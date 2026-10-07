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Atlanti'Causeur : cette semaine, de l'affaire Bardella aux lycées en feu, deux visages de la France

Elisabeth Lévy et Jean‑Sébastien Ferjou décortiquent l’affaire Bardella, entre révélations sur son passé soralien, accusations d’antisémitisme et stratégies de défense du Rassemblement National. En contrepoint, ils analysent les violences lycéennes, la destruction de l’école et la montée d’une jeunesse qui se pense en victime plutôt qu’en actrice de son destin.