Vladimir Poutine déclare que « l’hégémonie de l’Occident est en train de s’effondrer »

Vladimir Poutine lors d'une réunion sur le développement de l'industrie de la construction navale. 18 août 2022

Vladimir Poutine s'exprimait ce jeudi face aux chefs des renseignements des pays de la Communauté des États indépendants, un organisme hérité de la chute de l'URSS et qui réunit exclusivement d'anciennes républiques soviétiques.

« Dans les conditions actuelles, des conflits se dégradent, de nouvelles menaces apparaissent. Nous devons former un ordre du monde plus juste », a-t-il déclaré. « Cela est lié aux problèmes de l'hégémonie de l'Occident qui est en train de s’effondrer », a-t-il ajouté.

Alors que « l’opération spéciale » menée en Ukraine s’enlise, et face aux déboires de l’armée russe qui a poussé le Kremlin a déclencher une mobilisation partielle, Vladimir Poutine a estimé que les Occidentaux « s'accrochent au passé et cherche à imposer la politique de diktat dans toutes les sphères de la politique internationale et de l’économie ».

« L'Occident créé de nouvelles crises, de nouveaux problèmes, et fait pression sur les pays qui choisissent une voie de développement souveraine », a-t-il conclu.