Camille Cottin cajoline Marion Cotillard, Laury Thilleman détache Jérémy Frérot de Laure Manaudou; les Macron Roton-bambochent chez Line Renaud; Ventre plat ou pas, Letizia d’Espagne et Camille Lellouche s’exhibent le nombril; Rihanna libère le sien

Unes des hebdos People

Marion Cotillard et Camille Cottin sont les meilleures amies. Et comme elles ont déjeuné ensemble, en famille, en plein Paris, tout le monde le sait maintenant. En Une de Voici, Public et Closer, les deux femmes se tiennent dans les bras : long câlin affectueux et visages tout sourires, on saura tout sur leur « womance » (contraction de « woman » et « romance », soit une bromance pour les filles, ou en bon français, une relation féminine intime mais non sexuelle - et oui, les américains ont le sens de la formule). Les deux comédiennes se sont rencontrées sur un tournage avec Brad Pitt, il y a 6 ans, et la « Connasse » a eu un «coup de coeur immédiat » pour « la Môme », quand elle s’est aperçue que même à son niveau, le trac l’assaillait encore avant chaque prise. Elles sont tellement proches que c’est même chez elle que Marion Cotillard a posé ses valises quelques semaines alors qu’elle venait juste de se séparer de Guillaume Canet. Best Friend Forever, on vous dit !

Rihanna déjoue toutes les rumeurs : elle a accouché à Los Angeles, et non sur son île natale comme elle l’avait prévu et d’un petit garçon alors que ses achats de layettes roses nous avaient naïvement induit en erreur. Le prénom n’est pas encore connu et la chanteuse n’a pas officialisé, mais mes confrères américains croient savoir que tout va bien. Pas de soirée relaxante après la naissance à la Barbade, donc, comme Rihanna en rêvait, mais plutôt un saut de puce à New-York : la petite famille devrait s’y rendre prochainement pour faire les présentations avec la famille du papa, le rappeur Asap Rocky.

Brigitte, Manu, A table !… Voilà, c’est un diner entre copains du vendredi soir, comme partout en France. Après un apéro au Champagne, (pas trop pour Brigitte quand même), les invités passent à table, suivant la requête de la maîtresse de maison. Sauf que l’hôtesse, c’est Line Renaud, et les convives, chez elle à Rueil-Malmaison, le couple présidentiel. Selon Closer, c’était là, la modeste célébration de la réélection, « à l’abri des regards ». Il n’était pas question de revivre l’esclandre que la fête à la Rotonde avait déclenché, la dernière fois. Petit diner privé, donc, et pour le plan de table, il fallait aussi compter avec Xavier Niel, Dany Boon ou Orlando, le frère de Dalida. L’indiscrétion de deux invités qui avaient posté des photos sur leurs profils a permis au mag de récolter l’info, mais on en saura pas plus car les clichés ont été vite effacés depuis.

Public voit Laure Manaudou, trompée, trahie par sa meilleure amie. Laury Thilleman lui aurait volé son mari, Jérémy Frérot ! Leur amitié à 4 faisait pourtant envie : d’un côté, l’ancienne nageuse mariée avec le chanteur, parents de 2 enfants. De l’autre, Miss France 2011, et Juan Arbeleaz, un chef colombien. Deux couples amis-amis (une coumance ?), qui étalaient leurs photos de vacances ensemble en pleine nature, dans le Pays Basque. Et puis patatras ! « ma femme est partie avec ton mari ! ». Selon le mag, la championne olympique aurait reçu un coup de fil ravageur du cuisinier, pour lui annoncer la nouvelle. Mais même si Laure Manaudou a boudé les concerts de son mari, et passé quelques jours en solo à Paris, seule la rupture de l’autre couple est officielle. Laury Thilleman est même photographiée de dos (et de loin), partant sur son vélo électrique, ses affaires tassées dans les sacoches, vraisemblablement en train de déménager.

Et de l’autre côté de l’Atlantique, Adele fait le mouvement inverse : elle emménage et s’est choisie un nouveau coloc, son amoureux Rich Paul ! La diva anglaise a acheté la maison de Sylvester Stallone à Los Angeles : 1726 mètres carrés, une dizaine de chambres et de salles de bains, une piscine et une maison d’amis. Le couple est donc en très bon terme, contrairement aux récentes rumeurs, ils ont même posé fièrement l’un à côté de l’autre devant le manoir, chacun un jeu de clés à la main. Trop chou.

Amber Heard est une arracheuse de dents. Enfin, les avocats de Johnny Depp ont décidé de le prouver coûte que coûte et ils ont récemment parqué des points. Comme vous le savez, le procès pour diffamation, qui oppose l’actrice à son ex-mari Johnny Depp se déroule intégralement sous l’oeil des caméras de télé aux Etats-unis et l’heure est au contre-interrogatoire. Ainsi, en ce moment, c’est l’équipe du Pirate des Caraïbes qui cuisine Amber Heard et à la fin de l’envoi, les coups touchent violemment : tabassée au point d’avoir le visage tuméfié ? Comment expliquer que le lendemain même des faits, rien ne paraisse ? Bim, la preuve en photo du visage lisse, sans bleu ni plaie. Elle avait promis fièrement de verser les fonds gagnés en justice parce que « je ne suis pas une femme vénale, je ne veux pas de cet argent ». Bim, les sept millions n’ont jamais quitté sa poche, et c’est elle-même qui l’avoue, poussée dans ses retranchements. Et enfin, c’est le coup de grâce quand l’avocat révèle qu’elle a déjà été arrêté pour avoir frappé l’une de ses anciennes partenaires. Serait-ce le point de bascule du procès ? Johnny Depp a également eu le plaisir de recevoir un soutien de poids cette semaine : Eva Green, ancienne partenaire de jeu, a posté en légende d’une photo d’eux deux, « je n’ai aucun doute qu’il en sortira grandi, que sa gentillesse sera révélée au monde et que la vie sera plus belle que jamais pour lui et sa famille ». Ben, ça c’est sympa !

Britney Spears a perdu son bébé. La fausse couche a été communiquée par le même canal que la grossesse, Instagram. La chanteuse et son fiancé ont affiché le même message sobre et triste, laissant poindre leur culpabilité d’avoir annoncé l’arrivée du bébé trop vite. Mais, leur envie d’agrandir la famille reste intact, et depuis, la vie a déjà repris : en vacances au Mexique, la pop star enchaine les posts Instagram, entre pose topless, vidéo nue et balade à jet-ski.

Victoria Beckham est-elle devenue maigrophobe ? Public et Voici nous révèlent que l’ancienne Spice Girl trouve que c’est ringard d’être mince. Venant d’une « control freak », qui fait deux heures de sports dès 5H du mat, et ne mange que du poisson grillé au point d’être empoisonnée au mercure, c’est un comble. « Vouloir être très mince est démodé. Les femmes d'aujourd’hui veulent avoir des seins et des fesses , et j’adore que Harper (sa fille, ndlr) côtoie des femmes qui célèbrent vraiment leurs courbes. » Cynique ou sincère ?

Letizia d’Espagne le ventre à l’air : les espagnols sont choqués. Bon, pas tous quand même mais des centaines d’internautes ont tenu à faire savoir que la dernière robe arborée par leur souveraine n’était pas à leur goût : « elle ne devrait pas s’habiller comme une influenceuse. » « Il faut lui apprendre à s’habiller selon l’occasion… ». En cause, un modèle fuchsia porté à la tribune d’un discours caritatif, avec une découpe au niveau des hanches, qui laissait apparaitre la peau de l’ancienne journaliste - l’occasion au passage de reluquer le résultat ultra-musclé de ses séances quotidiennes de jogging, yoga ou danse. Comme la robe de la semaine dernière, identique à celle d’une lauréate, ce nouveau modèle a été acheté en grand magasin, pour 70 euros, et il est déjà en rupture de stock. Au fond, peut-être que les choix vestimentaires de la Reine font peut-être partie d’un plan de relance quinquennale de l’économie espagnole ?

La grande soeur de Kim Kardashian n’en finit plus de se marier. Kourtney a été aperçue en robe de mariée ras la t…ffe à Santa Barbara, où elle a légalement épousé Travis Baker au Palais de justice de la ville. Pas de chichis, pas d’excès : seuls le père du marié et la grand-mère maternelle de Madame étaient conviés, probablement en guise de témoins - pendant ce temps, Kim Kardashian par exemple, poireautait sur le bord d’un terrain de sport pour encourager l’un de ses quatre enfants. Il y a quelques semaines, le couple s’était déjà passé la bague au doigt en mode « destroy à Las Vegas », ambiance blousons en cuir, lunettes de soleil et je me roule par terre devant un sosie d’Elvis Presley. Les cases « fun » et « officielle » étant cochées, reste à faire la grande scène du trémolo, et là, on va y avoir droit à la robe meringue, les bougies, les roses rouges, le chic, le bon goût et ouf ! c’est apparemment prévu incessamment sous peu, en Italie !

Point de Vue ramène Harry et Meghan au Royaume uni. Au détour d’un papier décoratif sur William et Kate, l’hebdo assure que les Sussex pourraient revenir plus souvent avec leurs enfants à l’avenir. Comme ça, façon énigme, sans détour ni explication ! En tout cas, une organisation parait s’être déjà mise en place puisqu’on apprend que les exilés voudraient récupérer Frogmore Cottage, leur bicoque située sur le domaine du château de Windsor et rénovée à hauteur de 2,8 millions d’euros. Exit la princesse Eugénie qui y avait élu domicile. La cousine aurait bien aimé s’installer à Adelaide Cottage pas trop loin, mais manque de bol, c’est justement là que les Cambridge ont décidé de s’installer, eux aussi, à deux pas de chez Granny. Allez, Eugé, t’agaces pas, il reste sûrement une grange ou un moulin, quelque part…

Et pour finir, voici une petite couche d’après-soleil : après Brad Pitt, George Clooney et George Lucas, c’est au tour de Jon Bon Jovi et de Carla Bruni de se lancer dans le rosé. « Hampton Water" pour l’américain, « Roseblood » pour la franco-italienne. Le prix à payer pour se la ramener à l’apéro ? 17 euros la bouteille. Tom Cruise a reçu une Palme d’Or d’honneur surprise au Festival de Cannes. Le jules de Kim Kardashian fayote auprès de la mère sup : Pete Davidson a offert un énorme bouquet de fleurs à Kris Jenner pour la fête des mères. Camille Lellouche est enceinte de 5 mois : une annonce surprise qu’elle a mis en scène sur son profil Instagram, photographiant son ventre rond, une micro paire de tennis à la main. Grâce à Paris Match, nous savons qu’Elisabeth Borne aime marcher dans le désert et Mozart, est accro au Coca light et ne fume plus, mais vapote.