Quoi ? Charlène et Albert ont été arrêtés ? S’ils n’étaient pas très souriants, on pourrait vraiment se poser la question en voyant cette photo des souverains monégasques les mains sur la tête. Non, en fait, ils performent en duo, une petite « Macarena » avant de remettre un trophée. Une chorégraphie qui devrait permettre à Charlène de marquer les esprits, et on dirait qu’elle en a bien besoin : il y a quelques jours, elle aété confondue avec l’organisatrice des Masters de Tennis locaux. Au moment de recevoir sa coupe, le joueur russe Andrey Ruben remercie « Monseigneur et la Princesse » puis en se tournant vers Charlène, regard appuyé : « Merci aussi à Mélanie ». La vraie Mélanie (-Antoinette de Massy) est brune aux cheveux longs, et fait au moins deux têtes de moins que la Princesse…

Adriana Karembeu batifole avec un ancien rappeur, Stomy Bugsy. Quelques mois après l’annonce de son divorce, le doute n’est pas permis devant les photos éditées par Closer : le mannequin de 51 ans rit à gorge déployée et se laisse galocher comme une ado. Dans un resto libanais pour dîner en tête à tête, le couple fait ses premiers selfies et passe apparemment de longues minutes sur le trottoir, retardant le moment de se quitter. Stomy Bugsy, qui chantait « Mon papa à moi est un gangster » dans les années 90, n’a pas pris une ride, portant impeccablement imper et souliers vernis. Si ça dure, cet item sera l’un des couples les plus sexy de Paris.

Kim Kardashian a pris rendez-vous avec la chatte de Karl Lagerfeld. Les clichés sont postés par l’influenceuse elle-même depuis Paris, dans le bureau même du créateur. Il s’agissait d’un rendez-vous privilégié pour trouver l’inspiration : le Met Gala est un hommage cette année au dernier maitre de la maison Chanel et Kim Kardashian, un temps boudée par l’organisatrice Anna Wintour n’aimerait pas commettre d’impair

David Beckham est complètement toqué. Au sens presque littéral du terme, puisque le joueur de football s'est courageusement confié dans une série Netflix qui lui est consacrée : il souffre de nombreux troubles obsessionnels compulsifs. Il reste éveillé le soir, par exemple, pour récurer la cuisine, quand tout le monde s’est endormi. Il nettoie jusqu’au bougies et aligne tout au cordeau. On apprend aussi au passage, de la bouche de sa femme Victoria que la famille a trois frigidaires. L’un pour la nourriture, un autre pour la salade (pas de la nourriture ?) et un troisième pour les boissons. Si les canettes n’y sont pas rangées symétriquement et par nombre pair, c’est la cata ! David n’hésitera pas à jeter l’intruse.

Allez oust ! Du balai. Après 20 ans de loyaux et très intimes services auprès de sa Majesté, l’habilleuse et principale confidente d’Elisabeth II est boutée hors du domaine de Windsor où la couronne la logeait gracieusement jusqu’ici. Le roi Charles a fait changer les serrures, et couper son téléphone professionnel, c’est à peine s’il lui a consenti une décoration au rabais. Il faut dire qu’elle avait une réputation mi-figue, mi-raisin : loyal to the Queen, oui, mais un peu caractérielle et protectrice. On murmure que c’est elle que visait Harry quand, tel un chevalier blanc, il a laissé entendre qu’il devait s’assurer que sa grand-mère était entourée des bonnes personnes.

Chris Martin, Bruce Springsteen et même le premier ministre britannique, Rishi Sunack sont fans d’OMAD. Et non, ce n’est pas une nouvelle star de la chanson, mais le nouveau régime draconien. One Meal A Day, un seul repas par jour, c’est la version ultime du jeune intermittent. Selon ses aficionados, cela permettrait même de booster la mémoire, la productivité. Ouais et changer le plomb en or aussi surement.

Karine Ferri était bien enceinte et l’accouchement est imminent. L'événement avait été susurré par nos hebdos People il y a plusieurs mois, mais rien (ni personne) n’était venu confirmer l’info. En regardant la Une de Voici, c’est fait ! La présentatrice est paparazzée à la sortie d’un hôpital parisien avec son mari, son gros ventre affleurant sous un top de grossesse rose pastel. Le mag nous indique que tout va bien, et que l’enfant arrivera en mai.

Le programme LOL qui rit sort en prend pour son grade et la charge principale vient de Blanche Gardin. « Ça me gêne de toucher une somme affolante pour 8H de travail » qui plus est diffusée sur une plateforme « qui ne paie pas ses impôts en France et utilise la main d'œuvre des camps de concentration Ouïgour. » Bing. C’est avec ce message que l’humoriste a indiqué qu’elle refusait de participer à la saison 4. La plateforme, c’est Amazon, et la somme affolante, 200.000 euros. Le volet caritatif est aussi égratigné : « Il se trouve que je serais assez gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément malaux cul) d’être (ainsi) payée quand l’association de mon choix, elle, ne toucherait que 50.000 euros, et encore, si je gagne » . Oui, on peut lui dire qu’elle aurait aussi pu choisir de jouer et de donner l’intégralité de son cachet, mais il faut dire aussi qu’elle fait des émules. Dans son sillage, Closer pense savoir que Marion Cotillard et Camille Cottin ont, elles aussi, refusé d’en être pour les mêmes raisons. Et enfin, Jean Dujardin a démenti, aussi, sa présence au casting.

Tom Cruise s’incruste dans une représentation du Roi Lion et fait un carton. Méga touffe sur la tête, l’acteur le plus bankable d’Hollywood s’est glissé dans la peau du phacochère Pumba sur une idée du présentateur star de télé James Condren. C’était l’une des nombreuses surprises du dernier épisode de son Late Late Show où même Joe Biden avait accepté de lui adresser une dédicace filmée.

EDF se paye la tête de Maître Gims. Le fournisseur d’électricité a surfé, avec humour, sur la sortie complotiste du chanteur lors d’une campagne de pub, en s’auto-proclamant « fournisseur officiel des pharaons ». Le rappeur qui a sans doute les fils qui se touchent avait assuré récemment que les égyptiens avaient l'électricité, que le sommet en or des pyramides étaient des antennes conductrices et que « les historiens le savent ». Flippant.

Les stars aussi se font embobiner, Kev Adams en chef. L’humoriste est mis en cause pour avoir fait la promo d’un vaste projet fumeux dans lequel près de 770 investisseurs ont été lestés d’1,5 million d’euros au total. L’idée paraissait simple et lui a sans doute été très bien vendue par une connaissance de longue date : récolter de l’argent pour produire un film d’animation en vendant des NFT, ces œuvres d’art numérique, dont la valeur était supposée exploser après la sortie du long métrage. Problème : rien n’a commencé et l’instigateur du projet s’est fait la malle à Dubaï. Gérard Darmon, Maître Gims (encore lui) ou Camille Lellouche, annoncés au casting, feraient également partie de la team dindons de la farce.

L’Eden Roc a fait le plein de célébrités quelques jours avant le festival de Cannes. Lionel Ritchie y amarié sa plus jeune fille, Sofia, avec le fils du PDG du groupe Universal. Au programme robe Chanel, fruits de mer et feux d’artifice, le tout agrémenté d’une guest list en or massif : Nicole Ritchie, Cameron Diaz ou encore Paris Hilton et son mari Carter Reum. L’héritière de la chaîne hôtelière a été fidèle à sa tête de bois : alors que la consigne vestimentaire était très claire : tenue noire obligatoire, elle a sorti sa plus belle robe boule à facettes, et ses lunettes de soleil blanches. La vilaine.

Public voit Mat Pokora en pleine crise, mais ne nous explique pas vraiment pourquoi. L’occasion toute simple de revenir sur son programme de l’été : la tournée d’un méga show avec des musiciens, des danseurs, des feux d’artifice, des écrans… Son carnet de bal est booké jusqu’à Noël prochain. Alors oui, c’est sans doute stressant, mais la forme est là (pour preuve un cliché très avantageux que le chanteur à fait passer, montrant ses tablettes de chocolat), sa femme aussi, alors où est le problème ?

Et pour finir avec ma religieuse au café, Bruce Willis et Demi Moore sont grand-parents pour la première fois, leur fille aînée, Rumer a accouché à domicile d’une petite fille, Louetta Isley. Leonardo DiCaprio a passé tout le festival de Coachella collé-serré à une vieille, la mannequin russe Irina Shayk, 38 ans. Pierre Palmade a été transféré à sa demande au CHU de Bordeaux, sa ville natale. Harrison Ford et Calista Flockhart fêtent les 20 ans de leur relation. Le dîner idéal : Barack Obama, Steven Spielberg et Bruce Springsteen ont été vus aur resto ensemble à Barcelone, après un concert.