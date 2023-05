Cette nouvelle génération de robots de la Nasa va révolutionner l’exploration du Système solaire ; Homo sapiens : le récit passionnant de son expansion en Europe

Pour aller voir se qui se cache dans ces environnements hostiles, les chercheurs imaginent de nouvelles solutions. Ceux de la Nasa développent actuellement un étonnant robot aux allures de serpent.

Et aussi : Saturne : ses anneaux seraient à peine plus vieux que les dinosaures ! ; Le télescope James-Webb découvre des molécules « jusque-là inconnues dans les disques protoplanétaires ».

Cette nouvelle génération de robots de la Nasa va révolutionner l’exploration du Système solaire

Pour l'exploration du Système solaire, les scientifiques ont d'abord compté sur des sondes. Maintenant, sur des rovers. Ils ont renvoyé des données précieuses. Mais ils pourraient bien ne pas être à la hauteur des défis lancés par l'exploration de planètes lointaines, notamment. Pour aller voir se qui se cache dans ces environnements hostiles, les chercheurs imaginent de nouvelles solutions. Ceux de la Nasa développent actuellement un étonnant robot aux allures de serpent.

Homo sapiens : le récit passionnant de son expansion en Europe

Certains fêtent les anniversaires avec un gâteau. D’autres, avec une photo. C’est le cas des chercheurs de la Nasa et de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui nous partagent une nouvelle splendide image à l’occasion des 33 ans du télescope spatial Hubble.

Saturne : ses anneaux seraient à peine plus vieux que les dinosaures !

Les anneaux de Saturne font rêver et on aimerait bien connaitre leur origine, quand ils sont nés, pourquoi… et s'ils vont durer. Un nouveau rebondissement remet à l'ordre du jour, en la consolidant, une théorie proposée il y a quelques années et se fondant sur des mesures de la sonde Cassini.

Le télescope James-Webb découvre des molécules « jusque-là inconnues dans les disques protoplanétaires »

James-Webb a relevé la composition chimique d’un disque protoplanétaire. Une découverte remarquable quand on sait que la composition d'une planète rocheuse joue un grand rôle dans l'habitabilité d'une planète. C’est pour cela qu'il est intéressant de suivre l'évolution de la composition chimique des grains de poussière au cours de l'assemblage d'une planète. Les explications de Benoît Tabone, chercheur CNRS à l’Institut d’astrophysique spatiale et auteur de l’étude publiée dans la revue Nature Astronomy.

Une découverte prometteuse pour recycler le plastique : ces micro-organismes le digèrent à 15 °C !

Certains micro-organismes peuvent décomposer le plastique. Le procédé reste toutefois difficilement industrialisable. Car il a lieu à des températures trop élevées. Mais des chercheurs viennent de mettre la main sur de nouveaux microbes actifs dès 15 °C qui pourraient aider à résoudre les problèmes de recyclage.

