Ce qu'il faut vraiment attendre de la WWDC 2024 organisée par Apple ce lundi

Atlantico : À quoi faut-il s’attendre lors de la prochaine conférence WWDC de 2024, qui débutera ce lundi ?

Jérôme Durel : Ce qu'il faut juste savoir sur la WWDC, c'est que c'est une conférence dédiée aux développeurs, le World Wide Developers Conference. Elle est essentiellement centrée autour du logiciel, donc des logiciels qui vont être sur les Macs, les iPhones et tous les autres appareils d'Apple, y compris les Apple Watch, etc. Il faut donc plutôt s'attendre à des nouveautés logicielles plutôt qu'à des nouveautés produit.

Il y a la partie iPhone qui est souvent la plus attendue, puisqu'elle est la plus populaire. Ensuite, il y a les Macs et aussi les accessoires comme la Apple Watch. Sur l'iPhone, le bruit qui court, et qui paraît assez évident, c'est qu'il y aura un fort accent sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, iOS a déjà des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, mais là, on parle plus d'IA générative au sens de GPT.

On pourrait imaginer de nouvelles fonctionnalités comme le résumé des agendas, la rédaction de mails, et peut-être des améliorations dans iMovie pour le montage vidéo. Il pourrait y avoir des retouches instantanées sur les photos, par exemple en supprimant des éléments d'une image. Ce sont des choses que nous avons déjà vues ailleurs, mais qu'Apple pourrait rendre plus accessibles et mieux intégrées dans son écosystème.

Apple n'invente pas toujours, mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'ils adoptent une idée, ils la rendent très bien et accessible au grand public. Nous pourrions donc voir des fonctionnalités déjà existantes ailleurs, mais extrêmement bien intégrées dans l'écosystème Apple.

Pour le Mac, nous devrions voir la nouvelle version de macOS. Chaque année, Apple présente une nouvelle version. C'est la version 13 pour Mac cette année. Les rumeurs sont moins nombreuses à ce sujet, mais il est possible que macOS reprenne des fonctionnalités intelligentes d'iOS, peut-être orientées davantage vers la productivité, puisque le Mac est un appareil plus orienté travail par rapport à l'iPhone, qui est plus orienté loisirs.

Apple profiterait également de la WWDC pour sortir un Siri 2.0. Que sait-on à ce propos ?

Globalement, Siri 2.0 serait une version de Siri améliorée par l'intelligence artificielle. Il faut savoir que Siri est actuellement l'assistant vocal le moins performant par rapport à ce que proposent Google ou Amazon. Siri a toujours eu un temps de retard, même quand il était nouveau, il n'était déjà pas génial. C'est un produit qui n'a jamais vraiment excellé dans ce qu'il faisait et le grand amour avec Siri n'a jamais vraiment eu lieu. Mais avec les nouvelles technologies d'IA, comme celles que l'on voit dans certaines startups, il ne serait pas surprenant que Siri intègre ces avancées. Ce serait la même idée appliquée à l'assistant vocal, mais mieux intégrée dans l'écosystème Apple.

La marque à la pomme pourrait-elle reprendre la main dans le domaine de l’Intelligence artificielle ?

C'est vrai qu'Apple est clairement en retard sur le plan de l'IA par rapport à des géants comme Microsoft ou Google. Cependant, il est possible qu'ils n'aient rien annoncé pour l'instant parce qu'ils travaillent sur des projets en coulisse. C'est un peu le secret des dieux, si je puis dire.

Je pense qu'Apple sera toujours un peu en retard sur ce point-là, même si il s’agit ici plus d’un sentiment personnel qu'un fait étayé. Microsoft a fait énormément de progrès en IA, notamment dans le domaine de l'entreprise avec des outils qui, bien que pas parfaits, fonctionnent bien et commencent à être largement adoptés.

Apple a encore du chemin à parcourir pour proposer quelque chose d'équivalent. Le parc installé d'Apple en entreprise est bien moins important que celui de Microsoft, ce qui complique encore la tâche.

Maintenant, en termes de qualité, pourquoi pas. Cela dépendra du modèle qu'ils utiliseront et de la technologie qu'ils développeront, qu'elle soit maison ou reprise d'une autre entreprise. Nous en saurons plus lundi lors de la conférence.

Peut-on penser que les produits Apple pourraient gagner en intérêt aux yeux des entreprises ?

Je pense que le problème d'Apple par rapport à l'entreprise n'est pas lié à l'IA, c'est un problème bien plus général. La faible pénétration d'Apple dans les entreprises s'explique par le fait qu'historiquement, elle n'était pas présente dans ce secteur. Au fil des années, cela a légèrement changé, mais cela reste un défi.

Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises utilisent des PC Windows parce que tout est prévu pour cela, les tests sont faits pour Windows, et c'est ainsi depuis 20 ans. Ce n'est donc pas un problème strictement lié à l'IA, mais un problème plus profond et structurel.

Cette conférence peut-elle ajouter une plus-value sur les produits Apple ? Deviendront-ils encore plus intéressants ou cette conférence ne fera-t-elle pas grand bruit en dehors du cercle des fans ?

Je ne pense pas qu'on puisse résumer Apple à une simple proposition logicielle. C'est même plutôt l'inverse, selon moi. La force d'Apple réside dans l'intégration parfaite entre logiciel et matériel. Aujourd'hui, ce qui résonne chez les utilisateurs Apple, c'est le produit avant le logiciel.

Évidemment, ces ordinateurs ne sont pas conçus pour des tâches spécifiques comme le jeu ou des applications très gourmandes en puissance, ce qui peut être le cas de certaines machines Windows dédiées à des usages spécifiques comme la modélisation 3D. Mais globalement, il n'y a pas de meilleur ordinateur portable généraliste aujourd'hui que le MacBook Air M2 ou M3. Ce qui fait la force d'Apple, c'est qu'ils combinent d'excellents matériels avec d'excellents logiciels. Ce n'est pas simplement un système d'exploitation comme Windows.

Pour autant, je ne pense pas que la conférence de lundi puisse radicalement changer l'image d'Apple. Le fossé entre le monde Windows et macOS, ou entre les appareils Apple et ceux fonctionnant sous Windows ne peut pas être comblé si facilement.