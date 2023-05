Vive inquiétude chez les promoteurs immobiliers confrontés à une crise historique

Un ouvrier du bâtiment sur un chantier d'immeuble à Tinteniac, dans l'ouest de la France.

Les mises en chantier de logements ont reculé de 8,3 % sur un an à la fin mars. Les réservations d'appartements neufs ont reculé de près de 25 % sur un an en 2022. Depuis le début de l'année 2023, la situation s'est nettement dégradée.

Alors que la crise de la réforme des retraites a occupé l’espace médiatique ces derniers mois, le logement et l’immobilier restent des secteurs particulièrement préoccupants à l’heure actuelle. Le secteur du logement neuf s'enfonce dans une crise d'ampleur historique, selon des informations des Echos. A la fin mars, le nombre de permis de construire accordés par les maires a connu une baisse de 11,5 % sur un an (441.400, selon les chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique).

Les mises en chantier ont aussi reculé de 8,3 % (359.200).

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) évalue à 450.000 le besoin annuel en logements neufs pour les dix années à venir en France.

D’autres chiffres sont alarmants pour le secteur du logement.Les réservations d'appartements neufs avaient déjà chuté de près de 25 % sur un an en 2022 , et celles de maisons neuves de plus de 30 %. Depuis le début de l'année 2023, la situation s'est encore aggravée.

« Trois grandes régions m'ont déjà remonté des baisses de 50 % au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022 », a confié Pascal Boulanger, le président de la FPI qui va présenter le 25 mai les chiffres pour l'ensemble du territoire.

Selon Pascal Boulanger, « il va y avoir de moins en moins de logements à louer »

Face à ces réalités, les annonces d’Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, pour relancer le secteur du logement sont très attendues.