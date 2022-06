Chaos au stade de France : sur les réseaux sociaux, on ne peut pas mentir à 60 millions de ministres de l’intérieur (à qui la faute ?)

Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse après une réunion au ministère des Sports pour identifier les responsables des troubles pendant la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, le 30 mai 2022.

Depuis samedi soir et le triomphe au Stade de France du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions face au club anglais de Liverpool, le football français a mis en lumière une nouvelle star sur les réseaux sociaux. Peu habituée du ballon rond, des pelouses et des vestiaires, la personnalité au centre du jeu n’est autre que Gérald Darmanin, le Ministre de l’Intérieur.

Dès les premières minutes de retard du match et jusqu’au sifflet final, la polémique sur la gestion de l’événement n’a cessé d’enfler : images choquantes de supporters gazés par les policiers, maintien confus de la foule aux abords du Stade de France, bandes de jeunes s’infiltrant sans billets dans les travées du stade... Cette controverse a généré plus de 700.000 messages sur les réseaux sociaux dans les trois jours qui ont suivi le match. Un volume de messages exceptionnel, qui traduit l’impact que cet événement a provoqué dans l’opinion.

Gerald Darmanin, première cible des internautes

Le Ministre de l’Intérieur a immédiatement été la cible des discussions, rassemblant près de la moitié des messages analysés. De nombreux hashtags ont d’ailleurs soutenu cette visibilité, à l’instar du #darmanindemission, qui fait la Une de nombreux médias sociaux depuis 4 jours et a été repris plus de 50.000 fois depuis dimanche matin.

C’est à l’appui de vidéos publiées sur des réseaux sociaux variés (notamment Tik Tok et Twitter) que le monde entier a pu juger dès dimanche matin du caractère polémique des arguments du Ministre, notamment via son tweet très remarqué samedi soir (près de 20 000 réactions).

Twitter : média incontesté des décideurs de la planète foot

Nouveau terrain de jeu médiatique d’anciens joueurs internationaux, lieu d’expression prisé des journalistes sportifs qui y sont particulièrement actifs, et repère d’influenceurs ayant à cœur de décrypter la réalité du ballon rond, Twitter demeure le média social de l’influence institutionnelle du football mondial.

C’est précisément à travers cette plateforme que la polémique est née, et sur laquelle de nombreux leaders d’opinion autoproclamés « debunkers » ont tenté de déconstruire la communication des officiels français : en premier lieu Jamie Carragher (ancien capitaine de Liverpool), qui a ouvertement déclaré que Gérald Darmanin était un « menteur » – tweet qui a touché plus de 2 millions d’internautes dimanche matin. Puis est venu le temps des « influenceurs – décrypteurs », comme en témoigne cette explication rationnelle des chiffres donnés par le Ministre et reprise par près de 15.000 internautes.

Le retour de l’opposition

Après la polémique autour de la nomination de Pap Ndiaye, ce buzz marque le retour en force de l’opposition au Gouvernement nommé par Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Une opposition nourrie par les communautés de la droite souverainiste : parmi les contenus les plus partagés, on retrouve ce tweet d’Éric Zemmour ou cette réaction de Jordan Bardella.

Cette avalanche de commentaires critiques se confronte désormais à l’information selon laquelle 2.800 faux billets ont bien été scannés au Stade de France, ce qui confirme le chiffre global de 30 000 faussaires annoncés par le Ministre. Un élément qui relance le débat de la véracité des sources et, de fait, de la confiance des Français dans les médias et dans les déclarations de leurs représentant politiques.

