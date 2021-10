Yannick Jadot (EELV) souhaite interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires

Le candidat du parti Europe Ecologie Les Verts à l'élection présidentielle, Yannick Jadot, s'exprime lors du sommet de la construction organisé par la Fédération française du bâtiment à Paris, le 21 octobre 2021.

Le candidat écologiste pour la présidentielle, Yannick Jadot, a annoncé qu’il souhaitait interdire la chasse le samedi et le dimanche ainsi que pendant les vacances scolaires. D'après Yannick Jadot, « trois quarts des personnes qui vivent dans la ruralité n'osent pas aller se promener le dimanche », à cause de la chasse.

Yannick Jadot a déclaré, ce vendredi 29 octobre, qu'il souhaitait interdire la chasse le week-end et pendant les vacances. Le candidat EELV à l’élection présidentielle de 2022 s’est confié au micro de Jean-Jacques Bourdin sur ce sujet :

« Il va falloir que la nature soit accessible à tout le monde. (…) Trois quarts des personnes qui vivent dans la ruralité n'osent pas aller se promener le dimanche quand il y a des tirs de fusil, ce n'est pas normal. (…) Je veux que l'on puisse se balader dans la nature. La ruralité, c'est le plaisir des paysages, c'est de pouvoir randonner, faire du vélo, de se balader avec son chien sans avoir peur qu'il se fasse shooter au bout du chemin. C'est pouvoir se balader en famille sans avoir les tirs sur les animaux ».

Selon Yannick Jadot, « Emmanuel Macron est un homme sous influence des lobbys, particulièrement sous l'influence du lobby de la chasse ».

Yannick Jadot souhaite aussi que l’on « arrête la chasse à courre et toutes les chasses cruelles ».

Jean-Jacques Bourdin a interrogé Yannick Jadot sur cette question de la chasse suite à la décision du juge des référés du Conseil d’Etat ayant entraîné la suspension, par une ordonnance rendue lundi 25 octobre, des arrêtés qui autorisaient les chasses traditionnelles pour la saison 2021-2022, et ainsi donné raison aux associations : la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et One Voice.