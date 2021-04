Xavier Bertrand en faveur d'une peine de prison automatique en cas d'agression sur un policier ou un élu

Xavier Bertrand

Invité d'Europe 1 mardi matin, le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand a assuré que s'il était élu président de la République, il proposerait une peine de prison automatique dans certains cas précis.

"Certains s'en prennent à la police en les considérant quasiment comme une bande rivale, on est dans un processus de dé-civilisation. Il faut qu'il y ait une riposte de l'Etat" a déclaré Xavier Bertrand.

Le président de la région Hauts-de-France se propose en faveur d'un texte constitutionnel : "Il faudra modifier la Constitution et je demanderai aux Français de se prononcer sur un tel texte dès l'automne qui suivra les élections présidentielles. On s'attaque à un policier, à un gendarme, à un pompier ou à un maire, il y a aura une peine de prison automatique minimum d'un an non aménageable."

"Parce qu'aujourd'hui, ceux qui s'en prennent à nos forces de l'ordre, se disent qu'il y aura quoi? Un rappel à la loi ? Prenez ce qui s'est passé à Viry-Châtillon Si ce que je propose était en place il n'y aurait pas pu y avoir d'acquittement. Et il faut qu'il y ait une majorité pénale à 15 ans. L'excuse de minorité dès 15 ans pourra être écartée par le magistrat."