Albert & Charlène de Monaco se miconcilient autour d’un gros lapin; Al Pacino fait une madonnite aiguë; Laeticia Hallyday se prend un double râteau, Kim Kardashian pour une allumette; Rihanna se sent chèvre; Carla Bruni se fait vieille-chaussettisée

Unes des Hebdos People

Des fleurs, des lapins de Pâques, une arrestation, des mises au point : cette semaine, les cloches ont sonné chez les People.



Charlène et Albert de Monaco ensemble sur une nouvelle photo officielle, ça ressemble à une moitié de réconciliation. Comme une cloche de Pâques, la Princesse est revenue de sa retraite et est apparue sur les réseaux en famille à côté d’un gros lapin en porcelaine qui semble veiller jalousement sur son trésor post-carême. La famille est réunie, donc, autour de Pâques, ok, mais la photo ne dit pas grand chose d’autre, voire creuse le soupçon de séparation. Le Prince, la Princesse et leurs enfants sont assis dans l’herbe devant la piscine du Palais : Albert a un genou en terre, un peu en retrait et sur la retenue, sa femme, en robe fleurie, est assise sur des petits coussins, ses enfants tout près d’elle. Le tout dans un camaïeu de blanc/beige. Bucolique, un peu mélancolique, pour Closer, c’est quand même la joie tandis que pour Public, c’est la cata. Titrant « Gros malaise à Pâques », l’hebdo évoque une séance imposée, les sourires en forme de grimace et fait même appel à une experte en gestuelle pour avaliser la distance entre les époux.



Cyril Lignac, baba, s’organise pour accueillir son premier bébé d’ici quelques semaines. Son agenda a été allégé cet été, et sa nouvelle maison à Saint-Tropez est déjà en travaux. « Il ne veut rien manquer des premiers mois », dit une source à Voici. On apprend aussi que le futur papa est déjà gaga, voire un poil trop impliqué allant jusqu’à donner des conseils nutritionnels à la future maman, comme s’il avait fait ça (attendre un enfant) toute sa vie. Heureusement, sa compagne, déjà mère de trois enfants n’a pas l’air de trop lui en vouloir et apparait tout sourire aux côtés du cuistot, lors de l’inauguration (très réussie nous dit-on) de sa première boutique hors de Paris.



Enceinte aussi, Rihanna affronte une fin de grossesse mouvementée : en début de semaine, son compagnon est soupçonné d’infidélité, et à la fin, il se fait carrément cueillir à l’aéroport par la police. De quoi devenir chèvre ! Libéré sous caution pour la modique somme d’un demi-million de dollars, il était entendu dans une affaire de fusillade qui a eu lieu en Novembre dernier. La victime, apparement un connaissance du rappeur, a indiqué qu’Asap Rocky s’était approché de lui avec une arme de poing, avait tiré 3 ou 4 fois puis avait pris la fuite. Ca fait beaucoup ! La diva se console sûrement en boulottant non pas des fraises, pff, si commun, mais des mandarines trempées dans du sel, parce c’est comme ça qu’on mange les fruits à la Barbade, rincés à l’eau de mer… Beurk.



Et re-beurk : Al Pacino a une nouvelle petite amie qui explose tous les records : Noor Alfallah a… 53 ans de moins que lui ! Plus fort que Madonna et ses 36 ans d'écart avec son toy-boy ! La petite a 28 ans, le vieux monsieur 81 et l’histoire dure depuis le premier confinement. Les proches ne sont pas ravis, (sans blague !) d’autant plus que la Miss est abonnée au club Ehpad. Elle a déjà fricoté avec Mick Jagger, 78 ans, un milliardaire de 60 ans, et elle a même été vu un peu trop près de Clint Eastwood, 91 ans. Mais là, elle a assuré que l’acteur était simplement un ami, faut pas pousser. L’argent ne serait même pas le mobile, d’abord parce que « le Parrain » a la réputation d’avoir de gros oursins dans les poches et aussi parce que Noor serait la riche héritière d’une famille américano-koweitienne portée sur la jet-set, le showbiz… et la gériatrie, donc.



Amber Heard et Johnny Depp continue leur grand déballage de Printemps, en direct du tribunal. Qu’avons-nous appris cette semaine, lors du procès en diffamation réciproque intégralement retransmis à la télé ? Johnny Depp a pris la parole pendant près de trois heures pour exposer sa version des faits. Il est revenu sur les tous premiers instants de sa relation, et en calculant sur nos petits doigts boudinés, surprise ! Il était encore avec Vanessa Paradis quand il a embrassé la plaignante : quelques bisous fougueux ont été échangés dès leur première rencontre, en 2009 - la française et le Pirate des Caraïbes divorceront trois ans plus tard. Ensuite il a indiqué que sa propre mère battait son père (autant que lui et ses soeurs, d’ailleurs) et qu’il était sans doute rester dans cette relation violente par atavisme. Et enfin, il n’a rien caché de sa consommation de drogues et d’alcool, notamment au moment d’écrire un affreux texto lu à haute voix, en cours d’audience, qui parlait de faire disparaitre le corps de la jeune femme. Re-re-beurk, oui ! Prochaine étape, la version d’Amber Heard…



A priori, la cause des Sussex est perdue. Quoiqu’il fasse à présent, ils seront jugés et montrés du doigt comme des ingrats mégalos et paranos. Harry et Meghan ont effectué une visite secrète à Windsor, avant l’ouverture des Invictus Games aux Pays Bas. Même les assistants royaux n’étaient pas au courant, et selon Point de Vue qui a le sens de la mise en scène, ce serait un car de fidèles en route pour la célébration du Jeudi Saint qui aurait éventé l’affaire en apercevant le couple, marchant à pied vers la demeure de Granny. « Ils narguent la couronne » dans Gala - qui par ailleurs choisit de ne même pas aborder la visite, « en pleine opération séduction » pour Closer, un coup de com’ pour Voici, les motivations de cette visite sont forcément intéressées, un simple programme « pour booster le buzz", un moyen de nourrir leur documentaire Netflix payé rubis sur l’ongle qui pour l’instant ne compterait que 20 minutes de tournage, et encore ! Et bien sûr, Meghan la parano n’acceptera jamais des caméras non-stop façon Kardashian. Dans un dossier de Public sur les patrons toxiques, on apprend qu’en plus d’être accusée en Angleterre d’avoir humilié et intimidé ses assistants, elle forçait ses employés à travailler pendant le confinement aux Etats-unis, leur demandant d’arriver une heure en avance pour se décontaminer, et les obligeait par contrat à ne pas croiser son regard, ou celui de son mari. Docteur Jekyll et Madame Hyde ?

Ilona Smet a dit « Oui » dans un décor bucolique. La petite fille de Johnny Hallyday a épousé son amour de toujours, et père de leur futur enfant, Kamran Ahmed. « Cérémonie simple et fraiche » pour Public, la réception a eu lieu dans le Luberon en petit comité. La cinquantaine d’invités a regardé le joli couple quitter la mairie dans un cabriolet rouge, le diner avait lieu dans une auberge, dans la montagne, et toute la famille était là : la Grand-mère, Sylvie Vartan, venue avec sa fille adoptive de Los Angeles; le père, David Hallyday et sa compagne; la mère, Estelle Lefébure et son dernier né, Giuliano 11 ans; la tante, Laura Smet et son mari Raphaël; la petite soeur Emma, qui avait été choisie comme témoin. Attendez… Il manque quelqu’un là, non ? Et Laetitia ? Laetitia ? Non, personne. Son faire-part n’a pas dû arriver à temps…



De toute façon, elle a d’autres chats à fouetter Laetitia Hallyday. Closer nous annonce un nouveau coup dur, et il est de taille : après sa crise de goutte, voilà que la vente de la maison mythique de Johnny à Marnes-la-Coquette a capoté, les candidats n’ayant pas obtenu le financement de leur projet. Mise en vente 10 millions d’euros contre les 15 que la veuve espérait, il va falloir peut-être encore rogner le prix, du coup, l’espoir d’effacer l’ardoise fiscale du défunt mari s’éloigne à nouveau et l’hebdo estime que la bâtisse sera d’autant plus difficile à vendre maintenant que tous les effets personnels de la famille ont été déménagés. Deux rateaux la même semaine, ça fait mal !

Dans les choux aussi, l’achat d’une nouvelle maison pour Jennifer Lopez et Ben Affleck. Là, c’est le propriétaire qui s’est finalement rétracté. Résultat, les deux acteurs continuent leurs recherches aux critères pharaoniques : les maisons qu’ils visitent comportent un minimum de 8 chambres et coûtent entre 29 et 151 millions.



Le petit monde de Louis Bertignac tourne essentiellement autour… de son nombril. Un long portrait est consacré à l’ex-guitariste de téléphone et il raisonne essentiellement en « moi je… moi je… », et avec une goujaterie particulière envers son ex, Carla Bruni. «Je n’ai jamais vraiment été amoureux d’elle. (…) Quand je fabrique son disque, l’eau a coulé sous les ponts, elle s’est améliorée en vieillissant. (…) Elle m’a fait écouter des maquettes que je trouvais franchement nulles. (…) Sans moi, elle aurait vendu 12 disques. » Ah, mais non, ne partez pas, il en reste un peu pour sa compagne actuelle : « Au début, ce n’était pas l’amour fou. C’est elle qui m’a choisi. Elle m’a aimé comme personne. » Voilà voilà. Même l’enfant qu’ils ont eu ensemble apparait comme un sujet annexe, un moyen de ne pas « gâcher cette histoire merveilleuse ». C’est Paris Match ou c’est moi ?



La photo ridicule de la semaine, une fois n’est pas coutume, revient à Kim Kardashian. L’influençeuse est sortie de chez elle, sans rire, dans un costume mi-allumette allumée, mi super-héros : collants rouges, jupe assortie et top à motif flammes. Son identité secrète est garantie par des lunettes XXL, façon gros masque de mouche, cerclées de fourrure noire. Le cliché à pouffer est publié dans Public et dans Closer.



Et le petit calva pour finir : Public aimerait que Karine Ferri soit enceinte. Pour la justice, Coline Berry a menti. La fille de Richard Berry a été condamné pour « accusations mensongères d’inceste » et devra verser au total 27.000 d’amende, frais de justice et dommages et intérêts; elle a décidé de faire appel. Pamela Anderson a triomphé lors de sa première dans la comédie musicale Chicago et récolté une standing ovation. Lors de leur première rencontre, Johnny Hallyday a pris Garou pour Bruce Willis. Le père biologique que Marilyn Monroe a été démasqué par une fine équipe française : Paris Match revient sur toute l’histoire et nous présente Charles Stanley Gifford, coureur et marié à une autre à la naissance du sex symbol. Closer a passé en revue la liste de naissance du deuxième enfant de Nabilla : du Hermès, du Fendi, de 60 à 2200 euros, un bavoir, des couverts en argent massif ou un cheval à bascule, vous trouverez bien une babiole à lui offrir.

