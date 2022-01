Histoire du monde maritime : à bord des vaisseaux de ligne

Storiavoce propose une nouvelle émission sur l’histoire des vaisseaux de lignes et des arsenaux.

Storiavoce, en partenariat avec Atlantico, vous propose une émission sur l'histoire maritime et des vaisseaux de ligne. Michel Vergé-Franceschi, un des grands spécialistes d’histoire moderne et tout spécialement du monde maritime, répond aux questions de Christophe Dickès.

Grand spécialiste de la marine à l’époque moderne et auteur récemment d’un Surcouf aux Editions Passés/Composés, Michel Vergé-Franceschi continue une série d’émissions consacrées au monde portuaire et à la vie maritime aux temps modernes. Après un premier volet consacré à la vie quotidienne des marins à l’époque moderne, il aborde l’histoire des vaisseaux de lignes et des arsenaux. Il terminera ce cycle en évoquant la figure de Surcouf. Invité de Christophe Dickès, il répond cette semaine aux questions suivantes:

Quand apparaît le fameux vaisseau de ligne dans l’histoire moderne ? Comment évoluent les techniques dans le monde marin entre les XVIe-XVIIIe siècles ? Comment se transforme la marine à voile, comment évoluent les voiliers ? Quels sont les éléments qui président à ces changements ? Quels sont au début de la période moderne les pays ayant une forte tradition maritime ? L’Angleterre a-t-elle les meilleurs arsenaux ? Quels sont les autres grands arsenaux en Europe ? Quelles sont les fonctions d’un arsenal ? Etc.

L’invité : Corse de naissance, indéfectiblement attaché à son île d’origine, Michel Vergé-Franceschi lui a rendu hommage dans plusieurs ouvrages. Il est un des grands spécialistes d’histoire moderne et tout spécialement du monde maritime. Auteur de très nombreux ouvrages, il a publié chez Payot une biographie de Colbert mais aussi de Ninon de Lenclos. Professeur d’histoire moderne à l’université de Tours, il a été l’invité de Storiavoce pour évoquer la figure de Pozzo di Borgo, l’ennemi juré de Napoléon (Payot, 411 pages, 24€) et Colbert. Il a aussi réalisé un Cours d’Histoire consacré à l’absolutisme. Il vient de publier chez Passés/Composés Surcouf (350 pages, 21€).