Albert de Monaco se fracasse le menton; Mariah Carey se dégivre au séchoir; Kourtney retantise Kim Kardashian, René-Charles remérise Céline Dion; Emmanuel Macron Tom Cruisise à Deauville; Brad Pitt &Ines fêtent leur 1 an d’amour, Philippe Bouvard ses 70

Une des hebdos People

Mais aussi : Harry Styles se fait une Britney Spears; Kev Addams trouve enfin chaussure à son pied; Dany Boon et Laurence Arné tentent le célicouple et Neymar trompe une 92ème fois de trop

Le Prince Albert s’est cassé la margoulette en jouant avec Gabriella, résultat : 3 points de suture et un bon gros bleu qui dépasse du pansement. Le souverain monégasque est apparu avec sa blessure en début de semaine mais n’a pas annulé ses obligations, malgré un teint couleur bétadine. Sur quoi est-il tombé ? Un Légo ? un Kapla ? Mystère

Kourtney Kardashian a accouché d’un garçon ! Premier bébé avec le tatoué Travis Barker, 4ème pour chacun d’eux. Et à la place des félicitations d’usage, le papa, batteur dans un groupe de rock, a essuyé de nombreuses critiques quand il s’est filmé en train de s’entrainer, en salle de travail au rythme du cœur de son fils. Il faut imaginer une femme entre deux contractions et un zozo assis à côté qui tapote frénétiquement sur une batterie portable et qui en est fier comme un bar-tab’ de la rue de Clichy… « Je l’aurais maudit à la place de Kourtney », « la patience de cette femme est légendaire » ou encore « les célébrités sont si bizarres », les commentaires des internautes sus la vidéo ont fusé. N’en reste pas moins que Rocky 13, c’est le prénom (parce pourquoi pas) a pointé le bout de son nez et que toute la famille K est ravie.

Céline Dion remet la main sur son fils ainé. Selon les « informations exclusives » de Closer, René Charles a quitté sa petite amie et accepté de soigner son addiction aux jeux. A 23 ans, il a passé ses deux dernières années à dilapider ses millions dans la ville du pêché, acoquiné à une petite héritière de casino. Le flirt fini, il est revenu s’installer chez Môman dans le « manoir Dion » à Vegas. Sa mère est aux anges ! Et pour prouver qu’il est bien décidé à remonter la pente, il a même accepté de travailler à ses côtés en tant que producteur.

À Lire Aussi

Thimothée Chalamet & Kylie Jenner se Bey-langoulent; Charlène de Monaco clignote aux côtés d’Albert; Rihanna baptise son fils Emeute-Rose, Virginie Efira le sien Hiro; Pamela Anderson s’embourgeoise, Lourdes Leon s’apoilise; Paris Jackson boude ses frères

Kev Adams enfin en couple ! Après des mois d’apitoiement « j’ai du mal à me caser », «je suis dans une période un peu floue» et à se trouver moche, le comique a fini par sortir la tête de l’eau (ou du seau ou du trou, au choix). C’est la une de Public. La belle s’appelle Cassandra Cano, a 20 ans et fait des vidéos humoristiques sur TikTok. Ensemble, ils ont été paparazzé cette semaine au Jardin d’acclimatation (sorte de fête foraine permanente où le moindre manège coûte une hypothèque) à Paris. On aperçoit donc Kev Adams avec une petite carabine à plomb et les tourtereaux manger un crêpe, tout en gardant le casque de scooter sous le coude. Un peu le cliché d’adulescent mais ça avait l’air sympa.

Pour Dany Boon et Clémence Arné, en revanche, ça sent le sapin. Enfin, pour Public en tout cas, qui les annoncent séparés en Une, puis qui dévoile que le couple d’acteurs ne vit pas ensemble au quotidien. Une révélation que le « Ch’ti » a fait lui-même aux journalistes atypiques du Papotin sans expliquer pourquoi. A voir Emmanuel-Philibert de Savoie et Clotilde Coureau, cette tendance du « célicouple » serait-il le sérum de longévité tant attendu ?

On dine ensemble ? Chez les People, une telle invitation anodine comme celle-là peut provoquer une émeute. Bradley Cooper à reçu quelques potos chez lui à New-York : Taylor Swift, Ryan Reynolds, Blake Lively et Hugh Jackman ont sonné à la porte. Du coup, des dizaines de badauds sont restés scotchés à la porte de l’immeuble une bonne partie de la soirée. Pâtes bolo ou carbo ?

À Lire Aussi

Charlène de Monaco se raccroche au sport, Laeticia Hallyday au bras d’un (nouveau) jeunot; Cher ressort son toy boy, Camilla échappe à la piqûre à Bordeaux; Charlotte Gainsbourg demande Yvan en mariage, Hugh Jackman divorce

Matt Pokora et Tony Parker ont fait le show, à Lyon, lors d’un match organisé à l’invitation d’une radio locale. Proches dans la vie, les deux amis avaient organisé se sont prêtés au jeu de la compétition amicale, chacun à la tête d’une équipe. L’équipe du champion de basket a évidemment gagné le match, mais le chanteur s’et rattrapé en montrant l’étendue de ses talents en improvisant un concert en suivant.

Promenade romantique pour Brigitte et Emmanuel Macron et c’est désormais un rituel pour le couple présidentiel : la Toussaint, direction la Normandie, sa mer kaki d’oie, son soleil pâle et son littoral façon Neuilly-sur-Seine. Pas de garde du corps sur la photo, juste Brigitte marchant sur les planches de Deauville, le cheveu fougueux dansant dans le vent, emmitouflée, au bras de son mari, en casquette/basquets, jean moulax et blouson de cuir. Tom Cruise a trouvé son maitre.

Gwyneth Paltrow a posté sa liste au Père Noël comme chaque année. Et comme chaque année, c’est du grand n’importe quoi. Vous auriez envie, vous, d’’un cours de Gong a 200 euros, d’un service à fondue doré à 800 ou d’un sex toy en or à 15 000 ? On en arrive à se demander quand l’ancienne actrice devenue loufuck gourou mettra sa menace de quitter la vie publique à exécution.

Neymar abuse, la presse brésilienne tient les comptes : 92 tromperies en 3 ans, soit une tous les 4 jours à peu près et ce quasiment toujours sans se cacher ou mal. C’est ce qu’a encaissé la régulière du richissime footballeur, le mannequin Bruna Biancardi. Trois semaines après la naissance de leur premier bébé, il semblerait que la belle ait eu sa dose et aurait décidé de définitivement rompre ses fiançailles. Jusqu’à la prochaine fois ?

À Lire Aussi

Sophie Marceau déprime, Britney Spears délire; Brigitte Macron royal-cancane, Stéphane Plaza se Pierre-Palmadise; Céline Dion ne supporte plus sa famille, Kourtney Kardashian saoule ses sœurs; Clara Luciani accouche, Rihanna strassise ses enfants

Jared Leto escalade l’Empire State building pour faire sa promo. L’acteur de 54 ans, grimpeur complusif s’est lance dans l’ascencion des derniers étages de la tour new-yorkaise à mains nues, mais encordé. Il lui a fallu 20 minutes seulement pour se retrouver à plus de 397 mètres de hauteur. Le tout pour donner le coup d’envoi d’une tournée avec son groupe somme toute assez confidentiel. « C’était beaucoup plus dur que je ne le pensais. » Tu m’étonnes.

Brad Pitt et Ines Ramon vont bientôt fêté leur 1 an et selon le Daily Mail, leur relation est intense. « Ils passent tout leur temps libre ensemble ». L’acteur et la suissesse ont été vus à Los Angeles lors d’une soirée de Gala cette semaine, « très amoureux » et rigolant avec les invités. Ombre au tableau, ou sagesse d’habitués, le couple est très discret : il ne s’est pas arrêté pour les photographes et au-delà, l’ex d’Angelina Jolie n’est apparemment pas pressé de présenter sa nouvelle girlfriend à ses 6 enfants.

Tori Spelling, la Dona de Berverly Hills a retrouvé l’amour avec un sosie de son ex. A peine quelques semaines après la séparation de corps – la séparation des esprits avait été consommée il y a des années à en croire nos hebdos, l’actrice a été photographiée embrassant un publiciste de 55 ans. Même gabarit, même barbe, même lunettes, c’est confondant. Elle peut entrer dans le club de Vincent Cassel et Kanye West.

Mariah Carrey se décongèle pour Noël. Avide de lancer la saison des fêtes (et de déclencher sa cash machine – son tube « All I want for Christmas » qui lui rapporte une colossale rente annuelle), la Reine des rennes a publié un clip dans lequel on la voit habillée en Mère Noël, prise dans un énorme glaçon, au frigo depuis l’année dernière, lentement réchauffé à l’aide de sèche-cheveux par des personnages d’Halloween.

À Lire Aussi

Florence Foresti &Calogero se recasent, Meghan Markle appuie sur pause (conjugale); Will Smith divorce dans la fureur; Cristiano Ronaldo risque 99 coups de fouet pour adultère; Rocco belle-mérise Madonna; Gabriella de Monaco se charlotte-de-gallise

Pendant ce temps sur la planète royale, l’héritière du trône d’Espagne, Leonor a fêté ses 18 ans et prêté serment devant le parlement ; la Reine Camilla d’Angleterre donne un bib à un éléphant au Kenya. Harry et Meghan disent ne pas avoir été invités au 75 ans de Charles, Buckingham dit que si et malgré tout, ils envisageraient d’acquérir un pied à terre au UK, pour palier la solitude du Prince, devenu complètement « dépendant de sa femme socialement » selon Closer.

Et pour finir avant d’aller aux champignons : Philippe Bouvard fête ses 70 ans de mariage. Le nouveau produit phare de la marque de lingerie de Kim Kardashian est un soutien gorge avec tétons qui pointent intégrés « pour faire comme s’il faisait toujours froid ». Bruce Willis ne reconnait plus Demi Moore, sa femme pendant 13 ans, en raison de sa maladie dégénérative. L’enterrement de Matthew Perry s’est déroulé en Californie dans l’intimité, non loin des studios qui ont abrité le tournage de « Friends ». North West, 9 ans a gagné 20.000 dollars pour doubler un chien dans le dessin animé Pat’Patrouilles. Harry Styles qui vit en ce moment dans un hôtel de Londres s’est intégralement rasé la tête. Cyril Hanouna empêche qu’on l’approche à moins de 3 ou 4 mètres, son service d’ordre a reçu des consignes strictes. Patrick Demsey, le docteur Mamour de Grey’s Anatomy a été élu l’homme le plus sexy de l’année par le magazine People. Et vous, vous auriez voté pour qui ?

À Lire Aussi

Charlène de Monaco rugbyse, Stéphanie balise; Céline Dion retrouve le moral, Madonna le perd; Taylor Swift devient milliardaire, Stéphane Plaza veut sauver ses millions; Fabien Galthié se pubi-aère; Laura Smet attend son 2nd, Meryl Strip son divorce