Albert de Monaco cire Charlène, le fils de Stéphanie révèle des secrets de famille; Jean Dujardin et Nathalie Pechalat placoulent à Maurice, Sophie Davant dormiche au Sénégal; Public envoie Vanessa Paradis à l’hosto; Adriana Karembeu bivorce

Unes des magazines People

Jean Dujardin fête Noël sur le sable à l’ile Maurice. Tel un crooner, le sourcil en perpétuel accent circonflexe, l’acteur rayonne en maillot de bain, les pieds dans l’eau, placoule - roucoule sur la page, comme un bien heureux. Voici dévoile l’album photo des vacances, avec Nathalie Pechalat et leurs deux filles, de 7 et 2 ans. Et d’ailleurs, à y bien regarder, s’il n’était pas le comparse de George Clooney, à les voir au Club Med, on pourrait presque parler de Monsieur et Madame Tout le Monde, qui se font un petit bécot du bout des lèvres avant de se retrouver au self pour le dej.

Sophie Davant prend l’air au Sénégal. Presque un copié-collé de bonheur au soleil, en Une pour Closer : le couple est un peu plus avancé en âge, mais tout aussi glamour : William Leymergie et Sophie Davant, ont eux choisi le Senegal pour célébrer l’avènement du Divin Enfant. Exactement comme Jean Dujardin, Sophie Davant à tout ce qu’il faut où il faut, du coup, elle n’hésite pas à faire un peu de seins nus, comme dans les années 90 - d’ailleurs ils semblent avoir la même tenue qu’à l’époque… Attentionnés l’un et l’autre et l’un pour l’autre, quand ce n’est pas le présentateur qui réajuste une petite bretelle de soutien-gorge, c’est l’animatrice qui fait une caresse avant d’aller se baigner. Il faut bien reconnaitre que les vacances au soleil ont tout l’air d’être particulièrement bénéfiques, au teint et à l’amour. Let the Sun shine in !

Carton rouge pour Public qui envoie Vanessa Paradis à l’hôpital pour ses 50 ans. C’est un scoop, c’est en Une… Attention, la voilà, roulement de tambour, la dernière info importante de 2022… Vanessa Paradis s’est fait refaire les dents ? Elle a fait une indigestion de glace au chocolat ? Elle est enceinte ? Non. Elle est allée rendre visite à son beau-père, le père de Samuel Benchetrit, bientôt 100 ans. Alors, certes, ce n’est jamais une partie de plaisir, d’autant qu’il faut remettre le masque, mais quand même, le titre « son anniversaire tourne au fiasco » est un peu (beaucoup) capillotracté.

À Lire Aussi

Charlène de Monaco s’éclate en solo à Paris, Laeticia Hallyday s’y dé-Jalil-ise; Maïwenn pourrit l’ambiance, Johnny Depp, sur pied; Christophe Dechavanne s’hypo-découple, Marc Lavoine se slow-recouple; quand Dion est boss, appelez la Chiéline

En fait, Emily Ratajkowski profite de la vie. Après des flirts avec Pete Davidson, l’ex de Kim Kardashian, et Brad Pitt, la mannequin a encore été photographiée bouche cousue à un bel Apollon. Cette fois, il s’agit d’un photographe de 35 ans et il faut bien lui reconnaitre qu’elle est tout à fait raccord avec son projet : depuis son divorce, il y a quelques semaines, elle a prévu de profiter de « toute personne hot et interessante » et elle s’est dotée d’un moyen radical quand on a sa plastique : l’appli de rencontre. « « J’ai reçu un nombre de messages dingue, et même des propositions de femmes, c’est assez excitant ! ». Attention, 2023, voilà EmRata !

Adriana Karembeu divorce pour la deuxième fois. Une décennie de mariage avec son bel homme d’affaire et c’est la clé sous la porte. L’ancien mannequin donne l’info elle-même, remplie de compassion et de sérénité quant à la séparation. « Douze années magnifiques passées ensemble. Je n’ai jamais autant ri qu’à tes cotés. Aujourd’hui nos routes se séparent. » Heureusement, on peut compter sur Voici pour avancer une explication : en plus du fait, que l’ex de Christian Karembeu dormait avec sa fille de 4 ans, depuis sa naissance, il semblerait que la vie au Maroc ne lui plaisait plus. Monaco lui manquait trop et c’est là-bas qu’elle va pouvoir s’installer à plein temps. A 51 ans, elle qui se plaint de « choisir toujours de hommes indomptables » peut-être espère-t’elle sans doute y trouver un modèle plus docile ?

Jennifer Lopez élue « Célébrité la plus détestable » sur TikTok. S’en suit donc une liste non exhaustive de ses caprices. On connaissait l’obligation de re-décorer sa loge en blanc intégral. On sait moins qu’elle peut vous faire renvoyer si vous la regarder dans les yeux ou qu’elle a des oursins dans les poches quand il s’agit de laisser un pourboire. On ne sait que choisir parmi tous ces jolis contes de Noël : pour Closer, le meilleur, c’est l’engueulade dans un magasin de chaussures, quand une vendeuse s’est vu insulter parce qu’elle n’avait pas la pointure des enfants. Et pour Public, c’est l’anecdote d’une pauvre esthéticienne obligée de faire une pédicure la tête en bas, car Madame, bien calée dans son lit aurait refusé de se retourner sur le dos.

À Lire Aussi

Isabelle Adjani veut se renouveler les cellules, Sophie Davant astique celle de William Leymergie; Marion Cotillard et Guillaume Canet se disputent les enfants, Cyril Hanouna et Jamel Debbouze, tout court; Kim Kardashian se fait jet-larguer au fast food

Louis Ducruet bientôt Papa : Gala est passé voir le fils de Stéphanie de Monaco et sa femme pour parler de leur enfant à naitre. Ils connaissent déjà le sexe ? Oui, car ils ont importé une mode très répandue chez les influenceurs et les stars des réseaux aux Etats-unis : le « gender reveal ». Le secret du sexe de l’enfant est transmis directement de l’échographie à une personne de confiance, puis révélé lors d’une fête, aux invités comme aux parents. Une petite fille donc, naitra au printemps et la famille sait déjà comment se fera appeler grand-mère Stéphanie : Mamoune. « Moi je suis classique, j’appelle mes grands-parents, Mémé et Pépé » a révélé le futur Papa. C’est sûr, Grand-Maman, ça faisait trop punk.

Et pour elle, ce sera Demami : Demi Moore aussi va devenir grand-mère en 2023. Et pour le révéler au public, l’actrice a posté une photo d’elle, son chihuahua dans les bras, qui assistait à la première écho. Les trois filles qu’elle a eu avec Bruce Willis sont présentes sur le cliché : l’ainée, donc, allongée sur la table, le ventre à l’air et ses deux soeurs, Scout Larue et Tallulah, profitent également du spectacle. Il y a bien un Papa dans le tableau, (de nos jours, hein ?) : il s’agit du musicien Derek Richard Thomas et il a du bien apprécier d’être (déjà) éclipsé de la photo de famille. Pour sa part, Demami se montre « impatiente d’accueillir ce bébé dans notre monde », apparement ravie de rentrer dans son « ère de grand-mère sexy, excentrique et déséquilibrée. » Demami Toc Toc ?

À Lire Aussi

Guillaume Canet& Marion Cotillard sourient, Stéphane Plaza larmoie; Claudette Dion balance sur la ménopause de Céline, Public sur la retraite de Sophie Marceau; Heidi Klum s’habille en ver de terre, Rihanna couleur crotte; Elisabeth Borne choisit un gland

Les souliers de Charlène de Monaco vont briller toute l’année, tant son mari les lui cire ! Albert de Monaco s’est dit « très fière de sa femme « dans une interview au magazine américain People. "Comme vous pouvez le constater par vous-même, elle a été active dans un grand nombre d'événements différents. Charlène s'engage davantage dans la vie publique et s'occupe des choses qui la passionnent. » "Elle aime vraiment qu’on fasse des choses ensemble et avec les enfants, donc cette année se termine sur une note très, très bonne. Nous sommes vraiment ravis de la façon dont les choses se passent. » Et pour finir, il y a même les trémolos dans la voix, rapportés par le journaliste au moment d’évoquer l’annus horribilis qu’elle vient de traverser : "Comme vous le savez, l'année dernière a été très difficile pour elle et le début de cette année aussi. Elle a vraiment retourné la situation d'une manière incroyable. » Voilà. Là, quand même, il devrait il y avoir le quota pour 2023.

Michel Fugain, 80 ans, rejoint le gang des tontons flingueurs. Comme Eddy Mitchell et Michel Polnareff, le chanteur n’hésite plus à libérer son fiel au cours des interviews. Après Benjamin Biolay le mois dernier, c’est au tour de Julien Doré de prendre une balle perdue. Sa musique ne « l’émeut pas plus que le rap. Ca manque d’émotion. » En guise de réponse le chanteur de « Paris-Seychelle » a gardé son sens de l’humour. Il a posté une petite vidéo où l’on voit son ainé se prendre un gros gadin sur scène, au son de « fais comme l’oiseau ». Viral !

À Lire Aussi

Emmanuel & Brigitte Macron (très) tactiles à Deauville; Céline Dion : un livre révèle le côté (très) obscur de son défunt marygmalion; Charlène de Monaco se belle-mémérise, Joy Hallyday se pétassise, Cher se madonnise, Loana se repaupérise

La soeur de Kate Moss fait du nu et embarrasse la famille. Charlotte Moss, surnommée Lottie aimerait bien gagner en notoriété apparemment : la semaine dernière, elle avait essayé de nous faire croire qu’elle s’était réveillée avec un tatouage sous l’oeil, dont elle n’avait aucun souvenir, avec cette légende sous son auto-dénonciation : « ne buvez pas les enfants ! » . Et bien, aujourd’hui, elle tente le registre « personne ne m’aime ». Son illustre soeur ne l’aurait jamais aidé quand elle a voulu devenir mannequin à son tour, et maintenant, elle aurait même honte d’apparaitre auprès de sa cadette de 24 ans. La décision de Mademoiselle de se faire refaire les seins et la bouche pour percer dans l’érotisme aurait joué…

Et pour finir, quelques paquets étaient restés au pied du sapin : celui qui renfermait Heidi Klum notamment : la top allemande toujours prem’s à la déconnade s’est postée, enroulée dans du papier cadeau avec cette légende « j’emballe le cadeau de mon mari ». Kylian Mbappé, généreux et discret, reverse régulièrement ses primes astronomiques à des associations caritatives et personne ne le sait. Philippine Leroy-Beaulieu, la sexy quinqua française de Emily in Paris s’entendrait à couteaux tirés avec l’héroïne du show, Lily Collins. Shiloh Jolie-Pitt, fille d’Angelina et Brad a la boule à zéro et elle est le sosie de son père. Barack Obama a cité deux films français dans son palmarès 2022, « Petite Maman » et « l’Evénement ». Pour Noël, Victoria Beckham a posé avec un sweat-shirt « All I want for Christmas is David Beckham », assise sur les genoux de l’intéressé, Paris Hilton et son mari, Reum Carter, eux ont choisi de revêtir leur pyjamas en pilou-pilou assortis… aux Bahamas, par 35 degrés

À Lire Aussi

Charlène de Monaco marâtrise les ainés d’Albert; Va y avoir du sport : Brad Pitt & Gisèle Bündchen se recasent; Loana prend enfin ses cachets, Britney Spears non; Adele humidifie sa gorge, Kate Moss son gosier; Céline Dion avoue avoir emPépéouté ses fans