian a un manny. Un quoi ? Une nanny Homme , a man-nanny ! Un choix qui est censé contrebalancer la dominance féminine de son foyer. Ryan, c’est son nom, est chargé essentiellement de Saint, l’ainé des garçons. Une sage décision que l’influençeuse n’a pourtant pas su assumer tout de suite, évitant de le dire à son ex, le macho Kanye West. Vivement qu’elle le remplace ! D’ailleurs, dans sa Télé-Réalité, elle a énuméré ses critères, un poil poussés : drôle, spontané, calme, indépendant, avoir bon gout (selon qui ?), faire du sport, ne pas être chauve, avoir plus de 40 ans, et surtout surtout… qu’il ait les dents alignées – ah oui, c’est important ça. C’est tout ?

Emily Ratajkowski a la pause clope mui caliente. Le top a galoché à tout va un petit frenchy, l’acteur Stéphane Pak, à l’extérieur d’un restaurant de Paris. Chacun son verre de blanc dans la main, voire une cigarette. Les photos et la vidéo du Daily Mail sont parlantes : la passion est bien visible. Sérieuse affaire ou passage, qui peut le dire ? La Miss Rata touille tout ce qu’elle peut et avait prévenu : depuis son divorce, elle n’a qu’un seul objectif, celui de prendre du bon temps. Parce que c’est son projet.

À Lire Aussi

Florence Foresti &Calogero se recasent, Meghan Markle appuie sur pause (conjugale); Will Smith divorce dans la fureur; Cristiano Ronaldo risque 99 coups de fouet pour adultère; Rocco belle-mérise Madonna; Gabriella de Monaco se charlotte-de-gallise

Paris Match décharge un peu Stéphane Plaza. C’est au tour de l’hebdo des photos de faire sa Une sur l’agent immobilier préféré des Français. Karine Le Marchand, BFF en chef, semble avoir été désignée comme Premier Avocat et étale ses arguments pour tenter de sauver son ami. « Goujat à la limite, mais jamais violent », la présentatrice de « L’amour est dans le pré » accrédite la thèse de maitresses trompées qui se sont liguées contre le mufle. Les employeurs de l’animateur sont assez discrets : la chute de leur « poule aux œufs d’or » pourrait faire disparaitre des millions de recette engrangés sur son seul nom. La suite est aux mains de la justice.

Les parents de Kate Middleton se tapent l’affiche. Mauvais payeurs, ils devraient des centaines de milliers de pounds à leurs fournisseurs. Las de leur immobilité, un « vengeur masqué » selon Public, a collé des affiches dans tout leur patelin réclamant « Justice pour les créanciers ». Une publicité qui a rendu la future reine « furieuse » selon l’entourage. La Princesse de Galles aurait sommé ses parents de balayer devant leur porte, fissa.

Mazarine Pingeot a décidé de rajouter « Mitterrand » à son patronyme. « C’était naturel, puisque j’atais sa fille. Et c’est une façon de lui rendre hommage ». De faire parler de soi à peu de frais aussi, non ?

Gwyneth Paltrow veut disparaitre, « le public ne me verra plus ». Mais ne vous inquiétez pas, la gourou bien-être et sex-life style n’entend pas se jeter dans le Pacific ou entrer dans les ordres, mais tout simplement vendre sa société, Goop pour passer plus de temps avec sa famille. Elle veut faire sa Greta Garbo ?

Et pour finir, avant de creuser une citrouille : après l’affaire du mordage de fesses, Vincent Cerruti est mis en examen pour agression sexuelle. Kanye West pense qu’il n’est pas bipolaire, mais qu’il est devenu autiste après un accident de voiture. La chanteuse Taylor Swift fait désormais partie du très fermé club des femmes milliardaires. Emilie Dequenne atteinte d’un cancer met sa carrière sur pause pour se soigner. A l’image de Will Smith et Jada Pinket, Meryl Streep annonce sa rétro-séparation : elle et Don Gummer ne sont plus vraiment ensemble depuis 6 ans. La chanteuse Adele a arrêté de boire et trouve ça « très chiant ». A 6 ans, Ryan Gosling aimait faire de la muscu, ne portant qu’un slip rouge.