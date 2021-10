Récit national ou récits nationaux?

Un moule du "Génie de la Patrie" endommagé lors des manifestations des gilets jaunes à l'Arc de Triomphe est vu pendant sa rénovation, le 25 mars 2019 à Paris.

Comment définir le terme de récit national ? Faut-il distinguer le terme de récit national d’avec celui de roman national ? Comment définir cette nation elle-même ? Dans son nouveau livre, Sébastien Ledoux, spécialiste de la mémoire dans l’histoire, s’interroge sur la place du récit national dans les champs politiques, médiatiques mais aussi éducatifs. Comment se construit ce récit national au XIXe siècle? Comment va-t-il évoluer? Quel rôle la décolonisation puis la shoah vont le transformer? Dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire de Blois (Edition 2021), l’auteur, interrogé par Christophe Dickès, propose une véritable réflexion sur le travail de l’historien.

Notre invité : Sébastien Ledoux est chercheur en histoire contemporaine à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et enseignant à Sciences Po Paris. Spécialiste des enjeux de mémoire, il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur le sujet. Son dernier livre, Le Devoir de mémoire, une formule et son histoire, a paru en 2016 chez CNRS éditions. Il vient de publier Une nation en récit (Belin, 348 pages, 23€).