Cette déforestation de la planète qui se poursuit, malgré les nombreux engagements internationaux pour y mettre fin

Une zone déboisée et brûlée sur un tronçon de la BR-230 (autoroute transamazonienne) à Humaitá, au Brésil.

Eric Lambin est géographe et chercheur en environnement à l'UCLouvain et à l'Université de Stanford.

Paul Furumo est un scientifique de l'environnement et un chercheur en sciences politiques au California Council on Science & Technology.

Environ 3,75 millions d'hectares de forêts tropicales primaires ont été défrichés chaque année ces dernières années, contribuant au changement climatique et à la perte de biodiversité, et menaçant les moyens de subsistance des communautés autochtones. Beaucoup de ces arbres ont été abattus pour faire place à une poignée de produits agricoles : bétail, huile de palme, soja, cacao, café et caoutchouc de plantation. Beaucoup de ces produits sont exportés pour satisfaire la demande croissante de viande et d'huiles végétales, se retrouvant dans tout, des hamburgers au gâteau au chocolat.

Pour tenter de ralentir ces pertes, depuis le début des années 2000, de nombreux gouvernements, ainsi que des centaines d'entreprises agroalimentaires et de grandes marques alimentaires (dont McDonald's, Unilever et Mars, par exemple), et des coalitions d'organisations publiques et privées, ont été publiquement engagés à éliminer la déforestation de leurs chaînes d'approvisionnement en produits de base. Dans quelques régions et pour quelques produits spécifiques, ces engagements ont contribué à sauver certaines forêts, stimulant également des progrès dans le suivi et la sensibilisation à la déforestation. Mais, dans l'ensemble, ces "engagements zéro déforestation" ne sont pas aussi efficaces qu'ils le paraissent. Tels qu'ils sont actuellement mis en œuvre, ils ne peuvent tout simplement pas réduire la déforestation de manière significative.

Par exemple, malgré le moratoire sur le soja signé en 2006 par les principaux négociants transnationaux de soja au Brésil, ainsi que deux accords similaires sur la déforestation causée par le bétail, la déforestation en Amazonie brésilienne se poursuit à un rythme soutenu. En fait, la déforestation a considérablement augmenté après que l'ancien gouvernement brésilien, sous le président de l'époque, Jair Bolsonaro, a réduit les ressources pour faire appliquer les réglementations sur l'utilisation des terres.

Comment ces promesses de produits sont-elles censées fonctionner ? Premièrement, vous avez besoin que les grandes entreprises agroalimentaires s'engagent à n'utiliser que des ingrédients sans déforestation - et elles le feront soit parce que les pays où elles vendent leurs produits (comme ceux de l'Union européenne) ont des règles et réglementations qui l'exigent, soit en raison de la forte demande des consommateurs. Ensuite, vous avez besoin que les chaînes d'approvisionnement soient claires et traçables, afin que les entreprises puissent dire si leurs produits - comme le cuir, le cacao ou le soja - sont vraiment exempts de déforestation.

Ces conditions ne tiennent pas toujours. Sur les marchés intérieurs tropicaux, il y a souvent peu de demande pour des produits sans déforestation. La majeure partie de la production de bœuf d'Amérique latine - la principale cause directe de la déforestation dans la région - est destinée à la consommation locale, où la réduction de la perte d'arbres n'est pas une priorité absolue pour de nombreux gouvernements et consommateurs. De même, l'Indonésie utilise de plus en plus sa production d'huile de palme dans son industrie locale de biodiesel et d'oléochimie. Plus des deux tiers de la déforestation induite par les produits de base concernent des produits destinés à ces marchés nationaux.

De plus, la majeure partie des exportations est destinée à des pays qui ne donnent pas la priorité aux problèmes de déforestation. Les pays qui se concentrent sur ces questions de durabilité se trouvent principalement en Europe et en Amérique du Nord, qui représentent moins de 10 % des marchés internationaux des produits à risque pour les forêts. Sur les autres marchés d'exportation, principalement en Asie, la demande de production sans déforestation est encore limitée. En 2020, l'Inde et la Chine représentaient chacune environ 15 % des importations mondiales d'huile de palme, et cette huile présente un risque de déforestation 2,4 fois plus élevé par tonne que l'huile de palme importée par l'UE. La Chine consomme 30 % des exportations de bœuf du Brésil, contre quelques % pour l'Union européenne et encore moins pour les États-Unis. Ce n'est que récemment que certaines entreprises agroalimentaires asiatiques ont adopté des politiques d'approvisionnement durable - par écrit, en tout cas.

Même les entreprises qui exportent vers l'UE et les États-Unis ne savent pas toujours si leurs agriculteurs fournisseurs causent ou non la déforestation. La grande majorité des producteurs de cacao vendent à de petits intermédiaires opportunistes qui revendent ensuite à des entreprises de chocolat. Il est très difficile de garder une trace de ces transactions, de sorte que personne ne peut vraiment déterminer si le produit final est vraiment sans déforestation. En conséquence, la déforestation peut passer entre les mailles du filet.

En plus de tout cela, alors que les objectifs agricoles sont à l'origine de plus de 90 % de la déforestation tropicale, seule la moitié environ de ces terres déboisées sont activement gérées pour les cultures. Le reste est défriché mais abandonné au bout de quelques années, ou jamais cultivé en premier lieu, victime de spéculation foncière, de conflits fonciers ou d'incendies incontrôlés. Cette déforestation n'est pas prise en compte dans les chaînes d'approvisionnement en matières premières.

Nous avons examiné un grand nombre d'études récentes et avons conclu que les engagements de déforestation zéro tels qu'ils sont actuellement mis en œuvre ne peuvent réduire le risque de déforestation tropicale que de quelques pour cent. Même si tous les produits à risque forestier exportés étaient couverts par de tels engagements, avec une très bonne mise en œuvre, cela ne serait encore capable de réduire le risque de déforestation que d'environ 11 pour cent.

L'astuce consiste à s'attaquer aux marchés intérieurs. Pour la plupart des produits de base, les principales entreprises exportatrices des tropiques sont également actives localement. La bonne nouvelle est que si ces entreprises utilisaient les mêmes voies d'approvisionnement sans déforestation pour leurs produits nationaux que pour, par exemple, leurs exportations vers l'UE, l'impact potentiel pourrait augmenter pour couvrir environ un tiers de tous les risques de déforestation. Ce serait significatif.

Comment pouvons-nous faire en sorte que cela se produise? Les forces du marché pourraient en partie faire l'affaire, si et quand les marchés, par exemple, en Asie commencent à se soucier davantage des produits sans déforestation. Malheureusement, cela ne se produit que très lentement. L'autre voie consiste à combiner plusieurs mesures : la pression de la société civile sur les commerçants pour qu'ils appliquent leurs engagements de zéro déforestation à tous leurs fournisseurs ; une application plus stricte des politiques d'utilisation des terres dans les pays forestiers tropicaux; et des mécanismes financiers internationaux fournissant davantage de ressources aux pays qui réussissent à inverser leur déforestation. Quelles que soient les mesures, il est important que les engagements de zéro déforestation n'excluent pas les petits producteurs qui pourraient utiliser des pratiques agricoles saines mais qui n'ont pas les ressources pour prouver que leurs produits sont exempts de déforestation.

Atteindre véritablement zéro déforestation nécessitera une transformation de la façon dont les produits de base sont produits, commercialisés et consommés. Les initiatives de la chaîne d'approvisionnement ne sont qu'un élément du tableau d'ensemble. Le soutien et la coordination du gouvernement sont également impératifs.

L'engagement international pertinent le plus récent est la Déclaration des dirigeants de Glasgow de 2021 sur les forêts et l'utilisation des terres, signée lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques par plus de 140 pays, qui couvrent conjointement 90,9 % des forêts du monde. Ils se sont engagés à stopper et à inverser la perte de forêts et la dégradation des terres d'ici 2030 tout en promouvant une transformation rurale équitable pour tous. Le temps presse pour que ces promesses fassent enfin une grande différence à l'échelle mondiale, car les forêts continuent de s'enflammer rapidement.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.