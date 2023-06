Sergueï Lavrov, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie

Wagner poursuivra ses opérations au Mali et en Centrafrique, a assuré lundi 26 juin le chef de la diplomatie russe. Les membres de Wagner travaillent dans ces deux pays « comme instructeurs » et « ce travail va bien sûr continuer », a déclaré Sergueï Lavrov dans un entretien à la chaîne RT.

Sergueï Lavrov a également ajouté que l'Europe et la France « ayant abandonné la République centrafricaine et le Mali », ces pays se sont tournés vers la Russie et Wagner pour avoir des instructeurs militaires et « assurer la sécurité de leurs dirigeants ».

Enfin, Sergueï Lavrov a ajouté que la rébellion armée d’Evguéni Prigojine ne changerait rien aux relations de la Russie avec ses alliés et l’Occident. « Il y a eu beaucoup d'appels [de partenaires étrangers] au président Poutine (...) pour exprimer des mots de soutien », a-t-il dit. « Quant aux autres [pays], franchement, je m'en fiche. Les relations avec l'Occident sont détruites, alors un épisode de plus ou de moins… », a-t-il estimé.