Zone euro : l'inflation orientée à la baisse mais les «incertitudes» sont «considérables», selon Christine Lagarde

«Nous nous attendons à ce que l'inflation en zone euro continue de baisser (...). Cette perspective reste toutefois entourée d'incertitudes considérables», a-t-elle affirmé.

L'inflation en zone euro devrait poursuivre sa baisse dans les prochains mois grâce à la chute des prix de l'énergie et aux hausses de taux mais il subsiste des «incertitudes considérables», a prévenu vendredi la présidente de la BCE Christine Lagarde.

«Nous nous attendons à ce que l'inflation en zone euro continue de baisser (...). Cette perspective reste toutefois entourée d'incertitudes considérables», a-t-elle affirmé, dans un discours aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, publié sur le site internet de la BCE. Après une flambée l'an dernier, liée à la hausse des prix de l'énergie et à la reprise post-coronavirus, l'inflation a reculé à partir de l'automne en zone euro, grâce à une accalmie sur les marchés de l'énergie et une baisse des tensions d'approvisionnement.