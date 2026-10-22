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La mairie de Limoges, incendiée par les casseurs : trop violent pour être montré ?
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CARRE BLANC

22 octobre 2026

Cachez cette violence que la CGT ne saurait voir : après la Purge, les purges à France TV ?

Choquée par un reportage montrant sans fard la violence des pillards du 17 octobre, le syndicat demande la démission de Laurent Delahousse et de ses équipes, accusés de « propagande ».

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MOTS-CLES

Laurent Delahousse , France Télévisions , France 2 , 20 heures , CGT , ortf , violences , 17 octobre , Limoges

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A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 