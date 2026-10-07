HORS CIRCUIT
7 octobre 2026
Atlanti'Causeur : cette semaine, de l'affaire Bardella aux lycées en feu, deux visages de la France
Elisabeth Lévy et Jean‑Sébastien Ferjou décortiquent l’affaire Bardella, entre révélations sur son passé soralien, accusations d’antisémitisme et stratégies de défense du Rassemblement National. En contrepoint, ils analysent les violences lycéennes, la destruction de l’école et la montée d’une jeunesse qui se pense en victime plutôt qu’en actrice de son destin.
1 min de lecture
Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Populaires
Elisabeth Lévy est une journaliste, polémiste et essayiste française. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Causeur et auteur de plusieurs livres dont La gauche contre le réel aux Editions Fayard et Les Maîtres-censeurs aux Editions JC Lattès.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.