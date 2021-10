Le mémorial de la Shoah, à Berlin.

S’il fallait résumer les évolutions historiographiques et les nouveaux champs de recherches autour de la Shoah, quels seraient-ils ? Invité par Christophe Dickès dans cette nouvelle émission de Storiavoce, en partenariat avec Atlantico, l'historienne Marie Moutier Bitan et le professeur Alexandre Bande reviennent sur les approches des historiens sur ce moment de l'Histoire.

Nouveaux regards sur la Shoah

Durée totale de l'émission: 45'28.

Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, Storiavoce a invité plusieurs historiens afin qu’ils présentent leur travail quotidien. Ici, nous nous arrêtons sur l’histoire de la Shoah: s’il fallait résumer les évolutions historiographiques et les nouveaux champs de recherches, quels seraient-ils ? L’approche moralisante du sujet est-elle une bonne ou une mauvaise approche ? Que représente le programme T4 dans l’histoire de la Shoah? Peut-on comparer les génocides et comment doit-on enseigner ce moment de l’histoire européenne? Invité par Christophe Dickès, Marie Moutier Bitan et Alexandre Bande répondent à toutes ces questions.

Nos invités:Alexandre Bande est professeur en classes préparatoires littéraires au Lycée Jeanson-de-Sailly et à Sciences Po (Saint-Germain-en-Laye). Expert auprès de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, il vient de diriger avec Pierre-Jérôme Biscarat et Olivier Lalieu une Nouvelle Histoire de la Shoah (Passés : Composés, 413 pages, 24€). Doctorante en histoire contemporaine à l’EHESS, Marie Moutier-Bitan travaille sous la direction de Denis Peschanski sur “L’organisation locale des fusillades des Juifs sur les territoires soviétiques occupés par les nazis. 1941-1944”. Elle a publié chez Passés / Composés Les Champs de la Shoah et a participé dernièrement à la Nouvelle Histoire de la Shoah.