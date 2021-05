Les Grecs et les Romains croyaient-ils en leurs mythes ?

Une statue romaine de Vénus et Mars est exposée au bureau du Premier ministre Silvio Berlusconi le 18 novembre 2010 après avoir été restaurée.

Storiavoce, en partenariat avec Atlantico, vous propose une émission spéciale sur les liens que les Grecs et les Romains entretenaient avec leurs mythes. Christophe Dickès reçoit Laure de Chantal, normalienne et agrégée de lettres classiques.

Pour écouter l’émission, appuyez sur la touche “Ecouter” ci-dessous ou téléchargez le fichier audio en cliquant sur l’icône “Télécharger” à droite du player (flèche vers le bas). L’émission est aussi disponible en bas de page sur Youtube. Durée totale de l’émission: 19’43.

Storiavoce termine sa série de [Cours d’Histoire] sur les mythologies grecque et romaine. Dans une première partie, nous avons vu d’où viennent les mythes, comment se construisent t’ils et quelle furent leurs place dans les sociétés romaines et grecques. Ensuite, nous avons vu comment les mythes sont intimement liés à l’environnement et quels sont les liens que les Grecs entretenaient avec l’écologie. Dans une dernière partie, nous nous penchons sur la question des liens que Grecs et Romains entretenaient avec leurs mythes en reprenant à notre compte l’interrogation de Paul Veyne: les Grecs croyaient-ils en leur smythes? Pour évoquer ces questions, Christophe Dickès reçoit Laure de Chantal.

Est-ce qu’il y a des différences entre la mythologie des Grecs et celle des Romains? Peut-on créer un mythe? À quoi servaient les mythes ? Peut-on parler de propagande mythologique ? Etc.

Notre invitée : Normalienne et agrégée de lettres classiques, Laure de Chantal dirige la collection Signets / Belles Lettres. Elle a publié plusieurs ouvrages sur la langue française et la mythologie dont La Bibliothèque classique infernale (2016, 29,50€) ou encore avec Jean-Louis Poirier la Bibliothèque mythologique idéale (Belles lettres, 29€). Enfin, elle vient de lancer la collection des Petits latins qui permet d’améliorer son français grâce au… latin.