Vladimir Poutine aurait été soigné pour un cancer selon l'hebdomadaire Newsweek

Vladimir Poutine

La santé de Vladimir Poutine fait l'objet d'intenses conversations au sein de l'administration Biden alors que la communauté du renseignement américain a produit une quatrième évaluation complète fin mai.

Ce rapport américain classifié indique que Poutine semble être réapparu après avoir subi un traitement en avril pour un cancer à un stade avancé, ont déclaré à l'hebdomadaire américain Newsweek, trois responsables du renseignement américain qui ont lu le rapport.

Les hauts responsables, qui appartiennent à trois agences de renseignement distinctes, craignent que Poutine ne soit de plus en plus paranoïaque quant à son emprise sur le pouvoir, un statut qui rend la situation en Ukraine difficile et imprévisible. Mais c'est une situation, disent-ils, qui rend également moins probables les perspectives d'une utilisation de l'arme nucléaire.

Les trois responsables un du bureau du Director of National Intelligence, un officier supérieur de l'Air Force et un de la Defense Intelligence Agency soulignent que l'isolement du dirigeant russe rend plus difficile pour les services de renseignement américains d'évaluer avec précision l'état de santé de Poutine.