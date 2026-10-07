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Un élève réagit près d'une barricade en feu alors que des lycéens manifestent dans tout le pays pour dénoncer de mauvaises conditions d'apprentissage, près du lycée Déodat à Toulouse, le 1er octobre 2026.
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HORS CIRCUIT

7 octobre 2026

Atlanti'Causeur : cette semaine, de l'affaire Bardella aux lycées en feu, deux visages de la France

Elisabeth Lévy et Jean‑Sébastien Ferjou décortiquent l’affaire Bardella, entre révélations sur son passé soralien, accusations d’antisémitisme et stratégies de défense du Rassemblement National. En contrepoint, ils analysent les violences lycéennes, la destruction de l’école et la montée d’une jeunesse qui se pense en victime plutôt qu’en actrice de son destin.

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MOTS-CLES

Lycées , mouvement lycéen , Éducation nationale , Jordan Bardella , antisémitisme , La France insoumise

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Elisabeth Lévy

Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.

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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.