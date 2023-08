Arnaques amoureuses en ligne : une étude révèle les tactiques des escrocs et les moyens de s'en prémunir

Les arnaques se multiplient

Dans le documentaire Netflix "L'arnaqueur de Tinder", des victimes ont dénoncé l'escroc notoire Simon Leviev, qui s'est fait passer pour un riche magnat du diamant sur la célèbre application de rencontres Tinder pour tromper et escroquer de nombreuses femmes et leur soutirer des millions de dollars. Leviev est un exemple frappant d'escroc, mais les opérations criminelles s'attaquent également aux personnes émotionnellement vulnérables pour gagner leur confiance et les exploiter financièrement.

L'internet a révolutionné les rencontres et les adultes américains utilisent de plus en plus d'applications pour trouver des partenaires adéquats après la pandémie. Si ces applications permettent d'entrer en contact avec des partenaires romantiques, elles ouvrent également la porte aux escroqueries en ligne. Les criminels créent à la fois des profils trompeurs et des scénarios urgents pour réaliser l'escroquerie.

Selon la Federal Trade Commission, près de 70 000 Américains ont été victimes d'escroqueries amoureuses en ligne en 2022, et les pertes déclarées s'élèvent à plus de 1,3 milliard de dollars.

Les escroqueries amoureuses en ligne exploitent les gens par le biais d'une ingénierie sociale en ligne calculée et de tactiques de communication délibérément trompeuses. Dans le cadre d'une série de projets de recherche, mes collègues de l'université d'État de Géorgie, de l'université d'Alabama, de l'université de Floride du Sud et moi-même nous sommes attachés à comprendre le mode de fonctionnement des escrocs, les indices susceptibles d'entraîner des changements dans leurs tactiques et les mesures que les gens peuvent prendre pour éviter d'être victimes de cette escroquerie.

Comment fonctionnent les escroqueries amoureuses en ligne

Les escroqueries amoureuses en ligne ne sont pas le fruit du hasard. Il s'agit de stratagèmes soigneusement planifiés qui suivent des étapes distinctes. Les recherches ont permis d'identifier cinq étapes :

Appâter les victimes avec des profils attrayants.

Séduire les victimes par l'intimité.

Créer des crises pour soutirer de l'argent.

Parfois, manipuler les victimes par le chantage.

Révéler l'escroquerie.

En bref, les escrocs n'escroquent pas leurs victimes par hasard. Ils planifient leurs actions à l'avance et suivent patiemment leur cahier des charges pour s'assurer des résultats fructueux. Les escrocs se frayent un chemin dans le cœur des victimes pour accéder à leur argent sous de faux prétextes.

Dans une étude précédente, mon collègue Volkan Topalli et moi-même avons analysé des témoignages de victimes provenant du site web stop-scammers.com. Nos recherches ont révélé que les escrocs utilisaient diverses techniques d'ingénierie sociale et des histoires de crise pour susciter des demandes urgentes. Les escrocs s'appuient sur les normes sociales, la culpabilité et les prétendues urgences pour manipuler les victimes. Les escrocs ont également prêté une attention particulière aux modèles de communication et ont adapté leurs tactiques en fonction des réponses des victimes. Cette interaction a considérablement influencé le fonctionnement global de l'escroquerie.

Partout dans le monde, les escrocs de l'amour en ligne utilisent différentes techniques qui varient d'une culture à l'autre pour réussir à escroquer leurs victimes. Dans le cadre de mes recherches récentes, par exemple, j'ai examiné de près une escroquerie à la romance en ligne en Chine appelée "Sha Zhu Pan", qui se traduit approximativement par "escroquerie au dépeçage de cochon". Dans le cadre de Sha Zhu Pan, les escrocs appâtent et préparent les victimes à l'exploitation financière par le biais de groupes bien structurés. Plusieurs escrocs répartis dans quatre groupes - hôtes, ressources, informatique et blanchiment d'argent - persuadent les victimes, par des tactiques romantiques, d'investir dans de fausses applications ou d'utiliser de faux sites de jeux d'argent, les convainquant de payer de plus en plus cher sans jamais récupérer leur argent. Les hôtes interagissent avec les victimes, les membres des ressources identifient les cibles et recueillent des informations à leur sujet, les services informatiques créent les fausses applications et les faux sites web, et les blanchisseurs d'argent traitent les gains mal acquis.

Dissuasion et récompenses

Comme les voleurs de rue, les escrocs en ligne peuvent être influencés, positivement ou négativement, par une série d'indices situationnels qui servent d'incitations ou de moyens de dissuasion.

Notre enquête a montré que les messages dissuasifs peuvent avoir un impact significatif sur le comportement des escrocs. Voici un exemple de message dissuasif : "Je sais que vous arnaquez des innocents. Mon ami a récemment été arrêté pour le même délit et risque cinq ans de prison. Vous devriez arrêter avant de subir le même sort". Sur la base de conversations en direct avec des escrocs actifs en ligne, notre récente analyse suggère que la réception de messages dissuasifs réduit le taux de réponse des escrocs et leur utilisation de certains mots, et augmente la probabilité que, lorsqu'ils cherchent à communiquer davantage, ils admettent avoir fait quelque chose de mal.

Nos observations indiquent que les escrocs ne se contentent pas de diversifier leurs approches pour obtenir davantage de réponses, par exemple en faisant appel à leurs relations amoureuses, en demandant des informations d'identification et en demandant aux victimes de passer à des plateformes de chat privées, mais qu'ils utilisent également plusieurs techniques pour amener les victimes à surmonter leurs réticences à envoyer plus d'argent aux escrocs. Par exemple, les escrocs persuadent subtilement les victimes de se considérer comme ayant plus de pouvoir dans l'interaction qu'elles n'en ont.

Bloquer les escrocs

Il existe des méthodes qui pourraient aider les utilisateurs à se défendre contre les escroqueries amoureuses en ligne.

Dans des résultats expérimentaux, mes collègues et moi-même suggérons que les applications en ligne, en particulier les applications de rencontre, mettent en place des messages d'avertissement. Par exemple, l'application d'algorithmes linguistiques pour identifier des mots-clés tels que "argent", "MoneyGram" et "banque" dans les conversations permettrait d'alerter les victimes potentielles de l'escroquerie et de dissuader les escrocs de poursuivre leur action.

En outre, les applications peuvent utiliser des outils pour détecter les photos de profil contrefaites et d'autres types de fraude à l'image. En se concentrant sur l'identification de l'utilisation de fausses photos de profil par les escrocs, cet algorithme avancé pourrait empêcher les escrocs d'établir de faux profils et d'entamer des conversations dès le départ.

Comment se protéger

Les utilisateurs d'applications de rencontres en ligne peuvent prendre des précautions lorsqu'ils parlent à des inconnus. Ils doivent respecter cinq règles pour éviter les escrocs :

Éviter de partager des informations financières avec des inconnus ou de leur envoyer de l'argent.

Ne pas envoyer de photos privées à des inconnus.

Faire attention à l'orthographe et à la grammaire, car les escrocs prétendent souvent résider dans des pays anglophones alors qu'ils opèrent en réalité dans des pays non occidentaux.

Effectuez des recherches inversées d'images et de noms.

Confiez-vous à votre famille et à vos amis si vous avez des doutes.

Un dernier conseil à l'intention de ceux qui ont été victimes d'escroqueries amoureuses en ligne : Ne vous blâmez pas.

Prenez le courage de vous libérer de l'escroquerie et cherchez du soutien. Demandez de l'aide à vos proches, à des organisations tierces dignes de confiance et aux forces de l'ordre. Ce réseau de soutien est essentiel pour vous aider à redémarrer votre vie et à aller de l'avant.

Cet article a été initialement publié sur The Conversation, retrouvez l'original ici