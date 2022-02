Yannick Jadot

Il compte sur la hausse de la fiscalité sur l'héritage et de l'impôt sur le revenu pour les plus riches

Quand Les Echos lui demandent s'il "a tranché le débat lancinant chez les Verts de la compatibilité entre capitalisme et écologie ?" et "Comment les faire cohabiter ?" Yannick Jadot répond :

"Je ne cherche pas à faire de la cohabitation, je cherche à créer un cercle économique vertueux où l'écologie et le social deviennent les leviers de l'innovation, de la relocalisation industrielle. La transition se fera de toute façon. (...) Je veux qu'elle se fasse dans la justice sociale, et pas de façon brutale pour les salariés et les victimes du changement climatique."

"J'assume totalement le grand retour des services publics avec 200.000 embauches de fonctionnaires, dont la moitié à l'hôpital public. Je veux aussi investir dans l'éducation car il n'y a pas de société innovante, épanouie et démocratique sans cela. Au total, je prévois donc 70 milliards d'euros de dépenses nouvelles, auxquelles il faut rajouter le plan d'investissements de 25 milliards d'euros."