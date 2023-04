Accusés piscines et jardins paysagers, levez-vous. Une étude suédoise pointe leur impact grandissant sur les pénuries d’eau

Trop souvent, les groupes sociaux les plus riches se sentent autorisés à consommer des quantités d'eau insoutenables pour des besoins non fondamentaux tels que le jardinage ou les piscines.

Elisa Savelli est une praticienne expérimentée dans le secteur du développement international et son principal domaine d'expertise concerne la fourniture de services d'eau. Elle a participé à des recherches sur les services d'eau en faveur des pauvres et la mise en œuvre de politiques en Afrique de l'Est et a coordonné des interventions WASH en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Actuellement, elle étudie les politiques qui se croisent avec la production et la distribution du risque de sécheresse en combinant la sociohydrologie avec les écologies politiques de la terre et de l'eau.

Atlantico : Vous avez récemment publié une étude intitulée Urban water crisis driven by elites' unsustainable consumption. Les études scientifiques tendent à expliquer l'augmentation de la demande en eau par l'expansion des zones urbanisées, la croissance démographique et le changement climatique. Mais vous montrez qu'il existe une dimension socio-économique au problème. Quelle est son importance par rapport aux autres impacts ?

Elisa Savelli : Dans le passé, les scientifiques ont toujours pris en compte la consommation moyenne d'eau.

En ignorant les politiques et les inégalités qu'elles engendrent, ces scientifiques négligent certaines des causes profondes des crises de l'eau.

Toute zone géographique et climatique peut être caractérisée par des modèles socio-économiques similaires à ceux identifiés au Cap.

Trop souvent, les groupes sociaux les plus riches se sentent autorisés à consommer des quantités d'eau insoutenables pour des besoins non fondamentaux tels que le jardinage ou les piscines. Ces groupes privilégiés ont accès à des sources d'eau supplémentaires (comme des forages ou des puits) et les utilisent à titre privé, excluant ainsi le reste de la population de l'accès à ces sources d'eau. Ces comportements profitent exclusivement aux riches, au détriment de l'environnement et des populations les plus défavorisées.

À long terme, le comportement injuste et non durable de cette élite épuisera les sources d'eau communes, ce qui aggravera les sécheresses et rendra les crises de l'eau plus fréquentes.

Le problème est que les pratiques injustes et non durables de l'élite en matière d'eau sont le produit d'un système socio-économique qui doit changer si nous voulons nous rapprocher de la durabilité, voire l'atteindre. Pour remédier au comportement des élites et réduire les futures crises de l'eau, nous devons être prêts à changer ces systèmes socio-économiques et à les remplacer par d'autres qui ne tolèrent pas de tels modèles inégaux de consommation d'eau.

En tenant compte des inégalités socio-économiques dans l'étude de l'utilisation de l'eau en milieu urbain, notre étude a révélé que :

Alors qu'elle ne représente que 12 % de la population urbaine, l'élite consomme plus de la moitié de l'eau de la ville (52 %), et ce pour des besoins non fondamentaux tels que le jardinage ou les piscines.

Nous avons également constaté que les inégalités socio-économiques peuvent être à l'origine de pénuries d'eau et de crises autant, sinon plus, que la croissance démographique ou le changement climatique.

2) Comment avez-vous mis en évidence l'impact négatif de la surconsommation d'eau par les élites sur la ressource globale dans différentes villes ?

Nous n'avons pas appliqué le modèle à d'autres villes. Cependant, cette analyse et ses résultats peuvent être appliqués à n'importe quelle zone climatique et à n'importe quelle ville caractérisée par des inégalités socio-économiques. Et les inégalités socio-économiques ne se limitent pas à certaines régions du monde, mais s'étendent à l'ensemble de notre planète.

Je pourrais vous donner d'autres exemples de la manière dont les inégalités socio-économiques influencent l'utilisation et la distribution de l'eau dans une ville : La manifestation de la crise de l'eau à Sao Paulo est également très inégale. Pour faire face à la crise de l'eau, le gouvernement a décidé de réduire la pression de l'eau afin de limiter la consommation. En revanche, pendant la crise, les groupes les plus riches n'ont jamais manqué d'eau et ont pu recevoir suffisamment d'eau avec des niveaux de pression relativement élevés. En outre, ces groupes ont pu acheter des réservoirs d'eau pour stocker l'eau en cas de pénurie. D'autres groupes moins privilégiés vivant à la périphérie de la ville n'ont pas reçu d'eau avec les mêmes niveaux de pression, et ont donc souvent manqué d'eau pour satisfaire leurs besoins de base. La politique de sécheresse qui visait à réduire la pression de l'eau n'a pu profiter qu'aux riches tout en laissant la périphérie de la ville assoiffée (pour plus d'informations, voir l'article Millington 2018).

À Barcelone, au contraire, la majeure partie de la pénurie d'eau est également due à la consommation non durable des quartiers riches. (Pour plus d'informations, voir l'article Otero et Kallis).

3) Comment la ville du Cap illustre-t-elle ce problème ?

La raison pour laquelle notre modèle a utilisé une ville comme étude de cas est qu'un modèle fiable a besoin de données réelles. Nous avons choisi Le Cap parce que, tout d'abord, la ville est caractérisée par de fortes inégalités socio-économiques, ensuite parce qu'elle a été récemment touchée par une sécheresse qui s'est transformée en une crise de l'eau sans précédent, et enfin parce que j'effectuais mes recherches universitaires en Afrique du Sud,

4) Cela signifie-t-il que le problème actuel de l'eau dans les villes nécessite des solutions plus politiques que technocratiques ?

Oui, il serait contre-productif de construire de nouveaux barrages sans s'attaquer aux problèmes sous-jacents de la distribution inégale de l'eau et de la surconsommation de certains individus. Même si la municipalité installe un nouveau barrage, la ville restera confrontée au même problème : certains individus utilisent des quantités excessives d'eau tandis que d'autres souffrent d'un accès inadéquat à l'eau. Si l'on ne remédie pas à cette disparité dans la distribution de l'eau et si l'on n'augmente pas l'offre globale d'eau dans la ville, ceux qui se sentent autorisés à surconsommer continueront à le faire, ce qui pourrait exacerber le problème et épuiser les ressources en eau existantes et nouvellement créées à long terme. Il est donc conseillé de résoudre en priorité le problème de la distribution inégale de l'eau avant d'explorer les options de nouvelles infrastructures.

Les solutions technocratiques n'ont pas été en mesure de tenir compte des inégalités ni des utilisations non durables de l'eau qui en résultent.

5) Quelles sont les implications politiques de votre étude ?

Afin de prévenir les crises de l'eau telles que le "Day Zero" au Cap, les politiques futures doivent s'attaquer aux disparités dans la distribution de l'eau et à l'utilisation non durable des ressources par certains individus ou groupes. En s'attaquant à ces modèles injustes et non durables, les politiques peuvent réduire le risque de pénurie d'eau et garantir une distribution durable et équitable des ressources en eau pour tous.