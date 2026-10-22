CARRE BLANC
22 octobre 2026
Cachez cette violence que la CGT ne saurait voir : après la Purge, les purges à France TV ?
Choquée par un reportage montrant sans fard la violence des pillards du 17 octobre, le syndicat demande la démission de Laurent Delahousse et de ses équipes, accusés de « propagande ».
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MOTS-CLESLaurent Delahousse , France Télévisions , France 2 , 20 heures , CGT , ortf , violences , 17 octobre , Limoges
THEMATIQUESMédia
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